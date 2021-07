Filme cu Keanu Reeves. Producții de box office cu multe premii

Fie ele fantastice, dramatice sau filme de acțiune, cele mai bune filme cu Keanu Reeves vor rămâne în topul cinefililor din toată lumea. Numele celebrului actor garantează de fiecare dată succesul necondiționat al filmelor sale.



Cuprins 1 Cele mai bune filme cu Keanu Reeves. Filme SF și filme de acțiune

2 Matrix – The Matrix, 1999

3 Matrix Reîncărcat – The Matrix Reloaded, 2003

4 John Wick, 2014

5 John Wick 2, 2017

6 John Wick 3, Război total – Parabellum, 2019

7 Constantin, 2005

8 Filme romantice cu Keanu Reeves

9 Idilă de noiembrie – Sweet November, 2001

10 Atât de aproape de cer – A Walk in the Clouds, 1995

11 Casa de lângă lac – Lake House, 2006

12 Ceva, ceva tot o ieși – Somethings Gotta Give, 2003

13 Pact cu diavolul – The Devils Advocate, 1997

O seară de filme cu Keanu Reeves te poartă din universurile fantastice ale unor lumi paralele, în viețile dramatice ale unor personaje care dau totul în iubire. Cu toate acestea, marele actor a cunoscut succesul cu filmele de acțiune, deși este apreciat și în filmele romantice pe care le-a jucat la începutul anilor 2000.

Cunoscut pentru rolul avocatului Kevin Lomax din ”Avocatul Diavolului” sau pentru rolul lui Neo din trilogia Matrix, Keanu Reeves a avut succes încă de la debutul carierei și sunt multe filmele de box office care i-au aprecierea criticilor și a publicului. Este totodată deținătorul mai multor premii prestigioase din industria cinematografică și a unei stele pe faimosul bulevard Hollywood Walk of Fame.

Cele mai bune filme cu Keanu Reeves. Filme SF și filme de acțiune

Lui Keanu i se spunea adesea băiatul frumos și trist de la Hollywood. Copilăria și tinerețea i-au fost profund marcate de divorțul părinților și de decesele premature din familia sa. Dar el a reușit să se refugieze pe platourile de filmare și să acopere durerea cu multă muncă. Matrix a fost filmul care l-a impus ca erou de acțiune, iar figura lui prelungă și tristă s-a dovedit potrivită pentru rolurile de erou misterios din alte universuri.

Matrix – The Matrix, 1999

Exista doua lumi: prima, cea în care trăim zi de zi, și cea de-a doua, deloc cunoscută, paralelă cu cea reală. Una este vis. Cealaltă este Matrix. Neo (Keanu Reeves) încearcă din răsputeri să afle adevărul despre acea lume despre care a auzit vorbindu-se doar în șoaptă, lume misterioasă și plină de necunoscut. Dar ce este Matrix? Neo crede că Morpheus (Laurence Fishburne), o persoană pe care o cunoaște doar din povești, un tip pe care nu-l prinzi niciodată, considerat în același timp cel mai periculos bărbat în viață, poate să-i dea acest raspuns. Dar adevărul pe care Neo îl află este mult peste așteptări.

Matrix Reîncărcat – The Matrix Reloaded, 2003

În cel de al doilea capitol al trilogiei „Matrix”, Neo isi asuma un mai mare control asupra puterilor sale grozave, in vreme ce Zion-ul se prabuseste sub asediul armatei de masini. Numai câteva ore separa ultima enclava umana de pe Pamant de cele 250.000 de Santinele programate sa distrugã omenirea. Dar cetatenii din Zion, imbarbatati de credinta lui Morpheus ca Alesul va indeplini Profetia Oracolului si va opri razboiul cu masinile, isi pun toate sperantele in Neo, care este rascolit de viziuni si cauta o cale de actiune.

