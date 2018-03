Este oficial! Roxana Ciuhulescu este însărcinată și se pregătește de nuntă

Încă de la sfârșitul anului trecut, de când Roxana Ciuhulescu a anunțat că s-a logodit, zvonurile că ar fi însărcinată nu au contenit, însă, până astăzi nu au fost confirmate.

Roxana Ciuhulescu a anunțat că va fi mămică pentru a doua oară și spre surprinderea prietenilor virtuali aceasta a postat o fotografie în noua formulă de familie, implicit alături de noul său partener de viață. ”Unu, doi, trei….în curând patru!” – a scris Roxana Ciuhulescu pe Instagram, alături de fotografia cu pricina.

Îndrăgita vedetă de televiziune a confirmat sarcina și pe blogul său personal: ”2017 a fost pentru mine un an de agonie şi extaz. Prima jumătate de an era să dau în depresie….decesul bunicii, boala, divorţul, mutarea. Dacă cineva mi-ar fi zis că 2017 se va încheia fericit pentru mine, aş fi zis că bate câmpii! Să intru în 2018 cu iubire, armonie şi … logodită, ce puteam visa mai mult? Dar nu aduce anul ce aduce ceasul. Finalul anului m-a surprins îndrăgostită lulea şi – cel mai important! – iubită. …ahh, era să uit şi „umpic” gravidă! Da! – voi deveni mămică pentru a 2-a oară, iar fetiţa mea, Ana Cleopatra, va avea – în sfârşit – un frăţior. Mulţumesc din suflet medicilor pentru îngrijiri şi monitorizare. Deşi eram pregătiţi pentru orice tratament care ne-ar fi ajutat să concepem acest copil, iată că, surprinzător, acest lucru s-a întâmplat natural. Ani de zile mi-am dorit şi m-am chinuit să aduc pe lume un al 2-lea copil, însă întotdeauna Dumnezeu le potriveşte când şi cu cine trebuie, nu? Nimic nu este întâmplător! Cu toţii suntem extrem de fericiţi şi ne dorim ca acest copil să se nască sănătos. Aşa că acest an ne vom bucura de un dublu eveniment: căsătorie & botez. Doamne Ajută!” – a scris Roxana Ciuhulescu pe blogul său personal.

Roxana Ciuhulescu a divorțat de Mihai Ivănescu în vara anului trecut, după 10 ani de căsnicie. Cei doi au împreună o fetiță, pe Ana Cleopatra, în vârstă de 10 ani. Norocul se pare că i-a surâs din plin prezentatoarei TV deoarece la doar câteva luni distanță aceasta a anunțat că s-a logodit. Noul iubit al Roxanei și viitor soț, așa după cum aceasta a anunțat, este nimeni altul decât Silviu Bulugioiu, fost președinte al Comisiei de Off-Road din cadrul Federaţiei de Automobilism, actualmente preşedintele Clubului Off-Road Bucureşti CORB44 Adventure. Cei doi împărtășesc aceași pasiune pentru mașini și au lucrat împreună înainte de a deveni un cuplu.

Sursă foto: Instagram, Facebook