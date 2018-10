Ioana Filimon a câștigat concursul de frumusețe Miss Global Model of the World. FOTO

Ioana Filimon are 27 de ani, este din Timișoara și s-a făcut remarcată în anul 2016 când a câștigat titlul Miss România. Tânăra nu s-a oprit la a fi cea mai frumoasă femeie din România, ci a depășit granițele țării, câștigând acum unul dintre cele mai prestigioase concursuri de frumusețe: Miss Global Model of the World, care s-a desfășurat în Antalya, Turcia, în perioada 17-29 octombrie.

Ioana Filimon a avut de trecut cinci probe și s-a descurcat excepțional la fiecare din acestea: proba de talent, la care a ales să danseze în făină, prezentarea costumului naţional, prezentare în costum de baie, prezentare rochie de zi şi rochie de seară: „Ai fost născut să câștigi, dar ca să fii câștigător trebuie să își propui să câștigi, să te pregătești să câștigi și să te aștepți să câștigi”, – a scris Ioana Filimon pe contul său de Instagram. Vezi mai multe imagini cu Ioana Filimon în galeria foto!

Sursă foto: Instagram