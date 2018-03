Eurovision 2018. Cine este  „The Humans”, trupa care a câștigat finala Eurovision 2018

Eurovision România 2018 și-a desemnat aseară câștigătorii. Trupa The Humans a câștigat finala concursului, cu 3277 de voturi, iar melodia cu care vor reprezenta România la Lisabona, în luna mai a acestui an, se numește „Goodbye”.

Trupa The Humans este alcătuită din șase membri Cristina Caramarcu (voce), Adi Tetrade (tobe), Alin Neagoe (bass), Alex Matei (clape) și Alex Cismaru (chitară) și a luat naștere cu doar un an în urmă. The Humans au colaborat cu Adi Sână, iar melodiile acestora poartă influențe din mai multe stiluri muzicale: pop, rock și funk.

„Goodbye este o piesă manifest în care cu siguranță se vor regăsi mulți dintre cei care o ascultă, este un îndemn de a ne motiva unii pe alții de a nu renunța la visele noastre! – declarau The Humans despre piesa cu care aveau să participe în finala Eurovision România 2018.

„Mulțumim din suflet! Nu avem și nu ne găsim cuvintele în momentul acesta prin care să ne exprimăm bucuria și mulțumirile pentru susținerea pe care am simțit-o! Am primit cel mai frumos cadou! Acum un an am plecat încrezatori în calatoria numită The Humans iar în acest moment avem confirmarea ca am pornit pe drumul cel mai bun! Mulțumiiiiim!” – au scris membrii trupei pe pagina lor de Facebook.

Citește și – Când este Eurovision 2018

Sursă foto: Facebook