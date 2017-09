Fiica lui Costel Busuioc, pe urmele tatălui său. Adolescenta participă la un concurs de talente

După ce tatăl ei s-a lansat în industria muzicală în urma unui concurs de talente, fiica lui Costel Busuioc, Maria Ioana Tabita, îi urmează exemplul.

Maria este unul dintre cei patru copii ai lui „Pavarotti din Carpați”, iar anul acesta s-a înscris la preselecțiile X Factor.

Tânăra în vârstă de 18 ani este pasionată de muzică, dar până acum a cântat doar la biserică și s-a sfiit să își anunțe părinții că va fi jurizată de Delia, Carla’s Dreams, Horia Brenciu şi Ştefan Bănică Jr.

„Inițial nu îi spusesem că vin la X Factor, l-am anunțat pe tatăl meu cu o săptămână înainte. M-a sfătuit să am încredere în mine, să dau ce am mai bun și să încerc să încerc să nu mă uit la o persoană anume, ca să nu am emoții”, a povestit Maria.

Întrebată dacă ceea ce își dorește este să calce pe urmele tatălui său, Maria Busuioc i-a cucerit pe jurați cu răspunsul său: ”Aș vrea să îi calc pe urme, dar cu pașii mei”.

Costel Busuioc, un muncitor român aflat în Spania, a devenit cunoscut în toată lumea după ce în 2008 a câștigat concursul ”Hijos de Babel”cu vocea sa de tenor. În urma competiției, românul, care până atunci lucra ca zidar pentru a-și întreține familia numeroasă, a primit un premiu de 100.000 de euro, a încheiat un contract cu o casă de discuri și a început să călătorească în toată lumea pentru a cânta operă.

Foto – PR