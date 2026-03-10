  MENIU  
Home > Divertisment > Casă şi grădină > Ora de vară în 2026. Când dăm ceasurile înainte

Ora de vară în 2026. Când dăm ceasurile înainte

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.

România păstrează în continuare obiceiul de a trece la ora de vară de îndată ce se încheie sezonul hibernal. Conform tradiției, vom trece la ora de vară în 2026 spre sfârșitul lunii martie. Află data și ora exactă la care vom trece la ora de vară în 2026 și ce consecințe are această schimbare asupra psihicului și sănătății noastre.

Ora de vară în 2026 va intra în vigoare, conform tradiției, la sfârșitul lunii martie. România va trece la ora de vară în 2026 în ultimul weekend din luna martie și vom beneficia de mai multe ore de lumină în timpul zilei în tot sezonul cald.

Țara noastră menține tradiția de a schimba ora de două ori pe an, iar ora de vară în 2026 va intra în vigoare în noaptea de 28 spre 29 martie 2026. Conform regulamentelor internaționale, România va trece la ora de vară în ultimul weekend din luna martie, la numai 8 zile după echinocțiul de primăvară.

Așa cum știm, la echinocțiul de primăvară, care va fi pe data de 20 martie 2026, ziua va fi egală cu noaptea, iar lumina zilei va crește treptat și nopțile vor fi tot mai scurte până la solstițiul de vară 2026 care va fi pe data de 20 iunie.

Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Imaginile momentului: Lidia Buble și iubitul milionar, Horațiu Nicolau, fotografiați la cumpărături. Cum au fost surprinși cei doi / Foto
Recomandarea zilei

Ce aduce ora de vară 2026 în programul nostru zilnic

Cel mai mare beneficiu pe care îl aduce ora de vară în 2026 este faptul că vom câștiga o oră în plus de lumină. Începând din data de 29 martie 2026, ne vom bucura de mai multă lumină pe timpul zilei.

În ziua echinocțiului de primăvară, Soarele va răsări la ora 6 și 18 minute și va apune la ora 18 și 29 de minute (ora României). La o săptămână după echinocțiu, când se renunță la ora de iarnă, lumina zilei începe deja să crească simțitor. Odată ce trecem la ora de vară în 2026, vom avea parte de o oră de lumină în plus.

Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La aproape 7 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut, dacă nu mă înșel”
Recomandarea zilei

În mod normal, soarele ar apune pe data de 29 martie la ora 19 și 11 minute, conform orarului de iarnă. Dar, având în vedere că vom trece la ora de vară, apusul se va amâna cu o oră, astfel că soarele va apune pe data de 29 martie 2026 la ora 20 și 11 minute.

Telefoanele inteligente trec automat la ora de vară în 2026

Duminică dimineața, pe data de 29 martie 2026, este ziua în care trebuie să ne dăm ceasurile cu o oră înainte. Conform convențiilor internaționale, ora 3 în dimineața zilei de duminică, 29 martie, va deveni ora 4. Vom pierde o oră din programul nostru, dar vom câștiga o oră de lumină, deoarece soarele va apune după ora 20.

Calculatoarele, telefoanele și ceasurile inteligente, conectate la internet, vor trece automat la ora de vară. Noi avem obligația să schimbăm ora doar la ceasurile de perete sau la ceasurile de birou care nu sunt conectate la internet.

Ce țări trec la ora de vară 2026 mai devreme

România, mare parte din statele Uniunii Europene, Vaticanul, Serbia, Muntenegru sau Republica Moldova vor trece la ora de vară pe data de 29 martie 2026. Cu toate acestea, câteva zone din lume, între care Statele Unite ale Americii, vor trece la ora de vară pe data de 10 martie 2026. De menționat că, atât în UK, cât și în SUA au fost discutate în parlament renunțarea la schimbarea orei.

Ora de vară – 10 martie 2026

  • Majoritatea regiunilor din Canada
  • Insulele Bermude
  • Cuba
  • Haiti
  • Unele regiuni din Mexic, precum Baja California
  • Bahamas
  • Statele Unite ale Americii cu excepția Hawai și Arizona

De când a adoptat România ora de vară

Când se schimbă ora de vară în 2023

Tranziția către ora de vară are rădăcini adânci în istoria României, fiind o măsură adoptată inițial sub presiunea realităților economice din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Inspirată de eficiența demonstrată în Germania și Marea Britanie, România a implementat pentru prima dată acest mecanism în 1939. Deși a fost abandonată temporar în 1943, practica a fost reluată cu rigoare în perioada comunistă, începând cu anul 1979, din dorința de a maximiza utilizarea luminii naturale și de a reduce consumul de energie electrică.

