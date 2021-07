Filme de război. Producții impresionante din ultimii ani

Patriotism, devotament, curaj și determinare caracterizează eroii din cele mai bune filme de război pe care trebuie să le vezi măcar o dată în viață. Ele surprind oamenii din spatele evenimentelor istorice și sacrificiile uriașe din cele mai atroce conflicte mondiale.

Iată câteva dintre cele mai impresionante filme de război realizate în ultimul deceniu, cu scene cutremurătoare și detalii incredibile.

Lista lui Schindler – Schindlers List, 1993

Unul dintre cele mai impresionante filme bazate pe istoria din timpul celui de al doilea război mondial, el prezintă povestea reală a unui industriaș, membru al Partidului Nazist, care își dă seama de ororile la care erau supuși evreii și încearcă să salveze cât mai mulți. Filmul este o capodoperă cinematografică, cu 7 premii Oscar, și totodată o mărturie emoționantă despre modul în care oamenii și societatea sunt denaturate de război.

Dunkirk – Dunkirk, 2017

Povestea filmului surprinde trupele britanice şi ale aliaţilor înconjurate de inamici pe plaja franceză şi forţate să facă faţă unui asalt aproape imposibil de rezistat. Filmul reuneşte o distribuţie impresionantă din care fac parte actorii Tom Hardy („Mad Max: Drumul furiei”), Mark Rylance, Kenneth Branagh, Cillian Murphy şi debutantul Fionn Whitehead. Filmul este produs de Christopher Nolan şi Emma Thomas.

1917: Speranță și moarte, 2020

În timpul Primului Război Mondial, în aprilie 1917, doi tineri soldaţi dintr-un regiment britanic primesc ordinul să parcurgă „no man’s land”-ul lăsat în urmă de nemţii aparent în retragere şi să transmită un mesaj comandantului unui alt regiment britanic gata să atace. Ei trebuie să livreze un mesaj pe teritoriul inamic în ceea ce pare o misiune aproape sinucigașă. Dar miza este uriașă: ajuns la destinaţie, mesajul ar putea salva viaţa a 1600 de confraţi altfel condamnaţi la moarte sigură.

În filmul regizat de Sam Mendes joacă actori celebri precum Andrew Scott, Benedict Cumberbatch, George MacKay sau Colin Firth.

Salvați soldatul Ryan – Saving Private Ryan, 1998

Matt Damon și Tom Hanks sunt unii dintre soldații americani care încearcă să-și salveze unul dintre colegii parașutiști care a aterizat dincolo de linia inamicilor, după ofensiva Normandiei.

Ticăloși fără glorie – Inglorious Basterds, 2009

În Franța ocupată de germani Shosanna Dreyfus (Melanie Laurent) privește neputincioasă cum familia ei este executată de colonelul nazist Hans Landa (Christoph Waltz). Shosanna scapă ca prin urechile acului și fuge la Paris, unde-și creează o nouă identitate ca proprietar și proiecționist de cinema. În altă parte a Europei, locotenentul Aldo Raine (Pitt) organizează un grup de soldați evrei pe care-i conduce într-o campanie de răzbunare împotriva naziștilor. Cunoscuți sub numele de „The Basterds” (adică „ticăloșii”), trupa lui Raine o adoptă pe actrița și agenta sub acoperire de origine germană Bridget von Hammersmark (Diane Kruger) într-o misiune al cărei scop este lichidarea liderilor celui de-al treilea Reich.

Operațiunea Valkyrie – Valkyrie, 2008

In timpul celui de-al doilea Razboi Mondial, colonelul german Claus von Stauffenberg (Tom Cruise) este ranit in Africa si intoarce in tara. Nemultumit de abuzurile nazistilor, Stauffenberg se alatura Rezistentei si accepta sa conduca Operatiunea Valkyrie, al carei scop era asasinarea lui Adolf Hitler si inlocuirea acestuia cu un guvern mai liberal. Colonelul isi ia sarcina de a introduce el insusi in biroul lui Hitler valiza in care fusese asezata o bomba cu ceas.

Ziua decisivă – Darkest Hour, 2017

La începutul celui de-al doilea război mondial, când capitularea Franței era iminentă, Marea Britanie are de luat o decizie care va schimba soarta acestui război. Fiindcă forțele naziste păreau de neoprit, iar armata aliată era încolțită pe plajele din Dunkirk, soarta Europei occidentale se află în mâinile nou-numitului prim-ministru britanic, Winston Churchill (Gary Oldman).

