Val de comentarii după ce o pereche de miri tatuați și cu piercing-uri și-au legat destinele în biserică: „Nu e permis în religia ortodoxă”

Doi tineri au stârnit un val de comentarii online după ce au ales să își unească destinele în biserică. Cei doi au avut parte de multe critici, doar pentru faptul că mirii arătau neconvențial: erau tatuați și aveau mai multe pierceing-uri. Iată ce le-au transmis internauții.
Doi miri au făcut valuri online cu fotografiile de la nuntă
Cei doi miri s-au afișat cu ținute nonconformiste și au fost fotografiați în timpul ceremoniei purtând coroanele specifice tainei cununiei și lumânările aprinse. Cei doi au atras atenția prin ținutele lor, iar mirele prin tatuajele și piercing-urile sale.
Mireasa a purtat o rochie albă mulată, cu un voal simplu ținut pe jumătatea capului. În schimb, mirele, îmbrăcat într-o cămașă neagră desfăcută la primii doi nasturi, a atras atenția prin lanțul masiv și tatuajele care îi acoperea o bună parte din corp, inclusiv mâinile, întreg gâtul și unele zone din față.
Invitații s-au îmbrăcat și ei modern. Femeile au purtat rochii accesorizate cu eșarfe colorate pe cap, iar bărbații au ales să poarte negru și să accesorizeze ținutele cu bijuterii. Rezultatul vizual era unul contractant cu biserica și cu obișnuita ceremonie de căsătorie religioasă, motiv pentru care mai mulți internauți au comentat.
Ce le-au transmis internauții
Nunta a avut loc în Etiopia, iar comentariile au fost în mai multe limbi, inclusiv în română.