În prezent, acest ritual al acelor de ceasornic este o realitate globală, fiind implementat în peste 70 de state și influențând viața a peste un miliard de oameni în fiecare an. În spațiul comunitar, Uniunea Europeană a armonizat acest calendar după modelul britanic: călătoria noastră temporală începe în ultima duminică a lunii martie și se încheie în ultima duminică din octombrie, oferindu-ne astfel seri mai lungi și mai luminoase pe parcursul sezonului cald.

Cât de necesară mai este azi ora de vară

În ultimii ani, utilitatea trecerii la ora de vară a devenit un subiect intens dezbătut, vocea celor care cer renunțarea la acest mecanism fiind tot mai puternică. Principalul argument împotriva acestei practici este impactul direct asupra stării de bine: pierderea acelei ore de somn într-o zi de duminică nu este doar un inconvenient minor, ci o perturbare a odihnei esențiale pentru echilibrul nostru fizic și psihic.

Contrar așteptărilor istorice, studiile europene recente indică faptul că, în peisajul actual, trecerea la ora de vară nu mai aduce beneficii reale economiei. Din contră, balanța înclină spre efecte nedorite care se răsfrâng asupra sănătății publice, a ritmului în agricultură și chiar asupra siguranței în traficul rutier. Încă din 2018, parlamentarii români au semnalat perturbările majore pe care această schimbare le provoacă în transportul aerian și feroviar, subliniind că economia de energie electrică a devenit, în prezent, un argument depășit.

Realitatea este că lumea s-a schimbat radical față de secolul trecut. Astăzi, orașele noastre pulsează de lumină artificială pe tot parcursul nopții, iar programele de lucru flexibile au diminuat dependența noastră de lumina naturală a serii. Mai mult, eficiența becurilor economice și explozia consumului de curent generat de aparatele de aer condiționat sau de sistemele frigorifice pe timpul verii anulează orice mic câștig energetic de altădată. Astfel, ora de vară pare să rămână doar o relicvă a trecutului într-o societate modernă care funcționează după reguli cu totul noi.

Pro și contra orei de vară

Ora de vară în 2026. Când dăm ceasurile înainte

Argumente CONTRA: impactul asupra sănătății și echilibrului

  • Perturbarea „hormonului somnului”: Melatonina este secretată pe întuneric pentru a ne pregăti de odihnă. Amânarea apusului cu o oră (până la ora 22:00 în iulie) păcălește creierul, ne ține treji până spre miezul nopții și ne privează de orele esențiale de somn profund.
  • Lunea neagră”: Studiile arată că în prima zi de luni după schimbarea orei crește riscul de accidente rutiere și erori la locul de muncă, din cauza oboselii acumulate și a dezorientării.
  • Șocul hormonal și emoțional: Schimbarea bruscă provoacă stări de anxietate, nervozitate și astenie. Pentru persoanele sensibile, adaptarea poate dura până la două săptămâni.
  • Eficiență economică nulă: În era aparatelor de aer condiționat și a becurilor LED, economia de curent electric este nesemnificativă, fiind anulată de consumul ridicat pentru răcirea locuințelor seara.

Argumente PRO: beneficii sociale și stil de viață

  • Mai multă lumină pentru activități în aer liber: Seara prelungită ne încurajează să fim mai activi după muncă, fie că mergem la o plimbare în parc, facem sport sau ieșim la o terasă, ceea ce contribuie la creșterea nivelului de vitamina D și a stării de bine.
  • Stimularea comerțului și turismului: Oamenii tind să cheltuiască mai mult și să viziteze obiective turistice atunci când afară este încă lumină, susținând astfel economia locală și sectorul HoReCa.
  • Siguranța pietonilor: Mai multe ore de lumină naturală în timpul orelor de vârf ale traficului de seară pot reduce riscul de accidente în care sunt implicați pietonii în zonele urbane aglomerate.

