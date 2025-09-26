„Plaha”, serialul despre Republica Moldova care a devenit un adevărat fenomen. Thrillerul, inspirat din fapte reale

Serialul „Plaha” a devenit un adevărat fenomen la scurt timp după ce a fost lansat în Republica Moldova. Thrillerul, inspirat din fapte reale ce au avut loc în țara vecină după desprinderea de Uniunea Sovietică, pune accentul pe corupție și pe personaje controversate.

„Plaha”, serialul fenomen despre corupția din Republica Moldova

Republica Moldova trăiește o revoluție culturală în televiziune. Serialul „Plaha”, lansat pe 29 august 2025, a adus publicului o producție cinematografică de amploare, cu un subiect intens și extrem de actual. De la primele episoade, producția a reușit să depășească rapid un milion de vizualizări online, transformându-se într-un adevărat fenomen media. De asemenea, pe IMDB acesta are nota 9.6.

„Plaha”, serialul inspirat din evenimentele care au marcat Republica Moldova în ultimii 30 de ani, a fost lansat la Chișinău înaintea alegerilor prezidențiale de pe 28 septembrie. Acest serial thriller, cu elemente de investigație și dramă, a stârnit imediat discuţii intense în spațiul public.

Serialul se învârte în jurul vieții controversatului moldovean Vladimir Plahotniuc, unul dintre personajele care au influențat cel mai mult Republica Moldova în deceniile de după prăbușirea Uniunii Sovietice.

Prin intermediul serialului „Plaha”, regizorul Igor Cobileanski spune că și-a propus să prezinte un tablou a „ceea ce a fost Republica Moldova până mai deunăzi”.

Premiera oficială a avut loc pe 29 august 2025, la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău, iar difuzarea integrală a început pe 15 septembrie. Acesta este disponibil și online, pe canalul de YouTube, astfel că poate fi văzut și în România.

Iulian Postelnicu, despre rolul „Plaha”

În rolul principal joacă actorul român Iulian Postelnicu, care a vorbit, la Euronews, despre eforturile făcute pentru a intra în rolul lui „Plaha”.

„Am încercat să înțeleg omul, cât am putut. Ce e în spatele acțiunilor lui, ce îl doare, ce îl sperie cum vede lumea, ce e dispus să facă și, superficial, fără nicio pregătire psihologică, e destul de tentant să spui că se înclină spre o patologie, spre o psihopatie, pentru că nu are remușcări. Îi vine foarte ușor să manevrele oamenii ca pe obiecte, să apese pe niște butoane foarte dureroase în cazul lor. Când mi s-a părut că îl înțeleg, m-a și îngrijorat puțin. Mi s-a părut că prea îl înțeleg.E un fel de a vedea lucrurile extrem de cinic, extrem de crud și în același timp extrem de eficient. Omul, în mod clar, este foarte inteligent social, altfel nu s-ar fi descurcat cum s-ar fi descurcat”, a declarat Iulian Postelnicu.

Actorul român a acceptat să joace în acest serial cu toate că foarte mulți au refuzat oferta, de teamă.

„Mi se pare e cumva un alt subiect de film – frica de ceva ce nu mai e cumva, pentru că realul pericol a dispărut, dar ecoul a rămas”, a explicat regizorul Igor Cobileanski.

Pe de altă parte, regizorul a subliniat că serialul „Plaha” este o „ficțiune inspirată din cazuistică și realitate”.

Ce poveste spune „Plaha”

Thriller politic cu accente de dramă și investigație, „Plaha” urmărește ascensiunea unui personaj care începe prin activități ilegale și ajunge să controleze instituții-cheie ale statului. Personajul principal, „Plaha”, reprezintă o versiune ficțională, dar inspirată din realitatea politică a Moldovei.

Temele principale sunt:

corupția și oligarhia,

manipularea politică,

fragilitatea instituțiilor democratice,

consecințele puterii absolute.

Dincolo de controverse, „Plaha” reușește să fie mai mult decât un serial:

aduce în prim-plan povești inspirate din realitatea Moldovei,

are o calitate vizuală comparabilă cu producțiile internaționale,

provoacă publicul la reflecție și dialog social,

marchează un pas important pentru industria cinematografică locală.

