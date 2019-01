A fost nevoit să lupte cu două acuzații de pedofilie, însă Michael Jackson a rămas sfidător în poziția sa de a împărți patul cu copii.

O înregistrare care până în prezent nu a mai fost făcută publică, îl arată pe regele muzicii pop apărându-și decizia de a-și deschide dormitorul tinerilor, după ce a fost arestat, fiind acuzat că a molestat un pacient bolnav de cancer în vârstă de 13 ani, Gavin Arvizo.

„Desigur, desigur, de ce nu?”, a spus el desapre faptul că își împărtășește patul, înainte de a insista: „Dacă vei fi pedofil, dacă vei fi Jack Spintecătorul, dacă vei fi un criminal, nu este o idee bună”.

„Dar eu nu sunt asta. Nu așa am fost crescuți. Și nu am dormit în pat cu copilul. Chiar dacă am făcut-o, este ok. Am dormit pe podea. I-am dat patul copilului”, spunea în 2003 Michael Jackson.

Artistul, care a fost achitat în anul 2005 de toate acuzațiile referitoare la Gavin, a explicat că doar a vrut să arate iubire și că mai degrabă și-ar lua viața înainte să abuzeze un copil.

„Nu voi înceta să ajut și să iubesc oamenii așa cum a spus Iisus. El a spus: continuă să iubesști, mereu să iubești, adu copiii, imită copiii. Nu copilăresc, ci ca un copil”, a spus el pentru Ed Bradley de la CBS News în decembrie 2003.

„Ce este rău în a-ți împărți patul? Chiar dacă aș fi dormit în pat ar fi ok. Nu voi face nimic sexual unui copil. Nu acolo se află inima mea. Mai degrabă mi-aș despica încheieturile”, a continuat el.

„Nu voi face niciodată așa ceva. Nu acesta este Michael Jackson, îmi pare rău. Aceea este o altă persoană”, a precizat starul.

Jackson a murit în 2009, însă noi acuzații împotriva sa au ieșit recent la suprafață într-un nou documentar intitulat „Leaving Neverland”.

Acesta se concentrează asupra lui Wade Robson (36 ani) și James Safechuck (40 ani), care susțin că regretatul cântăreț i-a abuzat în copilărie.

Familia lui Michael Jackson neagă acuzațiile, susținând că acest documentar este „o încercare patetică și scandaloasă de a exploata bani”.

