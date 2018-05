EXCLUSIV! Lavinia Pârva, supărată pe jurnaliști. Care este adevărul din spatele zvonurilor legate de sarcină și divorț

Lavinia Pârva a fost prezentă luni la un eveniment monden, în calitate de co-prezentatoare, alături de Cove. Soția lui Ștefan Bănică a purtat o superbă rochie mulată, aurie, o culoare destul de pretențioasă, dar care, însă, i-a venit ca turnată frumoasei brunete, dezvăluind o siluetă intens lucrată.

În ciuda apariției de senzație, în presă au apărut zvonuri că ar fi gravidă, cu toate că, în spatele siluetei sale, se ascund ore intense de sport, așa cum ea însăși a dezvăluit, în exclusivitate, pentru Unica: „Merg din ce în ce mai des la sala de sport și de 2 luni o fac aproape zilnic pentru că vine vara și trebuie să rezolv anumite neplăceri. Sunt foarte mândră de mine din acest punct de vedere. Încerc să am grijă și la alimentație pentru că eu sunt foarte, foarte pofticioasă, dar mi-am stabilit o limită. Încerc să nu mănânc niciodată seara după ora 7. Și funcționează! În plus, eu fac ceea ce-mi place, am o meserie pe care o iubesc și cred că acest lucru mă ține vie.”

Supărată pe insinuările că ar fi însărcinată, Lavinia Pârva a dezmințit zvonul și pe pagina sa de Facebook, printr-un mesaj destul de dur și ironic la adresa jurnaliștilor: „Dragii mei, voi știți că în viitor creativitatea ne va deosebi de roboți? Deja a început procesul de robotizare în rândul ziariștilor pe care îi citim zilnic și le oferim atât de mult credit! Mă tot întreb: oare acești ziariști sunt toți rude, de își asumă toți același articol fără să aducă niciun aport de creativitate în el? Fie și minciună, măcar interpretarea să fie fascinantă pentru cititori! Am spus fascinant, nu fabulă în care eu sunt însărcinată continuu de 4 ani! Cum să fii însarcinată 4 ani și să nu naști!? Să fiu și eu robot, oare?(…) Apropo, iată și poză cu mine de la evenimentul de ieri, eu gravidă în 4 ani!?” Faptul că este fericită se vede cu ochiul liber, însă, din nou, în presă s-a speculat că artista ar avea probleme în căsnicia cu Ștefan Bănică, iar Lavinia a dorit să elucideze și acest aspect: „Iar în ceea ce privește relația cu soțul meu, vă asigur că este una armonioasă în care da, ne despărțim pentru a-și face fiecare treaba așa cum trebuie, ne despărțim într-un mall la shopping pentru a fi mai eficienți, ne despărțim atunci când eu ies cu prietenele și el cu prietenii și, uneori, ne despărțim și atunci când facem sport! Dragi ziariști, dumneavoastră sunteți legați ombilical? Talentul dumneavoastră nu este veritabil atâta timp cât doar extrageți din context și nu livrați toată informația așa cum am spus-o! It’s not fair!” – a concluzionat Lavinia Pârva pe pagina sa de Facebook. Certuri există în orice relație, prin urmare nu este un capăt de lume dacă și în cuplul Bănică-Pârva apar neînțelegeri, însă, cei doi au un secret cu ajutorul căruia rezolvă orice divergență, și anume umorul: „Noi funcționăm cu umor. Este simplu. Facem haz de necaz.” – a declarat Lavinia Pârva pentru Unica.

