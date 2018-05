Feli Donose este însărcinată

Feli Donose este în culmea fericirii, artista anunțând că este însărcinată cu primul ei copil. Cântăreața în vârstă de 31 de ani va deveni mamă peste câteva luni.

Anunțul a fost făcut chiar de Feli, prin intermediul unei piese impresionante, numită „Două inimi”.

Potrivit unui comunicat al Talentivity, artista a ales „această formă discretă și sinceră de a împărtăși fericirea infinită pe care o trăiește și își declară iubirea necondiționată copilului pe care îl așteaptă dintotdeauna”.

„Două inimi bat în mine,

Două-mi și doream de mică,

Una este de la mama,

Alta îmi va spune “Mămică”!”, a scris Feli pe Facebook pentru a-și anunța fanii că va deveni mamă.

Aceasta este cea mai bună veste pe care Feli a primit-o în ultima vreme, după ce la începutul anului a suferit o dramă, tatăl ei stingându-se din viață.

„Scriu şi şterg pentru că încerc să găsesc cuvintele care să exprime ce simt acum dar unele sentimente se pare că nu pot fi descrise prin cuvinte.. Am fost întrebată prin mesaje unde am “dispărut” şi dacă sunt bine pentru că nu am mai postat nimic pe retelele de socializare. A murit tatăl meu(…)”, a anunțat atunci artista pe Facebook.

Sursă foto: Facebook