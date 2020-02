Amuzante și, de multe ori, chiar emoționante, multe dintre filmele cu animale vorbitoare au devenit foarte populare. Iată o selecție cu cele mai bune filme cu animale:

Filme cu animale vorbitoare

Doctor Doolittle

Printre cele mai cunoscute, dar și cele mai amuzante filme cu animale vorbitoare, peliculele din seria Doctor Doolittle nu au cum să nu te cucerească. Cu Eddie Murphy în rolul principal, filmul îți va stârni cel puțin câteva zâmbete, dacă nu cumva vei râde chiar în hohote. Acțiunea îl are în prim plan pe Dr. John Doolittle, care pare să aibă tot ce-și dorește. Toată viața îi va fi întoarsă pe dos în momentul în care realizează că poate auzi ce vorbesc animalele, iar acestea îl înțeleg.

Babe

Unul dintre cele mai apreciate filme cu animale, Babe, este genul de comedie de familie care vă va binedispune pe toți. Nominalizat la 7 Oscaruri și cu multe premii câștigate, Babe îi are ca protagoniști pe James Cromwell, Christine Cavanaugh și Magda Szubanski. Filmul este o adaptare a romanului din 1983 scris de Dick King-Smith, Babe: The Gallant Pig, care prezintă povestea unui porc domestic care vrea să devină un câine ciobănesc.

Look who’s talking now

Uite cine vorbește, așa cum a fost tradus în limba română, este unul dintre acele filme cu animale vorbitoare care va binedispune toată familia. John Travolta şi Kirstie Alley împreună cu copii lor, Mickey si Julie, deja ajunşi mari, decid să-și mărrească familie cu două ptrupede ”vorbitoare”: un „maidanez” (interpretat cu ajutorul vocii lui Danny DeVito) şi o căţeluşă de rasă (interpretată cu ajutorul vocii lui Diane Keaton). Molly a rămas fără slujbă, în schimb James şi-a văzut visul cu ochii şi a devenit pilot. Viața complicată a celor doi va deveni și mai greu de suportat, odată cu apariția celor doi câini. Deși este o comedie memorabilă, filmul ne arată ce înseamnă cu adevărat o familie unită de dragoste şi de loialitate.

Charlotte’s Web

Un alt porcușor devenit celebru în filmele cu animale vorbitoare este Wilbur din pelicula Charlotte’s Web. În prim plan este povestea unei prietenii mai puțin obișnuite, între micuța Fern (Dakota Fanning) și Wilbur, un porcuşor naiv pe care îl aduce să locuiască la ferma familiei sale, chiar în apropiere de Crăciun. Și cum de Crăciun viața unui purceluș este pecetluită, aventurile încep în moemntul în care toți prietenii lui Wilbur fac coaliție pentru a-l salva și a-l apăra ca să nu devină parte din cina festivă.

Beethoven

Unul dintre cele mai amuzante filme animale vorbitoare, Beethoven este filmul la care se poate uita toată familia. Beethoven este un Saint Bernard destul de capricios, dar care dovedește că poate deveni un companion de excepţie. Familia Newton, George şi Alice împreună cu cei trei copii ai lor, un băiat şi două fete îl adoptă pe căţeluşul Beethoven și de aici încep adevărate aventuri. Beethoven este o comedie ce s-a bucurat de mult succes, ceea ce a justificat şi apariţia seriilor următoare.

Nine Lives

Chiar dacă nu este capodoperă cinemtografică, Nine Lives este unul dintre cele mai amuzante filme cu animale vorbitoare. Așa că, dacă iubești pisicile, îl poți lua oricând în calcul. Acțiunea îl are în prim plan pe Tom Brand (Kevin Spacey), un miliardar dependent de cariera lui, pentru care familia este mereu pe locul doi. Numai că are loc un accident și Tom se transformă într-un pisoi, Mr. Fuzzypants. Așadar, va fi nevooit să vadă totul acum prin ochi de felină.



Filme animale vorbitoare animate, pentru copii și adulți

Alvin and the Chipmunks

Aflat printre cele mai populare filme cu animale vorbitoare, Alvin și Veverițele – Alvin and the Chipmunks poate fi urmărit atât în engleză cât și dublat în limba română. Iubit de copiii din lumea întreagă, filmul îi are drept eroi pe Alvin, Theodore şi Simon, cei trei frați veverițe muzicanți care intră tot timpul în bucluc. Filmul nu mate are nevoie de nicio prezentare, are o istorie de mai bine de cinci decenii și este printre cele mai apreciate animații din toate timpurile.

Ratatouille

Regizat de Brad Pitt și lansat în 2007, Ratatouille este, de asemenea, printre cele mai apreciate filme cu animale pentru copii din ultimele decenii. El are la bază aventurile lui Remy, un șobolan ce visează să devină bucătar. Dar pentru că lumea era complet dezgustată de șobolani și nu ar fi avut niciodată o șansă să-și arate geniul, el încearcă să-și atingă scopul printr-o înțelegere cu un băiat ce duce gunoiul de la un restaurant din Paris. Filmul a câștigat multe premii printre care și Academy Award for Best Animated Feature.

The Lion King

Considerat unul dintre cele mai bune filme cu animale vorbitoare pentru copii, primul The Lion King / Regele leu produs de Disney, în 1994, a câștigat numeroase premii, inclusiv Oscarul pentru cel mai bun cântec original – Can you feel the love tonight, interpretată de Elton John. Ultima variantă a filmului a fost lansată în 2019, și s-a bucurat de un adevărat succes, Producătorii au ținut să păstreze spiritul inițial al filmului original și, în același timp, să adauge o notă modernă prin elementele de animație, artistice, muzică și umor.

Filme cu animale vorbitoare ce pot fi văzute subtitrate, online, pe Netflix

Mowgli: Legend of the Jungle

Mowgli: Legend of the Jungle este unul dintre cele mai bune filme cu animale vorbitoare ce poate fi văzut online, pe Netflix, subtitrat în limba română. Povestea filmului este cea clasică: un bebeluș e descoperit în jungla indiană de pantera Bagheera (cu vocea lui Christian Bale) și ajuns într-o haită de lupi care îl crește ca și cum ar fi lup. Mowgli (Rohan Chand) face tot posibilul să se integreze în lumea animală, ajutat de sfaturile înțeleptului urs Baloo (Andy Serkis). Cu toate acestea, pe măsură ce crește, ajunge să se simtă tot mai înstrăinat, tot mai diferit de restul, iar obstacolele și pericole nu-l ocolesc.

Stuart Little

De asemenea printre cele mai populare filme cu animale vorbitoare de pe Netflix se află Stuart Little, un șoricel plin de haz. Acțiunea pornește în momentul în care dl. și d-na Little decid să înfieze un frate pentru singurul lor copil, iar șoricelul Stuart Little devine astfel parte din familie. Doar că micuțul pare să aibă un caracter foarte puternic și viața cu el se dovedește a nu fi deloc ușoară.



