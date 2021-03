O femeie s-a căsătorit cu ea însăși după ultima despărțire

Meg Taylor Morrison (35 de ani), speaker motivațional din Atlanta, SUA, a vrut mereu să se căsătorească de Halloween (30 octombrie), în anul 2020. După ce în iunie 2020 s-a despărțit de iubitul ei, femeia a investit 1000 de lire într-o nuntă cu ea însăși. Meg a conchis că ar fi oportunitatea ideală de a-și arăta cât de mult se iubește. „Am vrut să mă căsătoresc cu mine din iubire de sine”, a spus.

„Pe de o parte, mariajul cu mine a presupus să renunț la a le face pe plac oamenilor din jur sau la încercarea de a arăta într-un fel anume. A fost vorba despre a spune da propriilor mele dorințe”, a adăugat. Ca orice altă mireasă, Meg a organizat evenimentul pe parcursul a câteva luni. A comandat un tort personalizat, a ales rochia perfectă și, desigur, un inel cu diamante.

Cu toate acestea, Meg admite că nu s-a simțit întotdeauna bine plănuindu-și nunta. S-a întrebat dacă nu cumva familia și prietenii ei vor crede că acțiunile sale sunt narcisiste sau rezultate din lipsa unui soț. Mama lui Meg și-a făcut inițial griji că decizia ei de a se căsători cu propria persoană ar putea părea egoistă. La ceremonie au participat 10 dintre cei mai apropiați oameni din viața lui Meg.

Evenimentul a avut loc într-o locație din Boulder, Colorado, SUA, toți invitații respectând restricțiile impuse de pandemia de coronavirus. Și-a citit jurămintele față de sine, și-a pus inelul pe deget și s-a sărutat în oglindă. După ceremonie, Meg și apropiații ei au mâncat și dansat.

„A fost cea mai minunată experiență. (…) Înaintea ceremoniei, am vorbit cu Sara, cea care a oficiat-o, despre ce înseamnă pentru mine să mă căsătoresc cu …mine. Apoi am primit invitații și le-am oferit tamburine și baghete pentru baloane de săpun. Unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, Peter, m-a condus la altar. Mi-am rostit jurămintele plângând. Am tăiat tortul și mi-am lăsat invitații să mi-l servească.

Apoi am dansat și am comandat mâncare thailandeză. Prietenii mei au fost minunați. Mi-au adus cadouri și au tratat ceremonia ca fiind sacră. Mi-au spus multe cuvinte frumoase. (…) Nu am încercat să acopăr un gol din viața mea sau să mă vindec prin acest gest. M-aș fi căsătorit cu mine chiar dacă aș fi format un cuplu cu cineva”, a mai spus Meg.

Foto: Instagram

Sursă: Mirror

