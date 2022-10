AMI, despre experiența „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”: ”Am avut primul atac de panică”

AMI a vorbit despre participarea la emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Artista a dezvăluit că în timpul show-ului a suferit primul ei atac de panică și că nu ar mai participa vreodată la această emisiune.

Se pare că AMI a pierdut câteva kilograme în timpul filmărilor, întrucât în jungla dominicană nu primeau prea multe alimente.

„În primă fază am slăbit acolo în jur de 2-3 kilograme pentru că, na, aveam provizii destul de puține. De mâncat am avut doar premiile pe care le câștigam atunci când mergeam la probe. A fost o experiență destul de dură pentru mine, dar una dintre cele mai interesante și revelatoare pentru că m-am întors de acolo mult mai recunoscătoare pentru toți oamenii pe care îi am în viața mea. Am realizat că confortul meu nu este despre un pat, un telefon, mâncare, ci confortul meu înseamnă familie, prieteni și muzică. Cel mai dor mi-a fost de prieteni și de muzică. Mi-au lipsit enorm, a fost foarte interesant de trăit așa ceva. Însă, îți spun sincer că nu m-aș mai duce încă o data”, a afirmat AMI pentru Ego.ro.

AMI nu ar repeta experința „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

Cântăreața a mărturisit că experiența trăită în Republica Dominicană a fost una pe care nu ar mai vrea să o repete.

„“Sunt celebru”, cum să spun, este bine de trăit o dată în viață. Eu, de obicei, accept cu un “Da” hotărât orice experiență și orice provocare care pe mine mă împinge, care mă face să descopăr lucruri noi, despre mine, despre oameni, despre viața asta. Îmi plac foarte mult provocările. Da, o să spun de fiecare dată când mi se va spune. Dar să mă mai duc încă o dată la “Sunt celebru”, să mai trăiesc ce am trăit acolo, nu, în niciun caz, a fost sufficient”, a precizat ea.

Artista a suferit un atac de panică

La emisiune, AMI a dezvoltat o fobie. În timpul unei probe mai dificile, ea a suferit și un atac de panică.

„Am descoperit fobii noi, spre exemplu de apă. Deși eu știam că nu mi-e frică de apă, s-a întâmplat și asta. Dar am venit mult mai puternică, mai determinată să fac orice lucru și mai recunoscătoare pentru ceea ce am”, a explicat artista.

„Nu, tocmai că nu îmi este frică de apă. A fost un context anume în care mi-a fost frică, anume să nu rămân fără aer. Uite așa am avut și primul atac de panică acolo, fără a mai experimenta niciodată treaba asta. A fost foarte multă presiune pe mine, în acel moment, sunt competitivă, îmi plac jocurile, îmi place să câștig mereu, deși am învățat să și pierd, e normal. Îmi doream să trec proba cu bine. Chiar în timpul atacului de panică, medicul care era acolo, de față, a reușit să mă liniștească și am putut să continui proba. Chiar sunt mândră, crede-mă, că am trecut prin experiența asta și prin tot greul. Vii cu o altă forță și cu o altă încredere acasă”, a precizat AMI.

În prezent, AMI, al cărei nume adevărat este Andreea Moldovan Ioana, pregătește noi piese, astfel că își petrece cât mai mult timp în studio.

