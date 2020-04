Top 10 filme pe care trebuie să le vezi de Paşte

Dramă sau comedie, religios sau cu aluzii politice, filmele despre Iisus Hristos au oferit de-a lungul timpului mărturii diferite despre viaţa sa, motivele sacrificiului… ori despre culoarea sa.

Dacă unii dintre regizori au încercat să respecte cât mai fidel imaginea Mântuitorului după litera evanghelică, alţii au reinterpretat-o radical, adaptând mesajul aşa cum este adesea perceput astăzi.

Pentru că ne aflăm în apropierea Sărbătorilor Pascale, se cuvine un top al celor mai bune filme despre viaţa lui Iisus Hristos, cele mai bune interpretări şi cele mai controversate producţii pe care le recomandăm spre vizionare.

„ Evanghelia după Matei”



„ Evanghelia după Matei/Il Vangelo secondo Matteo” este unul dintre cele mai apreciate filme realizate despre Iisus Hristos. Regizat în 1965 de italianul Pier Paolo Pasolini – în mod paradoxal, regizorul s-a declarat ateu -, filmul este considerat şi astăzi o capodoperă cinematografică.

Pasolini pune accentul pe misiunea lui Iisus de a lupta cu răul, înfăţişând figura Mântuitorului tulburător de tragic. Apostolii sunt înfăţişaţi ca nişte simpli pescari – cu trimitere directă la ţăranii săraci din sudul Italiei, iar romanii amintesc de fascişti. Predica de pe munte a rămas în istoria filmului ca o bijuterie de morală şi semiotică a limbajului filmic.

Pelicula alb-negru impresionează prin nuditatea decorurilor, fiind circumscrisă în mod special figurilor umane. Actorii Enrique Irazoqui şi Ninetto Davoli fac un joc impresionant de sobru.

„Iisus din Nazareth”



Realizat în 1977 de Franco Zeffirelli, „ Iisus din Nazareth/Jesus of Nazareth” este cel mai celebru film biblic şi cea mai lungă poveste cristică spusă vreodată.

Filmul, impecabil realizat, prezintă drama biblică şi ampla evocare a vieţii şi suferinţelor lui Iisus Hristos, de la naştere până la răstignire.

Zeffirelli pune accentul pe partea umană a lui Hristos. De altfel, rolul principal interpretat îi aduce actorului Robert Powell titlul de cel mai bun interpret al lui Iisus.

Pe muzica lui Maurice Jarre, peliculă durează nu mai puţin de şase ore.

„ Ben-Hur: O poveste despre Hristos”



Filmul lui William Wyler prezintă o istorie colaterală, o reprezentare „ deviată” despre viaţă lui Hristos.

Produs în 1959, „Ben-Hur: A Tale of the Christ”, filmul se consuma între Iudeea şi Roma, iar momentele interferă cu destinele protagoniştilor, conducându-le spre un „ happy-end”.

Este interesat de remarcat că faţa lui Iisus nu este înfăţişată, ci se vede doar reflexia ei în veneraţia celor din jur, un truc prin care regizorul caută să evite riscul de a-i atribui Mîntuitorului o înfăţişare mai puţin autentică.

Superproducţia, extrem de scumpă pentru acele vremuri – 15 milioane de dolari -, a luat unsprezece premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film şi cel mai bun actor – Charlton Heston în rolul lui Ben Hur.

„ Viaţa lui Iisus”

Cu un buget mai mare, regizorul George Stevens realizează în 1965 cel mai scump film de până atunci, în valoare de 20 milioane dolari.

În mod neaşteptat, „ Viaţa lui Iisus/The Greatest Story Ever Told”, nu a fost un succes pentru spectatori şi a descurajat pentru scurt timp ecranizările Bibliei.

Filmul spune povestea lui Iisus de la naştere până la Înviere; rolul lui Iisus fiind interpretat de Max von Sidow.

