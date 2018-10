Cezar Ouatu a fost exmatriculat din școală. Motivul este de tot hazul

Cezar Ouatu, în vârstă de 38 de ani, și-a amintit despre cea mai frumoasă și lipsită de griji perioadă a vieții și a mărturisit că a ajuns să fie exmatriculat în clasele primare pentru că… ridica fustele colegelor de clasă: „Nu chiar rebel, adică nu am fost un copil dificil. Am fost un copil, cred eu, normal. Am fost o dată exmatriculat, când eram mai mic, dintr-o tâmpenie, am şi uitat de ea… Pe la şapte-opt ani, eram toţi la uniformă, iar fetiţele erau în nişte fustiţe mai scurte, eh, şi ce mi-a trăznit mie prin cap? Să ridicăm fustele fetelor. Făceam asta cu un prieten, unul mai mare, până când a chemat-o pe mama la şcoală”, – a povestit Cezar Ouatu într-un interviu pentru adevarul.ro.

Cezar Ouatu a fost copil de intelectuali și cu atât mai mult i se cerea să fie un exemplu pentru ceilalți: „Am fost pedepsit, exmatriculat. Tata râdea de leşina, se amuza. Nu eram eu singurul care ridica fusta fetelor, dar eu eram băiatul lui tata, băiatul lui Florin Oautu. Tata a fost o figură emblematică în zona intelectuală prahoveană, prieten cu Nichita Stănescu şi, mă rog, un intelectual desăvârşit, era cunoscut şi eu eram băiatul lui Florin Ouatu şi, îţi dai seama, chiar dacă şi alţii ridicau fustele, se spunea mai ales de mine: Cezar Ouatu, băi, ia uite ce a făcut ăsta!”, – a mai adăugat contratenorul pentru sursa citată.

Cezar Ouatu a participat de curând la emisiunea concurs X Factor din Marea Britanie, însă, cu toate că a ridicat publicul în picioare și a fost selectat pentru etapa următoare, contratenorul a fost eliminat.

Sursă foto: Instagram