John Wick, 2014

După moartea subită a iubitei sale soții, John Wick (Reeves) primește un ultim cadou de la ea: un pui de beagle – o cățelușă pe nume Daisy, și un bilet în care îi cerea să nu uite să iubească. Dar doliul și tristețea lui John sunt întrerupte de mafiotul rus, sadicul Iosef Tarasov (Alfie Allen), care se îndrăgostește irevocabil de mașina lui John, un Boss Mustang, fabricat în 1969. Fiindcă John refuză să-i vândă mașina, Iosef și gealații lui îi iau Mustangul cu forța, intră peste el în casă bătându-l până la inconștiență și omorând-o pe micuța Daisy. Fără să-și dea seama, ei l-au trezit pe cel mai crud asasin care a existat vreodată în lumea interlopă.

John Wick 2, 2017

După ce declanșează un adevărat măcel împotriva criminalilor care i-au ucis cățelușa, super-asasinul John Wick, pensionat de altfel, își recuperează iubitul Mustang 1969 de la mafioții ruși care i-o furaseră, consecința fiind o spectaculoasă urmărire de mașini pe aglomeratele străzi ale New Yorkului. La scurt timp după ce se întoarce acasă, planul lui John de a-și relua viața de civil liniștit este dat peste cap de gangsterul italian Santino D’Antonio (Riccardo Scamarcio), care se prezintă la ușa sa cu o „marcă” din aur, silindu-l să își plătească vechile datorii. Ținând cont de recomandarea lui Winston (Ian McShane), pivotul societății secrete de asasini The Continental, care-i repetă că trebuie să respecte străvechiul cod al organizației, John acceptă în silă sarcina pe care i-o încredințează Santino: aceea de a-i lichida propria soră, Gianna (Claudia Gerini), nemiloasa conducătoare a sindicatului crimei italian Camorra.

John Wick 3, Război total – Parabellum, 2019

Cea de-a treia parte a celebrei francize îl găsește pe infailibilul asasin John Wick (Keanu Reeves) într-o nouă situație la limita imposibilului: viața lui costă acum 14 milioane de dolari, drept pentru care o armată de vânători de recompense neobosiți este pe urmele lui. După uciderea unui membru al dubioasei organizații internaționale de asasini plătiți, conducerea l-a exclus pe Wick, lăsându-l fără protecție în vizorul celor mai nemiloși lunetişti din lume.

Constantin, 2005

John Constantine a fost până în iad și inapoi. Născut cu un talent pe care nu și-l dorește, capacitatea de a recunoaște clar îngerii și demonii metiși care umblă pe pământ în piele de oameni, Constantine (KEANU REEVES) a fost determinat să-și ia singur viața pentru a putea scăpa de claritatea zguduitoare a viziunii lui. Dar a eșuat. Resuscitat împotriva voinței lui, se trezește adus înapoi pe tărâmul viilor. Acum, purtând pecetea faptului că a încercat să se sinucidă pentru o perioadă de grație, el patrulează granița pământească dintre rai și iad, sperând în zadar să își câștige dreptul de izbăvire trimițându-i pe infanteriștii diavolului înapoi în adâncuri.

Filme romantice cu Keanu Reeves

Idilă de noiembrie – Sweet November, 2001

În fiecare lună, Sara (Charlize Theron) alege mai mult sau mai puțin la întamplare câte un bărbat căruia îi propune un pact: să stea împreună o lună și să trăiască după regulile ei, ideile ei și visurile ei. Apoi să se despartă și să meargă fiecare pe drumul lui, fără nici o obligație și, mai ales, fără perspectiva unui viitor împreună. Idila trebuie să dureze exact o lună – aceasta e singura regulă pe care Sara o respectă cu sfințenie. Și cum este o femeie superbă, puțini sunt cei care refuză acest joc al dragostei și întâmplării.

Noiembrie este luna în care îl găsește pe Nelson (Keanu Reeves), un tânăr ambițios pentru care în viață nu există nimic mai important în afară de succesul în carieră. După apariția sa, Sara îl tentează cu perspectiva unei vieti trăite la maximum, cu bucuria clipei, a plăcerilor simple sau nebuniilor de moment, reușind puțin câte puțin să îl scoată din carapacea lui.

