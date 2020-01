Ce este apa micelara

Apa micelara este, de fapt, o solutie lichida simpla, in care plutesc micele, formatiuni chimice cu o structura speciala. Aceste micele au capacitatea de a atrage in acelasi timp apa si uleiul, reusind astfel sa curete in profunzime suprafetele cu care intra in contact.

Atunci cand pui intr-un pahar apa si ulei, acestea se separa. Adaugate in aceasta compozitie, micelele pot uni cele doua substante, datorita structurii lor. Practic, o micela are un capat cu proprietati hidrofile, care atrage apa, si un capat sub forma de coada, cu proprietati hidrofobe, care atrage uleiurile. Separate, toate aceste fragmente se numesc molecule tensioactive si sunt prezente in multe dintre produsele cosmetice folosite pentru demachiere.

Apa micelară este creată din apă purificată și molecule de diverse uleiuri (cum ar fi glicerina). Cu toate acestea, nu are o textură uleioasă, nu conține alcool și are o textură ușoară, astfel că nu e nevoie să clătești fața după ce o folosești.

Cum se foloseste apa micelară

Apa micelară îndepărtează cu succes sebumul, reziduurile și impuritățile de pe ten, dar și machiajul și lasă pielea fină, curată și deloc iritată. Formula ușoară a apei micelară este perfectă pentru toate tipurile de ten (mai ales pentru cele cu tendință acneică și sensibile) și e un produs foarte simplu de utilizat.

Apa micelara se aplica cu ajutorul dischetelor demachiante, nu direct pe ten. Imbiba cateva dischete in solutie si curata tenul usor, pana cand discheta ramane perfect curata

Știai că unii medici dermatologi recomandă să cureți tenul cu apă micelară între prima și a doua tură de cremă cu protecție solară pe care o aplici pe față când ești la plajă sau la piscină? Scopul este de a aerisi porii și de a evita să îi „îneci“ cu surplusul de produs aplicat. Vestea bună este că unele mărci de ape micelare au lansat produsul în recipiente mai mici – de călătorie -, de maximum 100 ml, astfel încât să fie ușor de transportat în geantă și când ești plecată în vacanță.

Foto: Shutterstock.

