Călin Popescu Tăriceanu a fost căsătorit de cinci ori. Cine sunt cele 5 soții ale fostului premier și cu ce se ocupă

Călin Popescu Tăriceanu este cunoscut pentru cariera lui politică, însă și viața personală a fost una tumultuoasă, cu multe căsătorii și divorțuri la activ. Fostul premier a fost căsătorit de cinci ori. Iată cine sunt acestea și cu ce se ocupă.

Cine sunt nevestele lui Călin Popescu Tăriceanu

Călin Popescu Tăriceanu este un nume important din politica românească. El a deținut mai multe funcții importante precum cea de premier al României, de ministru al Industriei și Comerțului, dar și mai multe funcții importante în Parlament.

Cariera lui politică a fost presărată și cu scandaluri și chiar cu dosare penale. Dar nici pe plan sentimental, lucrurile nu au stat mai bine. El a avut o viață amoroasă tumultuoasă și a fost căsătorit de 5 ori.

Tăriceanu are 73 de ani și până acum a fost căsătorit de cinci ori. Prima lui soție a fost Rodica, o femeie pe care publicul larg nu o cunoaște și despre care nu se știu prea multe detalii. Cei doi s-au întâlnit în facultate și s-au îndrăgostit, apoi s-au căsătorit destul de rapid.

Mariajul lor a durat patru ani, după care au decis să se separe. Fosta soție a lui Tăriceanu locuiește în America, unde și-a refăcut viața și s-a recăsătorit. Ea a devenit mamă și chiar bunică, odată cu trecerea anilor.

A doua soție a lui Tăriceanu este Livia Popescu Tăriceanu, fiica primului ambasador al României în Israel – Simion Constantin Valeriu Georgescu.

Ea vine dintr-o familie extrem de bună și deține mai multe restaurante, podgorii, dar și o pensiune de lux și o firmă de comerț exterior.

Este și femeia care i-a dăruit prima oară copii fostului premier. Cei doi au împreună un băiat, Mihai. Mariajul dintre cei doi nu a ținut prea mult, așa că au divorțat, însă ea a decis să păstreze numele Tăriceanu și după căsătorie. Femeia nu s-a recăsătorit.

Călin Popescu Tăriceanu nu a încetat să își caute adevărată iubire și câțiva ani a fost căsătorit cu Cornelia Trântescu. Cea de-a treia soție a fostului premier a fost mereu o prezență discretă, fiind o apariție destul de rară în public. Ea i-a oferit lui Tăriceanu un băiat pe nume Călin Junior.

Cei doi au divorțat și Cornelia și-a reluat numele de fată. Femeia este consilier juridic în București.

Cea de-a patra soție a lui Tăriceanu a fost Ioana Dinu. Cei doi s-au cunoscut în 1996 și s-au căsătorit în 2003. Femeia este avocată de profesie și i-a dăruit lui Tăriceanu un fiu pe nume Mihai. În 2011, relația lor a luat sfârșit.

În 2013, Tăriceanu s-a căsătorit cu Loredana Moise, o femeie cu 26 de ani mai tânără decât el. La un an de căsătorie, cei doi au devenit părinții unui băiat. Loredana este designer vestimentar și este o apariție discretă, preferând să stea departe de ochii publicului.

Traian Băsescu l-a poreclit „inimă zburdalnică”

Fostul președinte Traian Băsescu l-a poreclit pe Călin Popescu Tăriceanu „inimă zburdalnică”, după ce acesta a încercat pentru a treia oară să îl suspende din funcție.

„Rugămintea mea la Călin Anton Constantin Popescu Tăriceanu, inimă zburdalnică, este să citească Constituția ca să nu se mai facă de râs când planifică programul dat de Voiculescu, care e apăsat acum de plafonul pușcăriei și nu judecă normal, dar el e în libertate și ar trebui să judece”, a spus Băsescu pe vremea aceea.

