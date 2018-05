Kim Kardashian l-a vizitat pe Donald Trump la Casa Albă. Ce au discutat aceștia, împreună cu alți oficiali, a vizat reforma sistemului penitenciar și soarta unei deținute.

Kim Kardashian West l-a vizitat pe Donald Trump la Casa Albă pentru a discuta despre grațierea lui Alice Marie Johnson, în vârstă de de 63 de ani. Femeia a fost condamnată cu 20 de ani urmă la închisoare pe viață, fiind găsită vinovată pentru o infracțiune nonviolentă, ce a constat în intermedierea unor mesaje între traficanții de droguri, scrie Mediafax. Cei doi au mai discutat și despre reforma sistemului penitenciar.

Președintele Donald Trump a marcat momentul pe contul lui de Twitter, prin publicarea unei fotografii în care apare alături de vedeta de televiziune, însoțită de mesajul: „O întâlnire minunată cu Kim Kardashian azi. Am vorbit despre reforma închisorilor şi pronunţarea sentinţei”.

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2018