Cele mai populare filme cu Jason Statham. Cum a început cariera actorului

Cele mai bune filme cu Jason Statham încep cu celebra producție a regizorului Guy Ritche, ”Jocuri, poturi și focuri de armă”. Numeroase producții la care a participat celebrul actor englez au atras în sălile de cinema milioane de cinefili pasionați de filmele de acțiune.

Indiferent ce filme cu Jason Statham alegi să vizionezi când vrei să te relaxezi, succesul este garantat. Jocul acestui actor britanic deosebit de îndrăgit și talentat îmbină calmul englez, cu puterea și inteligența ascuțită a unui maestru al artelor marțiale.

Cine este Jason Statham

Născut pe 26 iulie 1967 în Shirebrook, Derbyshire (Marea Britanie), Jason este fiul unui vânzător și al unei dansatoare. Este îndrăgostit de sport din copilărie, practică artele marțiale, joacă fotbal și face înnot. A fost membru al echipei naționale de natație, participând în anul 1990 la Jocurile Commonwealth.

Datorită activității sale sportive, Jason atrage atenția unei agenții de modele și ajunge să lucreze pentru French Connection, Tommy Hilgiger și Levi’s. Cariera sa de model are succes și este recomandat ulterior pentru un rol în filmul regizorului Guy Ritchie, Jocuri, poturi și focuri de armă. Realizat în 1998, filmul este o adevărată rampă de lansare pentru Statham.

Va lucra mai apoi cu Guy Ritchie și pentru filmul ”Unde dai și unde crapă”, iar cariera lui ia avânt. Statham a devenit tot mai popular datorită regizorului american și apoi datorită seriei de filme ”Curierul”.

Cele mai populare filme cu Jason Statham

Jocuri, poturi și focuri de armă – 1998

Patru tineri pierd toți banii la un joc de poker și trebuie să își acopere rapid datoriile. Mergând pe firul întâmplărilor, ei își dau seama că au fost păcăliți, jocul fusese aranjat, și aveau o datorie de 500.000 de lire către un mare mafiot local. Situații comice și absurde se adună într-un film infernal și tot mai multă lume începe să aibă legătură cu problema băieților. Jason Statham joacă aici rolul lui Bacon.

Unde dai și unde crapă – 2000

Jason Statham joacă alături de Brad Pitt, Vinnie Jones și Benicio del Torro și are rolul Turcului. Arme, mafioți, pariuri, câini, diamante, rulote, boxeri și armament asortat sunt amestecate într-o încăierare generală haotică. Două planuri încâlcite din care trebuie să iasă mulți bani și o cursă focoasă pentru un diamant de mare valoare, multe episoade tragi-comice și tehnica de filmare imbatabilă a lui Guy Ritchie fac din acest film unul dintre cele mai bune filme de acțiune din ultimii 20 de ani.

Seria Curierul – 2002, 2005, 2008

Cunoscută mai degrabă cu titlul original ”Transporter” este seria de filme care i-a adus faima și mai ales aprecierea publicului din toată lumea. Statham este Frank Martin, un curier special, care respectă un cod al onoarei, indiferent de pachetele pe care le transportă și de persoanele care îl angajează… până când viața lui este pusă în pericol. Atunci, acționează ca un mercenar cu mintea rece și salvează situația.

Jaf în stil italian – 2003

După ce reuşesc să fure o cantitate uriaşă de aur dintr-un palat veneţian, Charlie şi oamenii din banda sa rămân fără replică atunci când descoperă că unul dintre ei este trădător. Acum nu mai este importantă recompensa, ci răzbunarea! Apare Estella (Charlize Theron), o tânără atrăgătoare şi cu nervii de oţel, care se alătură lui Charlie şi celorlalţi în căutarea trădătorului. Deoarece acesta se ascunde în Los Angeles, Charlie şi ai săi se gândesc să-l găsească şi să recupereze aurul folosind sistemul de control al traficului din metropola americană. Astfel va lua naştere unul dintre cele mai mari ambuteiaje din istoria oraşului Los Angeles!

