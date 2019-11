Vampir în viața reală. O tânără are colți și poate mirosi sângele de la distanță

Julia Kumpulainen (24 ani) din Finlanda a devenit obsedată de înfățișarea de vampir în anul 2012. Pentru a arăta ca misticul personaj, ea a căutat un dentist cosmetic care i-a pus colți, procedură care a costat-o 500 de euro.

Deși are dureri și se chinuie să mănânce cu noii dinți ascuțiți, Julia își iubește look-ul. Și ca să fie un adevărat vampir, aceasta bea și sânge. De fiecare dată când are o rană îi place să sugă sângele care curge.

Julia susține că fiinca sa în vârstă de 4 ani îi adoră colții, iar unii oameni chiar o confundă cu un vampir adevărat și fug de teamă.

„Întotdeauna am fost un copil mai ciudat și prima dată când am auzit de vampiri am știut că vreau să fiu unul, sau cel puțin să arăt ca unul”, a povestit femeia citată de Metro.co.uk.

„Am început să dezvolt obiceiuri ca cele ale vampirilor în adolescență”, a precizat ea.

Timp de mai mulți ani, Julia a purtat dinți falș de vampir, însă aceștia îi provocau dureri. Astfel că a fost încântată să găsească un stomatolog cosmetic care să îi aranjeze dinții. Ea speră că pe viitor va reuși să îi facă și mai ascuțiți.

Deși ea își iubește colții, străinilor nu li se par prea atrăgători. Există însă și persoane care o întreabă dacă îi poate mușca.

„Când mă aflu la bar, oamenii mă întreabă dacă putem face poze sau dacă îi pot mușca. Nu o fac”, a explicat Julia.

Femeia a mai spus că are câteva similarități cu vampirii din filme.

„Nu îmi place soarele întrucât mă ard repede. Ca un vampir din Twilight, sunt atât de palidă încât aș putea străluci”, a afirmat tânăra.

Cât despre abilitatea ei de a mirosi sângele, Julia a zis: „Nu știu cum sau de ce, dar pot simți mirosul sângelui de la o distanță mică”.

Vezi în Galeria FOTO cum arată Julia.

Sursă foto: Profimedia