Acesta duce o luptă pe două fronturi – pe cel intern, trebuie să facă față mașinațiunilor rivalilor săi politici, iar pe plan extern are de luat decizia de a duce negocieri de armistițiu cu Hitler, salvând, astfel, națiunea britanică de costul unui război, sau de a merge înainte cu războiul, deși acesta pare deja pierdut.

Misiune: Bin Laden – Zero Dark Thirty, 2012

În data de 2 mai 2011 întreaga lume, dar în special americanii profund afectați de tragedia din 11 septembrie 2001, au răsuflat ușurați când au aflat că Osama Bin Laden, cel mai căutat terorist din lume, liderul Al Quaeda, a fost ucis. Zero Dark Thirty vine să facă lumină în această misiune ultra-secretă, care a dus la capturarea lui. Se presupune că filmul i-a avut pe post de consultanți chiar pe câțiva dintre soldații implicați în misiune, iar pentru ecranizare, regizoarea a avut la dispoziție documente oficiale clasificate despre urmărirea lui Bin Laden.

Viața e frumoasă – La vita e bella, 1997

Filmul este o fabula in stilul lui Charlie Chaplin despre puterea imaginatiei de a se impotrivi crudelor realitati din Europa in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. In centrul povestii se afla Guido (Roberto Benigni) – un personaj incantator, caracterizat printr-o inocenta copilareasca si nutrind un mare vis: acela de a deschide o librarie proprie. Este anul 1939. Guido a venit in Arezzo, un orasel din Toscana, impreuna cu prietenul sau, poetul Feruccio (Sergio Bustric), ignorand antisemitismul manifestat cu din ce in ce mai multa violenta de catre guvernul fascist. Guido se indragosteste de Dora, o tanara si frumoasa profesoara (Nicoletta Braschi, actrita preferata a lui Benigni). Din pacate, Dora, pe care el o numeste „Printesa”, este logodita cu un oficial fascist din localitate. Dar Guido nu se lasa impresionat si, in felul sau amuzant, reuseste sa o cucereasca pe aleasa inimii lui si sa o determine sa il urmeze.

Copilăria lui Ivan – Ivans Childhood, 1962

Rusia, al Doilea Război Mondial. Ivan (Nikolai Burliaev), un băiat de 12 ani, a cărui mamă a fost ucisă de naziști, devine cercetaș, trăiește intens viața de front și moare executat de naziști. Obiectivul (director de imagine: Vadim Iusov) surprinde nu numai ceea ce vede eroul, ci și ceea ce gândește, visează și își închipuie el. Filmul este regizat de Andrei Tarkovski

Lunetistul american – American Sniper, 2014

Chris este trimis în Irak cu unica misiune de a-și proteja camarazii pe câmpul de luptă. Acuratețea țintei sale a salvat multe vieți, motiv pentru care colegii de arme l-au supranumit „Legenda”. Însă povestea lui a ajuns dincolo de liniile inamicilor, care au pus preț pe capul său și l-au transformat în țintă râvnită pentru insurgenți. Cu toate dramele războilui, Chris se mai lovește și de datoria de a fi soț și tată model pentru familia care îl așteaptă acasă. În ciuda pericolului și a dorului de casă, militarul duce la bun sfârșit patru misiuni de război, în care nu-și lasă în urmă niciun camarad.

Nimic nou pe frontul de vest -All Quiet on the Western Front

Ca mai toate mesajele din filme care sunt asimilate aproape imediat, adaptarea neslefuita a lui Lewis Milestone dupa romanul antirazboi al lui Erich Remarque, si-a pierdut din impact. La ani dupa lansare inca era interzis in tarile care se pregateau de razboi. Povestea urmareste un grup de recruti germani in Primul Razboi Mondial in drumul lor de la idealism la deziluzie. Asa cum spune personajul principal (Lew Ayres), „Traim in transee si luptam. Incercam sa nu fim ucisi – asta e tot.”

Filmul este o antologie de scene faimoase: Ayres prins intr-un crater de obuz impreuna cu omul pe care il omorase; prima intalnire intre veterani si recruti; infanteristi secerati de mitraliere; lumina lunii care inoata impreuna cu fermiere frantuzoaice; discursul pacifist al lui Ayres sau impuscarea mainii unui soldat care dorea sa atinga un fluture.

Calul de luptă – War Horse, 2011

Noul film regizat de Steven Spielberg are în centru povestea unui tânăr pe nume Albert și a armăsarului acestuia, Joey. Legătura dintre ei se va rupe în momentul în care Joey este vândut cavaleriei și trimis în focul bătăliei în timpul Primului Război Mondial. Deși este prea tânăr pentru a fi recrutat în armată, Albert decide să plece spre Franța pentru a-și salva prietenul.