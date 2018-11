Natașa Raab a fost internată de urgență. Care este starea de sănătate a actriței

Natașa Raab, în vârstă de 65 de ani, a acuzat amețeli și s-a simțit rău. Se pare că actrița are niște probleme de sănătate mai vechi care s-au reactivat și acesta ar fi motivul pentru care a trebuit să rămână internată:

„Sunt la Elias şi mulţumesc doctorilor şi asistentelor, infirmierelor pentru grija lor. Mai repar şi eu din stricăciunile vieţii de actor dedicat publicului şi scenei, care nu te iartă când nu ştii să joci tehnic şi dai totul”, – este mesajul transmis de Nataşa Raab pe contul său de Facebook, acolo unde a publicat și fotografii de pe patul de spital.

Natașa Raab este căsătorită de aproximativ 37 de ani cu Val Guțul, de profesie medic chirurg, însă cei doi nu au avut niciodată copii. Ceea ce mai puțin se știe despre îndrăgita actriță este că în urmă cu mulți ani a fost diagnosticată cu cancer de col uterin și a trebuit să treacă printr-o histerectomie, operație care avea să-i răpească bucuria de a purta în pântec un copil și de a deveni mamă:

”Ultima mea şansă de a avea copii s-a dus acum 16 ani, când am învins un cancer uterin şi am făcut o histerectomie. Imediat după aceea a venit moda cu inseminările in vitro, dar eu nu mai aveam în ce să inseminez. Nu am copii, însă am mulţi studenţi şi fini. Mi-am dorit foarte mult copii şi ultima mea şansă s-a dus atunci. Norocul meu a fost că soţul meu, fiind medic, şi-a dat seama că ceva nu este în ordine. M-am mişcat destul de repede şi m-am operat. Cred că Doamne Doamne a fost lângă mine, la fel şi soţul meu care m-a pus să fac nişte citostatice post-operator. Acest lucru mi-a dat şanse să lupt cu aceste celule canceroase”, – povestea Nataşa Raab în urmă cu mai mult timp. Atât Natașa Raab, cât și soțul său au reușit să învingă cancerul, acesta fiind diagnosticat cu cancer la vezica urinară.

Natașa Raab nu s-a remarcat doar pe scena teatrului, ci și pe podiumurile de modă, fiind unul dintre cele mai bine cotate modele ale acelei perioade.

Citește și – Cezar Ouatu a fost exmatriculat din școală. Motivul este de tot hazul

Citește și – Răzvan Botezatu și Raluca Dumitru au făcut nuntă… de probă. FOTO

Sursă foto: Facebook