Cele mai bune și populare filme cu Gerard Butler

Lista de filme cu Gerard Butler nu este deloc scurtă, deși actorul scoțian și-a început ascensiunea la Hollywood abia la începutul anilor 2000. În ultimii 15 ani, s-au adunat multe filme cu Gerard Butler care au reținut atenția publicului și care au fost adesea nominalizate la diverse competiții internaționale.



Cuprins 1 Despre Gerard Butler și cariera lui

2 Cele mai bune filme cu Gerard Butler

3 Dracula 2000

4 300 – Eroii de la Termopile

5 Fantoma de la Operă – The Phantom of the Opera, 2004

6 Operațiunea Hunter Killer – Hunter Killer, 2018

7 Cod roșu la Casa Albă – Olympus has Fallen, 2013

8 Cod roșu la Londra – London has Fallen, 2016

9 Prizonierii timpului – Timeline, 2003

10 Filme cu Gerard Butler din genul comedii romantice

11 Mereu în offside – Playing for Keeps, 2012

12 P.S. Te iubesc – P.S. I love You, 2007

13 Adevărul gol-goluț – The Ugly Truth, 2009

Iată câteva dintre cele mai populare și apreciate filme cu Gerard Butler pe care le poți urmări în timpul tău liber, dacă ești un fan al acestui actor.

Cariera sa cuprinde până acum 45 de filme, iar primele roluri în care a cucerit și criticii și publicul le-a avut la începutul anilor 2000. El este cunoscut îndeosebi pentru rolul regelui Leonidas din 300 – Eroii de la Termopile și pentru rolul contelui Dracula din filmul Dracula 2000.

Distribuit fie în comedii romantice, fie în filme de acțiune cu scene de luptă impresionante, Gerard Butler are o carismă aparte și un sex appeal deosebit. Actorul de origine scoțiană are acum 51 de ani și s-a născut pe 13 noiembrie. Data de 13 se pare că i-a purtat noroc, deoarece el a făcut o carieră frumoasă în cinematografie, cu o ascensiune destul de rapidă.

Primul film în care a jucat a fost Mr. Brown, în anul 1997, an în care a primit și un rol secundar în filmul Tomorrow Never Dies. În anul 2000 s-a făcut cunoscut pentru interpretarea contelui Dracula, iar în anul 2007 deja era faimos și iubit de public, drept pentru care a primit rolul regelui Leonidas din filmul 300.

Gerard Butler a avut o scurtă idilă cu modelul român Mădălina Ghenea, a mai frânt câteva inimi printre femeile frumoase ale Americii, dar a rămas necăsătorit până în prezent. Îi place să i se spună Gerry, este foarte sociabil cu publicul, este unul dintre actorii maleabili de la Hollywood și este mândru că s-a lăsat de băut.

Inițial, Butler a încercat să devină avocat, dar actorul Steven Berkoff l-a remarcat într-o cafenea din Londra și i-a propus un rol în piesa Coriolanus. Astfel, a abandonat cariera în Drept și s-a orientat către actorie, fără să aibă studii în acest sens.

Dracula, eliberat după 100 de ani, se trezește într-un secol 21 al haosului si tentațiilor, al magazinelor de discuri Virgin și al cluburilor subterane la care se adaptează de minune. Prima sa destinație sunt Statele Unite – locul perfect pentru a seduce tinere frumoase și a-și exercita puterea. El, însă, mai are un scop. Undeva, în New Orleans, se află o tânără femeie pe care Dracula trebuie să o găsească. Ea este singura persoană de pe Pământ cu care își împarte întunecata moștenire.

Filmul este o evocare feroce a Bătăliei antice de la Termopile în care Regele Leonidas (Gerard Butler) și 300 de spartani au luptat până la moarte împotriva lui Xerxes și a armatei sale masive de persani. Înfruntând șanse de nebiruit, vitejia și sacrificiul lor inspiră toti grecii să se unească împotriva dușmanului lor persan.

Fantoma de la Operă – The Phantom of the Opera, 2004