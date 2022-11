Finala „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Marele câștigător de la PRO TV, ales de public

Este seara marii finale în emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Telespectatorii vor decide în această seară cine este câștigătorul emisiunii de la Pro TV. În cursa pentru câștigarea trofeului au rămas, după semifinală trei vedete.

În această seară, Pro Tv transmite, în direct din România, finala emisiunii concurs. Celebritățile pășesc pentru ultima oară în cel mai intens reality-show al momentului – Sunt celebru, scoate-mă de aici!

Câștigătorul „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, ales de telespectatori

Până în acest punct al emisiunii, totul a stat în mâna concurenților și cât de mult au oferit ei, dar mai ales cât au luptat pentru a ajunge aici. În fanală însă, decizia aparține exclusiv oamenilor din fața micului ecran. Ei sunt cei ce vor desemna ce vedetă merită titlul de Rege sau Regină a Junglei.

Timp de trei luni s-au luptat cu cele mai mari frici ale lor. Au stat față-n față cu șerpi, tarantule sau gândaci. Au mâncat preparate culinare greu de privit. Au locuit sub cerul liber, departe de

casă, în mijlocul junglei, alături de alți oameni cu personalități diferite. Totul pentru a demonstra cât de puternici sunt.

Anisia Gafton, Giani Kiriță și Sali Levent sunt cei trei finaliști care încearcă astăzi să pună mâna pe marele premiu. Decizia stă însă în mâinile celor de acasă. Prin votul lor aceștia hotărăsc cine merită să fie victorios.

Trei vedete luptă pentru a cuceri trofeul Junglei. Ce mesaje au postat înainte de finală

Cei trei sunt acum în plină campanie, fiecare îndemnându-și fanii, prin intermediul rețelelor de socializare, să le acordul votul lor pentru a putea câștiga competiția de la Pro TV.

„Oameni dragi, am nevoie de susținerea și de ajutorul vostru. După câte știți, am intrat în marea finală a emisiunii „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, după foarte multe săptămâni în care am trecut prin ploi, vânt, tarantule, șerpi, lighioane. Câștigătorul va fi ales în urma votului vostru, al publicului. Dacă v-a plăcut de mine, dacă v-a plăcut umorul meu, puteți acum să mă susțineți și să mă ajutați cu un vot. Vă mulțumesc pentru susținerea voastră și pentru mesaje. Nu uitați! Votați Anisia!”, a spus pe Instagram Anisia Gafton, una dintre finaliste.

La rândul lor, Giani Kiriță și Sali Levent, au postat un story prin care își îndeamnă susținătorii să le fie alături în marea finală și să îi voteze pentru a câștiga reality-showul de la Pro TV.

Sursă foto: PRO TV