Atât de aproape de cer – A Walk in the Clouds, 1995

Întors din al doilea razboi mondial, un tanar soldat (Keanu Reeves) descopera ca mai are prea putine în comun cu tot ce a lasat în urma sa. Deziluzionat, porneste spre nord, calatorind si lucrand pe post de comis-voiajor. În drumul sau o întalneste pe fiica ( Aitana Sanchez-Gijon) proprietarului bogat al unei podgorii (Giancarlo Giannini). Aflata în drum spre casa, fata este îngrozita de cum va reactiona tatal sau tiranic cand va afla ca este însarcinata, dar necasatorita.

Tanarul, galant, se ofera sa o ajute, pozand pentru o noapte în sotul ei, fara sa îsi dea seama ca acest gest le va schimba viata amandurora – pentru totdeauna.

Casa de lângă lac – Lake House, 2006

Simtind ca este timpul pentru o schimbare in viata sa, Dr. Kate Foster (SANDRA BULLOCK) paraseste Illinois-ul unde si-a incheiat rezidentiatul si se angajeaza la aglomeratul spital din Chicago. Unicul lucru de care ii pare rau ca il lasa in urma este frumoasa casa pe care ea a inchiriat-o – un refugiu proiectat artistic si cu mult spatiu, cu ferestre largi care ofereau privelistea unui lac placid. Este un loc in care se simtea in largul sau.

Este o dimineata de iarna in anul 2006. In drumul ei catre oras, Kate lasa un bilet in cutia postala pentru urmatorul chirias al casei, rugandu-l sa trimita mai departe scrisoarea sa si notand ca urmele inexplicabile de labe de animal pe care el ar putea sa le observe in fata usii erau acolo cand ea s-a mutat in casa. Dar cand urmatorul chirias soseste, el observa ceve cu totul diferit. Alex Wyler (KEANU REEVES), un arhitect talentat dat frustrat care lucreaza la un santier de constructii din apropiere, gaseste casa de langa lac foarte rau neglijata, prafuita, murdara si cu buruieni. Si nicaieri nici un semn de urme de labe de animal.

Ceva, ceva tot o ieși – Somethings Gotta Give, 2003

Harry Sanborn (Nicholson) este un burlac cu experiență care are relații doar cu femei sub 30 de ani. În timpul unui așa-zis week-end romantic cu ultima lui cucerire, Marin (Peet), la casa de pe plajă a mamei sale din Hampton, New York, Harry are dureri toracice. Mama lui Marin, Erica Barry (Keaton), o scriitoare de succes, divorțată, se lasă greu convinsă să îi acorde primul ajutor. Când rămân singuri, Harry descoperă cu surprindere că este atras de Erica, motivele fiind potrivite.

Și în ciuda protestelor ei inițiale în ceea ce îl privește pe Harry, Erica simte că redescoperă iubirea. Complicațiile romantice intervin în momentul în care Erica este de asemenea curtată de fermecătorul medic de treizeci și ceva de ani, al lui Harry, Julian Mercer (Reeves).

Pact cu diavolul – The Devils Advocate, 1997

Film ingenios care îmbină ocultul cu senzualul, Pact cu Diavolul poate fi tratat drept o adaptare modernă a mitului faustic. Această producție foarte stilizată cu efect halucinatoriu asupra privitorului neobișnuit cu asemenea plăceri cinematografice vinovate nu ar fi cucerit, probabil, o asemenea faimă, dacă nu i-ar fi avut în distribuție pe Al Pacino și Keanu Reeves.

Cel de-al doilea joacă rolul lui Kevin Lomax, un avocat invincibil din Gainesville, Florida, soțul frumoasei Mary Ann (Charlize Teron). Cum orășelul său devine din ce în ce mai mic pentru gloria inepuizabilă care-l înconjoară, tânărul Kevin nu stă mult pe gânduri când primește oferta de a lucra pentru o mare firmă de avocatură din Manhattan. Boss-ul firmei, John Milton (Al Pacino), îi oferă un salariu de 400 de dolari pe oră și pune la dispoziția cuplului un apartament luxos chiar în clădirea sa de pe Fifth Avenue, proprietate personală.