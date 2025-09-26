Val de comentarii după ce o pereche de miri tatuați și cu piercing-uri și-au legat destinele în biserică: „Nu e permis în religia ortodoxă”

Doi tineri au stârnit un val de comentarii online după ce au ales să își unească destinele în biserică. Cei doi au avut parte de multe critici, doar pentru faptul că mirii arătau neconvențial: erau tatuați și aveau mai multe pierceing-uri. Iată ce le-au transmis internauții.

Doi miri au făcut valuri online cu fotografiile de la nuntă

Cei doi miri s-au afișat cu ținute nonconformiste și au fost fotografiați în timpul ceremoniei purtând coroanele specifice tainei cununiei și lumânările aprinse. Cei doi au atras atenția prin ținutele lor, iar mirele prin tatuajele și piercing-urile sale.

Mireasa a purtat o rochie albă mulată, cu un voal simplu ținut pe jumătatea capului. În schimb, mirele, îmbrăcat într-o cămașă neagră desfăcută la primii doi nasturi, a atras atenția prin lanțul masiv și tatuajele care îi acoperea o bună parte din corp, inclusiv mâinile, întreg gâtul și unele zone din față.

Invitații s-au îmbrăcat și ei modern. Femeile au purtat rochii accesorizate cu eșarfe colorate pe cap, iar bărbații au ales să poarte negru și să accesorizeze ținutele cu bijuterii. Rezultatul vizual era unul contractant cu biserica și cu obișnuita ceremonie de căsătorie religioasă, motiv pentru care mai mulți internauți au comentat.

Ce le-au transmis internauții

Nunta a avut loc în Etiopia, iar comentariile au fost în mai multe limbi, inclusiv în română.

„Îmi pare rău, dar acest lucru nu este permis de creștinism. Nu știu dacă ești creștin, dar în Etiopia ortodoxă acest lucru nu este permis”, a scris un utilizator.

„100% pentru atenție”, a fost un alt comentariu.

„Cu astfel de oameni se poate merge la biserică?”, a fost comentariul unui alt utilizator.

Mulți utilizator au apreciat curajul mirilor de a fi diferiți și moderni și i-au felicitat că au făcut acest pas în biserică. În schimb, alții au privit cu ochi critici întregul eveniment.

„Felicitări! Nu acordați atenție la ceea ce spune lumea, în Casa lui Dumnezeu este loc pentru fiecare ființă spirituală și fiecare are dreptul să fie cu Dumnezeu”, a fost un alt comentariu.

„Fotografiile sunt o rușine la adresa creștinismului”, a fost o altă părere.

Se pare că cei doi miri sunt din Georgia. Între timp, fotografiile de la nunta lor au adunat peste 55.000 de aprecieri și peste 300 de comentarii.