Eroi de sacrificiu – 2012, 2014

Eroii de sacrificiu s-au intors si de data asta este personal… Pare o treabă ușoară pentru Barney și mercenarii săi de școală veche, dar când lucrurile o iau razna, iar unul dintre ei plătește cu viața, eroii de sacrificiu sunt obligați să se lupte într-un un teritoriu ostil lor, în care șansele le sunt potrivnice. Hotărâți să se răzbune, mercenarii provoacă haos și distrugere în tabăra adversarilor, demolând tot ce le iese în cale și demascând o amenințare neașteptată: trei kilograme de plutoniu, cantitate suficientă cât să modifice echilibrul marilor puteri nucleare ale lumii.

Jaful de pe Baker Street – 2008

Vânzător de mașini cu un trecut dubios, Terry, a evitat întotdeauna loviturile mari. Dar cand Martine îi spune cum poate fi jefuită inexpugnabila bancă din Baker Street, Terry nu ratează ocazia. El și echipa lui își vor da seama curând că seifurile pline de bani și bijuterii conțin și anumite informații care vor arunca în aer întregul regat al Marii Britanii, căci nemărginita rețea de corupție și scandal implică atât lumea criminală din Londra, cât și vârfurile puterii britanice, precum și însăși familia regală.

Joc periculos – 2015

Fost soldat și mercenar, Nick își câștigă banii pe care și-i pierde apoi jucând la jocuri de noroc, la cărți, sau la pariuri asigurând protecție cui i-o cere. Când o fată bătută îi cere ajutorul, Nick va intra într-o serie de încurcături care îi vor aduce aminte că cele învățate ca soldat nu se uită niciodată…

Mecanicul – 2011, 2016

Filmul este regizat de Simon West, după filmul omonim din 1972 (care l-a avut pe Charles Bronson în rolul principal). Statham joacă rolul lui Arthur Bishop, un asasin profesionist specializat în tehnicile de ascundere a locului faptei, reușind să dea întotdeauna aparență de accident, sinucidere sau crime minore.

Cele mai noi filme cu Jason Statham

Meg: Confruntare în adâncuri – 2018

Filmul are la bază cartea Meg: A Novel of Deep Terror, publicată în 1997 de Steve Alten.[4] Pelicula îi are în rolurile principale pe Jason Statham, Li Bingbing, Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao și Cliff Curtis și urmărește o echipă de oameni de știință în înfruntarea cu un megalodon (specie extinctă de rechini uriași) în timpul unei misiuni de salvare pe fundul Oceanului Pacific.

Furios și iute: Hobbs and Shaw – 2019

După opt filme care au acumulat aproape 5 miliarde de dolari, franciza Furios și iute prezintă acum primul său capitol separat, Furios și iute: Hobbs & Shaw, în care Dwayne Johnson și Jason Statham devin protagoniști, reluându-și rolurile lui Luke Hobbs și Deckard Shaw.

Încă de când Hobbs (Johnson), om loial legii și membru de elită al Serviciului de Securitate Diplomatic al Statelor Unite (DSS), și Shaw (Statham), un fost soldat britanic, membru al forțelor de elită operative, s-au înfruntat pentru prima dată față în față în Furios și iute 7, în 2015, cei doi și-au împărțit replici acide, dar și lovituri fizice nemiloase în încercarea de a se elimina reciproc.

Dar, când anarhistul cu puteri nemaivăzute obținute prin bioinginerie Brixton (Idris Elba) obține controlul asupra unei amenințări biologice, și înfrânge o fostă agentă MI6 genială și neînfricată, care e sora lui Shaw, cei doi inamici declarați vor face echipă pentru a-l elimina pe singurul individ care poate fi mai periculos decât ei doi la un loc.