EXCLUSIV! Barbara Isasi, solista trupei Mandinga, despre dragoste, muzică și… România

Barbara Isasi, frumoasa solistă a trupei Mandinga, s-a născut și a trăit în Madrid, dar a cunoscut succesul alături de trupa Mandinga, întocmai pe meleaguri românești.

Energică, cu un zâmbet molipsitor și sangre caliente, Barbara ne-a povestit ce a însemnat pentru ea mutarea în România și ne-a dezvăluit, în exclusivitate, detalii inedite din viața sa de dincolo de scenă. Fascinată de tradițiile poporului român, îndrăgostită iremediabil de peisajele autohtone, Barbara Isasi trăiește marea dragoste aici și acum și, așa cum ea însăși spune, dacă are iubire și muzică, are totul.

Unica.ro: La doar 27 de ani ai luat decizia radicală de a te muta în altă țară. Nu te-ai temut de nou? De necunoscut?

Barbara Isasi: Pot spune că decizia de a pleca de acasă și de a mă muta într-o țară cu totul diferită, în care se vorbește altă limba și sunt oameni noi, a fost cea mai importantă decizie din viața mea. Dintotdeauna am trăit cu părinții mei la Madrid și dintr-o dată am plecat definitiv. Am ieșit afară din casă și din țară. Însă, deși nu aș regreta niciodată această decizie, a fost foarte greu înainte de a veni aici. I-am cunoscut pe băieții de la Mandinga când am venit prima oară în România. Faptul că au fost foarte drăguți, m-a ajutat foarte mult. Încerc să văd partea plină a paharului, deși această experiență a mutării de lângă cei dragi a fost destul de grea. Îmi place schimbarea – îmi plac limbile străine, iar România nu este atât de departe de Spania, și cumva, aceste lucruri m-au motivat foarte mult. Astăzi pot spune că sunt extrem de recunoscătoare pentru că Mandinga și publicul român m-au primit cu brațele deschise și multă dragoste. Mă bucur că am venit aici!

Te-ai acomodat greu în România? Care a fost etapa cea mai dificilă?

De fapt, m-am acomodat ușor în România datorită trupei Mandinga, care m-a primit atât de frumos în „familie”. Fiind departe de familia mea, de prietenii mei și de locurile în care am copilărit, nu a fost foarte plăcut inițial, dar știam că urmează să lucrez la ceea ce mi-am dorit cu adevărat. Este uimitor să ai pasiuni și să îți atingi obiectivele, să fii solista unei trupe atât de talentate și respectate precum Mandinga. Sunt suficiente toate lucrurile astea pentru a zâmbi n fiecare zi. Evident, am și perioade mai grele în care nu pot să zbor de fiecare dată să-mi văd părinții și prietenii și să îi îmbrățișez, iar skype-ul îmi rămâne singura opțiune. Cred că cea mai grea perioadă pentru mine este iarna. Iubesc sezonul cald, soarele și temperaturile ridicate. Sunt, cu siguranță, „sangre caliente”, și mă bucur, mai ales acum, când vara e după colț! Cum ți se par tradițiile noastre? Care îți place cel mai mult?

Sincer, nu aș zice că tradițiile din Spania sunt atât de diferite de România. Poate mâncarea sau Paștele. Unul dintre obiceiurile mele favorite este fără îndoială „ciocnitul ouălor”. Anul asta, am ciocnit ouă pentru prima oară și oul meu a câștigat. De asemenea, iubesc „Mărțișorul”. Nu avem o sărbătoare de tipul acesta în Spania și mi se pare foarte drăguță.

Ai o mâncare preferată din bucătăria românească?

Chiar dacă nu prea mănânc carne, iubesc mâncarea românească! Mor după mazăre, ciorbă de fasole, varză călită, sarmale de post și prăjiturile home-made.

Ai reușit să vizitezi o bună parte din țară. Care zona ți s-a părut cea mai frumoasă? De ce?

Mă simt norocoasă că ne plimbam atât de mult prin țară în timpul turneelor, deci sunt o mulțime de locuri din România pe care am ocazie să le văd în sfârșit. Iubesc Brașovul! Niciodată nu am fost un fan al munților, dar după ce am ajuns aici, mi-am schimbat părerea. Prima oară când am mers, a fost ca într-un basm, cu toate acele case care arată ca în poveșți. M-am îndrăgostit pe loc. Iubesc plaja și Constanța este alt loc care îmi place enorm. Și desigur, București, care mă surprinde aproape zilnic. Sunt foarte multe parcuri drăguțe, în care îmi place să mă plimb în timpul liber. Dacă faci o paralelă între Spania și România, din punctul de vedere al oamenilor, al modului de distracție, al culturii, al peisajului, al stilului de viață, ce asemănări sau deosebiri ți se par notabile?

Trebuie să recunosc că îmi imaginăm românii un pic altfel și aveam acea idee preconcepută că oamenii sunt reci și foarte serioși. A fost surprinzător de greșit. Colegii mei m-au făcut din prima să mă simt ca acasă. Acum doi ani, când am fost la „Vocea României”, am realizat că, de fapt, toată lumea era drăguță cu mine și încerca să mă ajute pe cât de mult posibil. În plus, cred că spaniolii și românii au modalități similare de a se distra. București, ca și Madrid, are multe cluburi și multe opțiuni de petrecut timpul atât ziua, cât și noaptea, multe evenimente culturale, peisaje superbe și mâncare grozavă, așa că este foarte ușor să intri în viața cotidiană de aici și să te prindă. Bucureștiul este ca un Madrid puțin mai mic pentru mine. Și mai mult decât atât, una dintre cele mai bune prietene ale mele, Denisa, este româncă și este una dintre cele mai bune persoane din lume.

