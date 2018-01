Sub sloganul „All aboard”, Eurovision Song Contest 2018 va aduce reprezentanţii celor 42 de ţări înscrise în competiţie.

Când este Eurovision 2018 și unde are loc

Concursul muzical Eurovision 2018 va fi la cea de-a 63-a ediție și va avea loc în capitala Portugaliei, Lisabona. Semifinalele concursului au fost stabilite pe 8 și 10 mai, marea finală urmând să aibă loc în data de 12 mai 2018.

Capitala Portugaliei a concurat pentru titlul de oraș-gazdă al Eurovision 2018 cu alte 4 orașe: Braga, Gondomar, Guimaraes și Santa Maria da Feira. În final, organizatorii au ales Lisabona luând în considerare și capacitatea orașului de a oferi spectatorilor momente memorabile.

Portugalia găzduiește pentru prima oară acest concurs. După 53 de ani de participări, Salvador Sobral a adus țării sale prima victorie la ediția Eurovision 2017. Piesa câștigătoare a fost „Amar Pelos Dois (For The Both Of Us)”, melodia primind 758 de puncte în clasamentul final.

Începând cu anul 2000, Franța, Germania, Marea Britania, Italia și Spania nu mai sunt nevoite să treacă prin emoțiile semifinalelor și să nu primească suficiente voturi pentru a ajunge în marea finală. Acestea cinci sunt țări organizatoare ale concursului muzical, cele care contribuie financiar și mai mult ca evenimentul să aibă loc anual la un asemenea nivel.

Alături de cele cinci, tot direct în marea finală intră și țara care găzduiește competiția, cea care a câștigat concursul în urmă cu un an, în speță Portugalia.

Când este finala Eurovision România 2018

Pentru prima dată în istoria participării României la Eurovision, Selecţia Naţională va avea cinci semifinale, organizate în cinci oraşe diferite. Semifinalele vor avea loc la Focșani (21 ianuarie), Timişoara (28 ianuarie), Craiova (4 februarie), Turda (11 februarie) şi Sighişoara (18 februarie).

Organizatorii au stabilit repartizarea pe semifinale a celor 60 de piese, în fiecare semifinală urmând să intre câte 12 piese, iar la finalul fiecărui show vor fi selectate câte trei piese care merg în finală.

Misiunea juriului se va încheia după ce vom afla numele celor 15 finalişti pentru că, în ultimul act al Selecţiei naţionale, publicul este singurul care va alege reprezentantul României pentru scena din Lisabona, dintre piesele rămase în concurs. Data la care va avea loc finala Eurovision România 2018 va fi dezvăluită la o dată ulterioară.

Cele mai bune clasări ale României la Eurovision

2002 – Monica Anghel și Marcel Pavel – locul 8 (Talin, Estonia)

Monica Anghel și Marcel Pavel s-au clasat pe locul 8 cu melodia „Tell Me Why”.



2017 – Ilinca Băcilă și Alex Florea – locul 7 (Kiev, Ucraina)

România, reprezentată Ilinca Băcilă și Alex Florea, cu piesa „Yodel It!”, a ocupat poziția 7 în clasamentul final Eurovision 2017.



2006 – Mihai Trăistariu – locul 4 (Atena, Grecia)

Mihai Trăistariu a ajuns pe locul 4 cu piesa „Tornero”, melodia ajungând hit în toată Europa.



2005 – Luminița Anghel și Sistem – locul 3 (Kiev, Ucraina)

Luminița Anghel și trupa Sistem s-au clasat pe locul 3 cu melodia „Let Me Try”.



2010 – Paula Seling și Ovi – locul 3 (Oslo, Norvegia)

Paula Seling și Ovi au clasat România pe locul 3 la concursul Eurovision 2010 cu piesa „Playing with Fire”.



