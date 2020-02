Filme cu spioni – Top 15 cele mai bune filme cu agenți secreți

Cu mult suspans și adrenalină, cele mai tari filme cu spioni te transpun în situații limită și te țin lipit de ecran. Poate ăsta este și motivul pentru care au fost atât de apreciate de-a lungul timpului.

Cele mai bune filme cu spioni

Kingsman: The Secret Service

Unul dintre cele mai apreciate filme cu spioni din ultimii ani, Kingsman: The Secret Service este o peliculă ce îmbină perfect situațiile comice cu replicile inteligente, tensiunea și suspansul. Filmul a avut încasări de peste 400 de milioane de dolari și îi are în rolurile principale pe Taron Egerton și Samuel L. Jackson, cu Colin Firth, Mark Strong și Michael Caine în rolurile secundare. Acțiunea are la bază povestea a două agenții de spionaj aflate în conflict și, deci, veșnicul război între bine și rău. Intriga prezintă antrenamentul unui noi recrut Gary „Eggsy” Unwin care trebuie să-l oprească pe Richmond Valentine. Acesta din urmă dorește reducerea populației globale prin activarea unor cartele SIM care face ca oamenii să lupte până la moarte.

Argo

Printre cele mai bune filme cu spioni din ultimul deceniu se numără Argo. Pelicula premiată cu Oscarul este bazată pe o poveste reală. Este vorba despre o operațiune CIA de salvare a unor cetățeni americani din Iran. Filmul regizat de Ben Affleck și îi are în rolurile principale pe Ben Affleck ca Mendez, alături de Bryan Cranston, Alan Arkin și John Goodman. Povestea acestei salvări a unor diplomați americani a fost prezentată și în filmul de televiziune din 1981 Escape from Iran: The Canadian Caper, regizat de Lamont Johnson.

The Good Shepherd

De asemenea unul dintre cele mai populare filme cu spioni din toate timpurile, Good Shepherd este produs și regizat de Robert De Niroa, avându-i ca protagoniști, printre alții, pe Matt Damon, Angelina Jolie și De Niro. Acțiunea se concentrează în jurul operațiunii americanilor în Golful cubanez al Porcilor. Vei putea urmări o serie de planuri extrem de bine gândite cu scopul de a găsi persoana de la care s-au scurs informațiile despre operațiunea Bay of Pigs.

Bourne

Unul dintre cele mai bune filme cu spioni de la începutul anilor 2000 este The Bourne Identity, care s-a și transformat ulterior într-o serie. Filmul este o adaptare nu tocmai fidelă dupăr omanul Identitatea lui Bourne, scris de Robert Ludlum. Personajul principal, Matt Damon (Jason Bourne) joacă rolul unui amnezic ce luptă să își descopere adevărata identitate. Este primul film din seria de filme cu Bourne, urmat de Supremația lui Bourne și Ultimatumul lui Bourne, care a și câştigat trei Oscaruri.

James Bond

Nu poate exista un top filme cu spioni fără a menționa celebra serie James Bond, cea mai longevivă serie a genului. Indiferent cine l-a interpretat agentul secret devenit star în istoria cinematografiei, filmul s-a bucurat de fiecare dată de succes, dar și de încasări considerabile.

Salt

Un thriller de acțiune cu spioni, Salt o are în rolul principal pe Angelina Jolie. Celebra actriță interpretează rolul unui ofițer CIA. Totul este dat peste în cap în momentul în care este acuzată că ar fi dublu spion, colaborând cu rușii. Cu personaje foarte bine conturate și o acțiune deloc previzibilă, filmul te va ține cu inima la gură până în ultima clipă.

Mission: Imposible

Mission Impossible lansat în 1996 era primul dintr-o serie de filme de acțiune cu spioni ce îl au în rolul principal pe Tom Cruise în rolul lui Ethan Hunt. Acesta este acuzat de asasinarea unor colegi în timpul unei misiuni eșuate la Ambasada din Praga. De asemenea, el este acuzat pe nedrept și că a vândut secretele de stat unui criminal internațional. Deși probabil ai văzut deja acest film și altele din serie, este una dintre peliculele pe care o poți oricând revedea fără să te plictisești.