„Ultima ispită a lui Iisus”



Pentru filmul său din 1988, regizorul Martin Scorsese a fost acuzat de blasfemie. „ Ultima ispită a lui Iisus/The Last Temptation of Christ” este o interpretare modernă a Noului Testament, ecranizată după cartea lui Nikos Kazantzakis.

În halucinaţiile crucificării, fiul lui Dumnezeu îşi vede cealaltă viaţă a lui, de om simplu. El se căsătoreşte cu Maria Magdalena cu care are copii -, ultima ispită fiind aici cea a umanului. Willem Dafoe are rolul principal.

„Patimile lui Hristos”



Cel puţin controversat, filmul „ Patimile lui Hristos/The Passion of the Christ ” în regia lui Mel Gibson ( 2004) a fost interzis copiilor sub 14 ani, fiind acuzat de violenţă excesivă.

Gibson reuşeşte să surprindă prin viziunea sa foarte sângeroasă privind viaţa lui Iisus, ilustrând cu intensitate suferinţa acestuia. Regizorul reuşeşte să scoată în evidenţa atât partea umană, cât şi cea divină a Mântuitorului.

Gibson, un catolic practicant, a fost acuzat de antisemitism din cauza viziunii sale.





„ Culoarea crucii: Învierea”



Mai litigios decât toate celelalte producţii la un loc, filmul lui Jean-Claude La Marre a provocat controverse uriaşe.



În „ Culoarea crucii: Învierea/Color of the Cross” (2006 ), personajul biblic este reprezentat ca un bărbat de culoare, iar persecuţiile la care este supus sunt generate din cauza rasei.

La Marre este primul regizor care prezintă imagistic această teorie îndrăzneaţă. Cu toate că deturnează mesajul pe filieră politică, filmul nu este ireverenţios faţă de Biblie. Povestea este aceeaşi, filmul narând ultimele două zile ale lui Iisus.

Jean Claude Marre este regizor, scenarist şi actor principal în filmul său.

„Evanghelie”





Pelicula lui David Greene, „ Godspell/Evanghelie” (1973) este un musical care aduce „ Evanghelia după Matei” în contemporaneitatea pop-art-ului, punându-l pe Iisus şi apostoli să acţioneze în New York-ul zilelor noastre.

În film, Ion Botezătorul adună o gaşcă de tineri discipoli, pe care îi îndeamnă să îl urmeze pe Iisus. Melodia „ Day by day” este lansată odată cu acest film.

Acţiune este plasată în anii ’70, unde corul gospel al bisericii St. Matthew reface, sub forma unui spectacol, viaţa lui Iisus.

„ Făcătorul de minuni”



„ Făcătorul de minuni/The Miracle Maker „, în regia lui Derek W. Hayes (2000) este o animaţie 3D, care rezumă toată povestea lui Iisus.

Este un film frumos pentru copii, cu efecte speciale deosebite, intenţia regizorului fiind mai degrabă educativă decât estetică.

Vocea lui Hristos este asigurată de Ralph Fiennes, Michael Briyan este vocea lui Dumnezeu, iar William Hurt o intrepretează pe cea a lui Iair.

„ Iisus Hristos superstar”





Scrisă şi regizată de Norman Jewison, această versiune multietnica a poveştii lui Iisus se transformă într-un spectacol rock’roll datorită compozitorului Andrew Lloyd Webber şi a textierului Tim Rice.

„ Jesus Christ Superstar/Iisus Hristos superstar” este o operă rock din 1973 realizată de Andrew Lloyd Webber şi Tim Rice.

Albumul este o dramatizare muzicală a ultimei săptămâni din viaţa lui Isus Hristos, de la intrarea sa în Ierusalim şi până în momentul crucificării. Cu toate acestea, iniţial, producţia a fost cenzurata de către BBC.

Cei doi producători se inspiră din cele patru evanghelii şi din cartea lui Fulton J. Sheen, „ The Life of Christ„, fiind analizată, cu precădere , relaţia dintre personajele principale, Iisus, Iuda şi Maria Magdalena.

