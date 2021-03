Păr mai bogat, puternic și mai rezistent în fața factorilor nocivi de mediu? Gama Seboradin FitoCell cu celule stem vegetale PhytoCellTecTM Malus Domestica întârzie procesul de îmbătrânire natural firului de păr și stimulează regenerarea acestuia, pentru ca tu să te bucuri de un look atrăgător indiferent de sezon!

Căderea părului poate apărea ocazional atât la femei cât și la bărbați

Odată cu schimbarea sezonului, atât femeile cât și bărbații pot trece printr-o etapă de cădere mai intensă a părului. Efectele acesteia pot fi combătute printr-un tratament cu acțiune intensă de regenerare. Este normal să pierzi până la 100 de fire de păr zilnic, însă dacă numărul acestora crește, iar perioada în care pierzi părul se prelungește, este indicat să apelezi la un dermatolog pentru a depista cauza.

Celulele stem sunt singurul tip de celulă care au capacitatea de a se reînnoi. Provenite din măr elvețian, acestea prelungesc faza anagenă – de creștere – a părului, hrănesc și regenerează celulele stem din folicul și îl ajută să crească mai repede.Testele științifice au demonstrat că tratamentul cu Seboradin FitoCell reduce căderea părului și îl întărește, oferindu-i mai multă elasticitate, strălucire și forță.

Tratament complex pentru scalp și păr

Un scalp sănătos este un must have pentru un păr puternic și bogat. Ancora părului, rădăcina, are nevoie de o bază solidă, iar formula Seboradin FitoCell conține un mix unic de ingrediente. Vitaminele B3 și B6 stimulează circulația sângelui și intensifică procesul de creștere a părului, împreună cu biotina – vitamina H – care are și rol de filtru UV natural. Extractul de lemn dulce și cicoare calmează iritația scalpului, pe când extractul de alge roșii, bogat în calciu, magneziu, fier și zinc oferă strălucire, elasticitate și forță părului până la vârfuri.

Specialiștii Seboradin recomandă utilizarea rutinei complete. Șamponul are rolul de a curăța cu blândețe scalpul și de a acționa ca o bază pentru mască. Masajul scalpului va îmbunătăți circulația sângelui și va face ca substanțele active să hrănească și să fortifieze foliculii de păr. Șamponul trebuie să acționeze pentru 5 minute, apoi se clătește și se repetă procedura.

Recomandat în tratamentul tuturor tipurilor de păr, serul cu celule stem vegetale PhytoCellTecTM Malus Domestica se aplică în fiecare seară minimum 3 luni pentru rezultate vizibile. * Eficacitatea întregului tratament a fost confirmată de un laborator de testare independent, fiind testat pe un grup de 200 de persoane.

Despre Seboradin

Seboradin este un brand al Inter Fragrances și este și astăzi o afacere de familie, fiind condusă de Edyta și Filip Pawluśkiewicz, nepotul lui Ignacy Zenon Soszyński – fondatorul companiei poloneze. Misiunea Inter Fragrances rămâne și astăzi crearea de cosmetice inspirate de natură, care mențin sănătatea și frumusețea, cu sprijinul tehnologiei.

Produsele Seboradin se găsesc în rețelele farmaceutice selectate din România, online dar și la raft. În România, brandul de produse-tratament pentru păr și scalp este distribuit de Novoline Pharm, o companie de import și distribuție de produse farmaceutice cu sediul în Constanța, cu capital 100% românesc.

Mai multe detalii despre produsele Seboradin pe seboradin.ro sau pe Facebook/SeboradinRomania și Instagram @seboradinro.