Das Leben der Anderen

Viețile altora, așa cum a fost tradus în limba română, este unul dintre cele mai bune filme cu spioni naziști. Pelicula a fost premiatp cu Oscar la categoria Cel mai bun film străin. Pe lângă Oscar, filmul a mai câștigat și șapte premii Deutscher Filmpreis, printre care pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu, cel mai bun actor și cel mai bun actor în rol secundar — stabilind un record de 11 nominalizări. Acțiunea are în prim plan felul cum agenții Stasi (poliția secretă a RDG) monitorizau Berlinul de Est.

Spy Game

Tot printre cele mai apreciate filme cu spioni se numărăr și Spy Game, film ce-i are în rolurile principale pe Brad Pitt şi Robert Redfort. Un agent CIA află, înainte de a se retrage din activitate, că protejatul său se află în dificultate. Îşi propune să îl salveze după ce a fost închis într-o închisoare străină, unde mai avea doar 24 de ore de trăit.

Burn After Reading

Cu o distribuție de zile mari – George Clooney, John Malkovich şi Brad Pitt-, pelicula regizată de frații Coen este cu siguranță în topul celor mai bune filme cu spioni. Filmul prezintă povestea lui Osbourne Cox, fost angajat al CIA care face greșala de a scrie o carte cu toate misiunile la care a participat. Singurul CD ce conține aceste informații ajunge în mâna lui Chad Feldheimer și Linda Litzke, antrenori de fitness. Așa ia naștere o luptă incredibilă, cei doi încercând să vândă CD-ul, iar Osbourne să-l recupereze.

Munich

Munich, regizat de Steven Spielberg, este, pe lângă unul dintre cele mai apreciate filme cu spioni, un thriller de-a dreptul cutremurător ce are la bază evenimente adevărate. Filmul a fost nominalizat la cinci Oscaruri și prezintă povestea masacrului din Munchen. În centrul acțiunii se află tânărul ofițer israelian, patriot și inteligent, Avner. Acesta trebuie să-și părăsească soția însărcinată, să-și schimbe identitatea și să plece în misiune sub acoperire pentru a-i prinde și omori pe cei 11 bărbați acuzați de Serviciile secrete israeliene că au produs masacrul din Munchen.

Mr. & Mrs. Smith

Unul dintre cele mai de succes filme cu spioni, dar și cele mai îndrăgite este cu siguranță Mr. & Mrs. Smith, cu Angelina Jolie și Brad Pitt în rolurile principale. Este povestea unui cuplu banal în aparență, care este compus însă din doi spioni ale unor organizații concurente. Acțiunea devine incendiară de-a dreptul în momentul în care fiecare dintre ei este plătit să-l ucidă pe celălalt. Filmul a devenit cu atât mai apreciat cu cât, s-a spus despre el, că a fost, primul pas în relația celor două staruri.

Filme de comedie cu spioni

Johnny English

Johnny English este se numără printre cele mai bune filme de comedie cu spioni și este o parodie extraordinară după agentul secret James Bond. Cu Rowan Atkinson în rolul spionului britanic incompetent, alături de John Malkovich, Natalie Imbruglia și Ben Miller, filmul a primit o mulțime de aprecieri și chiar premiat.

The Spy Who Dumped Me

O comedie neagră cu spioni, Spionul care mi-a dat papucii, așa cum a fost tradus în limba română, le are în prim plan pe Audrey (Mila Kunis) și Morgan (Kate McKinnon), două prieteni vechi ce locuiesc în Los Angeles. Acestea se trezesc prinse în mijlocul unei conspirații internaționale, atunci când fostul iubit al lui Audrey apare la ușa ei cu o echipă de asasini nemiloşi pe urmele sale.

Keeping Up with the Joneses

Din top cele mai bune comedii cu spioni nu poate lipsi Keeping Up with the Joneses. Acțiune are în prim plan un cuplu de suburbie care începe să-și suspecteze noii vecini că sunt agenți secreți. Așa se face că, inevitabil, se trezesc în miezul unei povești internaționale de spionaj.



Îți recomandăm și:

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro