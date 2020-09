EXCLUSIV! Laura Cosoi a dezvăluit ce dietă a urmat în timpul sarcinii

Frumoasa și talentata Laura Cosoi a devenit mamă pentru a doua oară, dând naștere unei fetițe superbe, pe nume Vera. Care este însă secretul vedetei pentru silueta impecabilă?

Laura are acum două fetițe minunate: pe Rita și pe Vera. Cei care o urmăresc pe Laura știu că ea a avut un trup de invidiat chiar și în timpul sarcinii. Ea nu a încercat să apeleze la vreun truc anume și nu s-a sfiit să ne povestească exact care au fost alimentele pe care le-a consumat în sarcină.

„Nu sunt o tipă pofticioasă, dar sunt convinsă că o tipă pofticioasă va pofti și în sarcină”, a zis ea. „Nefiind o tipă pofticioasă, am putut să îmi ghidez propriul meniu. Am mâncat mult mai multe legume – și la Rita am mâncat, dar nu le-am tolerat atât de bine. Am mâncat și carne – la Rita am mâncat mai puțină. Am mâncat la fel de picant de fiecare dată. Sărat nu mănânc în general”.

Laura a mai menționat că în timpul sarcinii avea, de regulă, două mese consistente pe zi, în rest mâncând gustări sau fructe. „Nu prea am mâncat seara, pentru că nu puteam – mai ales în al treilea trimestru, pentru că îmi împingea stomacul și nu aveam cum să mă întind”, a recunoscut Laura. „Am băut la fel de multă apă. Dar am făcut mai puțin sport – la Rita făcusem mai mult, și yoga și pilates”.

Laura a lansat recent și volumul „Papă tot!”, în care se regăsește atât o multitudine de rețete pentru o copilărie firească, cât și un jurnal despre cum s-au adaptat ea și soțul ei la viața în trei după sosirea Ritei.

În trecut, Laura a lansat și volumele „Rămâi la masă?” și „Forma gustului”. Cel dintâi i-a adus chiar premii semnificative: locul doi la „Best of The Best 20 Gourmand Anniversary”, în Frankfurt și locul întâi în Yantai la categoria „Best TV Chef Book – Europe”.

Despre noua ei carte și nu numai, Laura ne-a povestit în numărul de septembrie al revistei Unica. Întregul interviu poate fi citit în numărul de septembrie al revistei Unica. Revista se poate găsi la punctele de difuzare a presei, poate fi comandată online sau poate fi accesată gratuit electronic.

