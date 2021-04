Olivia Addams revine cu un nou single, Stranger, și o nouă poveste puternică, inspirată din relațiile sale

„Strager“ este despre dragoste, emoții și relații în care nu mai există sentimente, dar în care suntem prinși din cauza senzației de confort și siguranță. „Cred că am fost cu toții într-o relație în care nu ne-am mai simțit apreciați și iubiți, cu toate că iubeam extrem de mult persoana de lângă noi. Doare foarte tare atunci când te gândești la cum era înainte și cum este în prezent totul. Primști atenție din partea tuturor, dar tot ce îți dorești este să fie din partea omului iubit. Blocat, speriat de gândul că se termină, neștiind ce trebuie făcut. Să mergi mai departe? Să rămâi și să lupți? Ambele opțiuni par extenuante“, a spus Olivia.

„Stranger“ a fost compusă de Marius Dia, scrisă de Marius Dia, Olivia Addams, Holy Molly și Iraida, produsă de Alex Parker. Clipul, care redă perfect povestea piesei, a fost realizat de Isabella Szanto (regie), Roberto Stan (DOP), Bogdan Zamonea (producție) și Cristian Puchiu (producție).

Olivia Addams – Stranger



„Piesa Stranger a fost scrisă într-o notă puțin mai serioasă, inspirată din relațiile mele trecute, care simțeam că sunt sfârșite, dar la care nu voiam să renunț din cauza sentimentelor de confort și siguranță. Sper că oamenii vor rezona cu mesajul, știu că toți am fost în acel punct la un moment dat. Viața are un mod amuzant de a ne purta prin tot felul de experiențe. O lecție importantă pe care am învățat-o este să nu judec niciodată un om dacă nu sunt în pielea lui. Și am mai învățat că, dacă îți dorești să rămâi și să salvezi o relație, fii sigur că nu ești singurul care luptă pentru asta. E nevoie de doi pentru a face lucrurile să meargă“, a completat artista.

Olivia Addams este o artistă completă și o adevărată inspirație pentru toți cei care o urmăresc. Vocea sa vibrantă și look-ul electrizant sunt memorabile, iar piesele sale au, pe lângă un sound fresh care creează dependență, și câte o poveste inspirată din viața ei. Piesele ei au succes atât în Romania, cât și în străinătate, unde sunt extrem de apreciate atât pe radio, cât și în mediul digital. Cel mai recent single, Are we there, a obținut rezultate importante în peste 5 țări și a ocupat primele locuri în topurile radio. Personalitatea sa efervescentă și autentică i-a adus numeroși fani, care sunt alături de ea în permanență și formează o comunitate extrem de frumoasă și unită.