Ora de vară 2025 – 2030

Weekendul 29 – 30 martie 2025

Weekendul 28 – 29 martie 2026

Weekendul 27 – 28 martie 2027

Weekendul 25 – 26 martie 2028 (an bisect)

Weekendul 24 – 25 martie 2029

Weekendul 23 – 24 martie 2030

Ce țări au renunțat deja la schimbarea orei

Parlamentul European a votat încă din luna martie 2019 renunțarea la ora de vară la nivelul Uniunii Europene. A fost organizată și o consultare publică la care au răspuns individual 4,5 milioane de cetățeni europeni, iar 84% dintre ei s-au pronunțat în favoarea întreruperii modificării orei.

Ultima schimbare de oră pentru ţările din Uniunea Europeană trebuia să aibă loc în anul 2021, dar nu toate țările au luat decizie finală. Nici România nu a decis concret ce oră oficială păstrează, fie ea ora standard sau ora de iarnă, ori pe cea de vară. O parte dintre țările care au aderat la acest sistem au decis, pe parcurs, să renunțe la ora de iarnă. În total sunt 74 de țări care schimbă ora, 175 de state care nu au schimbat ora niciodată și 68 de țări care au decis să renunțe la schimbarea orei.

Între timp, la nivelul Parlamentului European planul a fost abandonat, poate și din cauza faptului că este necesar un timp mai lung pentru a corela orarul transporturilor, trenuri și avioane, în funcție de sistemul pe care îl adoptă fiecare stat european.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Salariul primit de Gabriela Cristea la PRO TV: „Am făcut cinste tuturor prietenilor”
Salariul primit de Gabriela Cristea la PRO TV: „Am făcut cinste tuturor prietenilor”
Fanatik
Decizie de ultimă oră! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat din nou! Derby-ul Rapid – Dinamo a suferit și el modificări. Update
Decizie de ultimă oră! Meciul FCSB-ului din play-out, mutat din nou! Derby-ul Rapid – Dinamo a suferit și el modificări. Update
GSP.ro
Fără inhibiții la 35 de ani » Fizicul cu care i-a lăsat pe toți mască: „Ai 3 copii și arăți așa?! Oh, Doamne, este nebunesc!”
Fără inhibiții la 35 de ani » Fizicul cu care i-a lăsat pe toți mască: „Ai 3 copii și arăți așa?! Oh, Doamne, este nebunesc!”
Click.ro
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
TV Mania
Cum arată casa Loredanei Groza din nordul Capitalei. De ce a refuzat luxul ostentativ și ce obiect neașteptat domină dormitorul artistei? Vezi imagini rare din vila divei!
Cum arată casa Loredanei Groza din nordul Capitalei. De ce a refuzat luxul ostentativ și ce obiect neașteptat domină dormitorul artistei? Vezi imagini rare din vila divei!
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Citește și...
Ronald Gavril, mesaj special pentru Anamaria Prodan. Cum îi spune după 2 ani de relație 
O mai ții minte pe Dr. Quinn? Jane Seymour uimeşte la 75 de ani. Dumnezeule, fanii au rămas fără cuvinte
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Georgescu, apel neașteptat către susținători. Ce le cere să facă peste câteva zile
De ce nu ar trebui să arunci frunzele de ridiche. Cum le poţi folosi
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Daciana Sârbu rupe tăcerea despre relația cu Alex, care e mai mic cu 21 de ani decât ea. Spune că e fericită și nu-i pasă de gura lumii: Toată viața am fost judecată și bârfită

