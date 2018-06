Kim Kardashian l-a convins pe Trump să o grațieze pe Alice Johnson. Femeia era condamnată la închisoare pe viață pentru o infracțiune nonviolentă cu privire la traficul de droguri.

Kim Kardashian l-a convins pe Trump să o grațieze pe Alice Johnson, după ce l-a vizitat pe președintele american, în urmă cu o săptămâna, la Casa Albă, conform BBC News. Femeiea mai făcuse o cerere de grațiere și pe vremea când președintele Statelor Unite era Barack Obama, dar i-a fost respinsă.

În vârstă de 63 de ani, Alice Marie Johnson a fost condamnată la închisoare pe viață în 1996 după ce a fost găsită vinovată pentru o infracțiune nonviolentă cu privire la intermedierea unor mesaje între dealerii de cocaină. Împreună cu ea au mai fost condamnate alte 15 persoane care făceau parte din rețeaua de distribuție de droguri.

Reprezentanții de la Casa Albă au declarat că Johnson a fost un deținut model care și-a asumat responsabilitatea faptelor sale și care a muncit din greu să se reabiliteze și să acționeze ca un mentor pentru colegii săi de detenție.

După eliberarea din închisoarea Aliceville, Alabama, Alice s-a reunit cu familia ei, iar momentul a fost unul foarte emoționant.

Kim Kardashian le-a mulțumit public, pentru compasiunea și implicarea de care au dat dovadă, tuturor celor implicați în această acțiune, printr-un mesaj pe contul său personal de Twitter: “Comutarea ei este inspirațională și oferă speranță multor altor persoane care merită o a doua șansă” a spus vedeta.

So grateful to @realDonaldTrump, Jared Kushner & to everyone who has showed compassion & contributed countless hours to this important moment for Ms. Alice Marie Johnson. Her commutation is inspirational & gives hope to so many others who are also deserving of a second chance.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 6, 2018