Cât de des îți vizitezi familia? Nu te „cheamă acasă”?

Încerc să îmi vizitez familia cât de des pot, o dată la 2 luni, dar dacă pot merge mai des, o fac. Îmi este dor de ei mereu, dar sunt o persoană independentă și încerc să mă adaptez cât de mult pot. Din fericire, sunt la patru ore distanță, deci nu e nicio problemă.

Când te gândești la țara natală, de ce anume îți este cel mai dor?

Primul lucru care îmi vine în minte atunci când mă gândesc la Spania este familia mea și prietenii de acolo. Dar de asemenea, îmi e dor de vreme. Presupun că eram foarte obișnuită cu temperaturile calde pe tot timpul anului, iar aici e ușor diferit. „Paella, cocido madrileno”, „jamon iberico”. Îmi e dor să mă plimb pe străzile din orașul meu, dar cred că e absolut normal să îmi lipsească locul în care am crescut. Care dintre artiștii români te inspiră cel mai mult? Cu cine ți-ai dori să ai o nouă colaborare?

Înainte de a veni aici, recunosc că nu știam mulți cântăreți. O știam pe Inna, care e celebra în Spania, și ar fi foarte tare dacă aș fi colaborat cu ea. Odată ce am ajuns aici, am descoperit mulți artiști grozavi. Sunt fan Raluka, Carla’s Dreams, Andra, Antonia și mulți alții. Sunt niște artiști foarte talentați și dacă aș lucra cu oricare dintre ei, ar fi super tare.

Care este piesa românească care-ți place cel mai mult?

Nu aș putea să spun doar un singur single favorit, dar top 3 piese românești pentru mine ar fi „Aroma”, piesa Ralukai și a lui DJ Sava, alături de care am colaborat pentru piesa și clipul „Nena”, apoi aș spune „Berreta” a lui Carla’s Dreams și „Semne”, piesa lui Andrei feat. Connect-R.

Cânți în engleză și în spaniolă, dar te vezi cântând în limba română în viitor?

Este adevărat că întodeauna cânt în engleză și spaniolă, dar cânt un pic și în română în concertele cu Mandinga. Și poate, în viitor, după ce învăț să vorbesc română și simt că pot cânta, să o și fac. Crezi că poate fi un dezavantaj pentru tine ca artist să nu cânți în limba română?

Cred că dacă aș putea vorbi mai bine românește, ar fi mult mai ușor să mă conectez cu publicul. Totuși, am văzut că sunt mulți oameni aici care înțeleg și vorbesc engleză și spaniolă! Acum, influențele latino sunt trendy și cred că oamenii se pot conecta și se pot bucura de muzică și în alte limbi, de asemenea.

Tatăl tău este din Cuba și mama ta din Spania. Ei bine, te-ai îndrăgostit de un român și există posibilitatea să te căsătorești aici. Te vei muta definitiv în România? Te-ai gândit vreodată la posibilitatea asta?

Nu știu dacă am moștenit asta din povestea părinților mei, dar la un an de când sunt în România, l-am cunoscut pe tipul care este acum iubitul meu și care nu este persoană publică, dar este dragostea vieții mele. Am descoperit în el lucruri minunate care mă fac să mă simt plină de viață și mai fericită, mă face să mă simt mai bine și niciodată nu voi putea să-i mulțumesc îndeajuns. Semănăm foarte mult în anumite lucruri, dar trăim în prezent, și ne bucurăm de fiecare clipă petrecută împreună în România. Dacă circumstanțele vor varia și vom simți nevoia de o schimbare, o vom înfrunta fără frică pentru că suntem pregătiți pentru orice provocare.

Crezi în „dragoste la prima vedere”? Cum a fost momentul vostru?

Da, cred cu adevărat în dragoste la prima vedere. Sunt o romantică de cele mai multe ori și am încredere în asta pentru că am experimentat-o deja. Vorbesc din perspectiva mea și exact asta am simțit când m-am îndrăgostit de actualul meu iubit.

Ce calități trebuie să aibă un bărbat pentru a te cuceri?

În primul rând, respectul pentru mine și pentru ceea ce mă face să râd. Iubesc oamenii amuzanți care fac glume. În plus, admir bărbații ambițioși, cu mentalități dinamici și optimiste. Să fie generos și înțelegător, să fie un gentleman, dar cu o atitudine relaxată, în ceea ce privește viața, în același timp. Iar din punct de vedere fizic, mâinile drăguțe și îngrijite. Poate părea greu de crezut, dar dacă ești în momentul potrivit, la locul potrivit, s-ar putea să descoperi marea dragoste. Ce te motivează în prezent să mergi mai departe, profesional și personal?

Sunt aici de 2 ani, dar abia acum mă simt confortabil 100%. Faptul că publicul român mă tratează foarte frumos, mă motivează și mă face să vreau să cresc cât de mult posibil în industria asta. Așa cum spuneam, iubesc provocările și orice s-ar întâmpla, voi înfrunta orice situație și voi fi mereu pregătită pentru mai mult. În viața privată, mulțumesc Universului pentru că mi-a oferit o viață plină de dragoste și mă rog să rămână așa pentru totdeauna pentru că mă simt cu adevărat împlinită. Atâta timp cât am dragoste și muzică… am totul.

Tocmai ai lansat o piesă nouă. Despre ce este vorba?

Cel mai recent single al nostru, „Arquitectura” este despre tentațiile dintre oameni. Ar putea să i se întâmple oricui și am vrut să exprimăm senzația pe care o ai atunci când ai fantezii cu o persoană, chiar dacă e interzisă. Este o piesă reggaeton, fresh, care ne place foarte mult și are priză la public.

Sursă foto: PR, Instagram