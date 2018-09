Macaulay Culkin își caută job pe rețelele de socializare

Actorul Macaulay Culkin este pregătit să revină pe marile ecrane și face tot ce poate pentru a se asigura că acest lucru se întâmplă.

Mai mult, el își dorește foarte tare să facă parte din distribuția uneia dintre cele mai mari francize.

Culkin, în vârstă de 38 de ani, contactează pe Twitter nume importante din industrie pentru a se autopromova.

De curând, el i-a dat un mesaj scriitoarei J.K. Rowling, autorea cărților „Harry Potter”, rugând-o să îl includă în unul dintre următoarele filme „Fantastic Beasts and Where to Find Them”.

„Bună JK Rowling, sunt cu tine! Nagini poate să fie orice vrea să fie! Este o femeie/șarpe puternic”, a început Macauley mesajul.

„De asemenea, poți să mă propui pentru următorul film din serie? Sunt Macaulay Culkin (din Singur Acasă: Filmul) și am mai jucat și în Pagemaster (experimentat cu magia)”, i-a transmis actorul lui Rowling.

Hey @jk_rowling I’m with you!

Nagini can be whatever she wants to be! She’s a strong woman/snake.

Also, can you write me into the next movie? I’m Macaulay Culkin (From Home Alone: The Movie) and I was also a Pagemaster (experienced with magic)…

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) September 26, 2018