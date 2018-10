Gafa vestimentară cu care Meghan Markle își încheie vizita oficială din Oceania

Pentru ultima zi a turneului oficial, ducesa Meghan a ales o fustă albastru-închis de la Givenchy, care arăta mai mult decât trebuie, respectiv lenjeria intimă. Aceasta este a doua gafă vestimentară a ducesei Meghan din acest turneu, care s-a încheiat marți după două săptămâni și a avut loc în Australia, Noua Zeelandă, Tonga și Fiji.

La sosirea pe aeroportul Fua’amotu din Tonga, Ducesa Meghan a arătat minunat într-o rochie pe care a ales-o pentru acest eveniment, însă a uitat să elimine ecticheta lungă ce atârna de partea din jos a ținutei.

Meghan’s fashion blunder as she leaves label hanging off designer dress https://t.co/lODQhckMNl

— Irish Sun (@IrishSunOnline) October 25, 2018