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Locul în care ajung mii de români anual, o dezamăgire pentru Dan Negru. Ce l-a nemulțumit pe prezentator: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Locul în care ajung mii de români anual, o dezamăgire pentru Dan Negru. Ce l-a nemulțumit pe prezentator: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Adela Popescu, ironii la adresa lui Radu Vâlcan. Cu se ocupă vedeta cât timp soțul ei filmează noul sezon Insula Iubirii în Thailanda
Adela Popescu, ironii la adresa lui Radu Vâlcan. Cu se ocupă vedeta cât timp soțul ei filmează noul sezon Insula Iubirii în Thailanda
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Acasă la Tora Vasilescu, în Buftea! Uite în ce colț de Rai locuiește marea actriță cu soțul croat! “Eu stau aici ca la mănăstire, să știi”
Vedeta noastră, surprinsă de paparazzi cu un bărbat mult mai în vârstă, galant, grizonant, dar și galant! WOW, ce sărut! Ea e frumoasă de pică, are un nume cunoscut, dar cine e el?
Vedeta noastră, surprinsă de paparazzi cu un bărbat mult mai în vârstă, galant, grizonant, dar și galant! WOW, ce sărut! Ea e frumoasă de pică, are un nume cunoscut, dar cine e el?
Elle
Semnificația ascunsă a bijuteriilor purtate de Kate Middleton de Ziua Commonwealth. Gestul emoționant făcut de Prințesa de Wales
Semnificația ascunsă a bijuteriilor purtate de Kate Middleton de Ziua Commonwealth. Gestul emoționant făcut de Prințesa de Wales
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Flavia Mihășan și partenerul ei, Andrei Ciobanu, despre reproșurile din viața de cuplu: „Toate femeile au aceeași preferință ca și mine…”
Flavia Mihășan și partenerul ei, Andrei Ciobanu, despre reproșurile din viața de cuplu: „Toate femeile au aceeași preferință ca și mine…”
DailyBusiness.ro
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Costul orar al forței de muncă în România a crescut semnificativ în trimestrul IV 2025
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
A1.ro
Cine este Alexandru Ionuț Dodoaia, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki din sezonul 17 Chefi la cuțite. Cu ce se ocupă
Cine este Alexandru Ionuț Dodoaia, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki din sezonul 17 Chefi la cuțite. Cu ce se ocupă
Lucian Mitrea a povestit cum a prins-o pe Andreea Bănică în pat cu Liviu Vârciu. Ce a vrut să afle de la soția lui: „Descoase-o tu”
Lucian Mitrea a povestit cum a prins-o pe Andreea Bănică în pat cu Liviu Vârciu. Ce a vrut să afle de la soția lui: „Descoase-o tu”
Horoscop 11 martie 2026. Nimic nu mai e sigur. Viața i se dărâmă și începe prăpădul. Zi neagră pentru o zodie
Horoscop 11 martie 2026. Nimic nu mai e sigur. Viața i se dărâmă și începe prăpădul. Zi neagră pentru o zodie
Iulia Albu vrea să fie mamă din nou. Ce spune despre relația tumultuoasă cu iubitul ei, Mike: „Acum suntem bine și mi-am găsit liniștea”
Iulia Albu vrea să fie mamă din nou. Ce spune despre relația tumultuoasă cu iubitul ei, Mike: „Acum suntem bine și mi-am găsit liniștea”
De ce a preferat Daciana Sârbu discreția cu privire la viața personală: "Am fost judecată, comentată și bârfită!" Ce spune de relația cu noul partener
De ce a preferat Daciana Sârbu discreția cu privire la viața personală: "Am fost judecată, comentată și bârfită!" Ce spune de relația cu noul partener
Observator News
A plecat să muncească în alt oraș, dar a uitat un geam deschis. Ce a găsit un rus acasă, după trei ani
A plecat să muncească în alt oraș, dar a uitat un geam deschis. Ce a găsit un rus acasă, după trei ani
Libertatea pentru Femei
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
ATENȚIE! Singura pâine sănătoasă din comerț. Dr. Vlad Ciurea ne explică de ce trebuie să o mâncăm zilnic
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Urania avertizează: o zodie trece prin clipe de coșmar la început de martie! Tensiuni, certuri grave, lacrimi și pierderi
Urania avertizează: o zodie trece prin clipe de coșmar la început de martie! Tensiuni, certuri grave, lacrimi și pierderi
Viva.ro
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Redactia.ro
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Iranul a atacat NATO cu o rachetă balistică. Detalii de ultimă oră
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Se spală sau NU AZI de Sfinții 40 de Mucenici
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Super-alimentul verii care te ajută să slăbești și să îți protejezi inima
Super-alimentul verii care te ajută să slăbești și să îți protejezi inima
„Profetul Apocalipsei” face o nouă predicție sumbră: „O catastrofă de proporții ar putea lovi…!”
„Profetul Apocalipsei” face o nouă predicție sumbră: „O catastrofă de proporții ar putea lovi…!”
Oamenii de știință au dat verdictul: de ce au apărut, de fapt, cheagurile de sânge la unele persoane vaccinate anti-COVID?
Oamenii de știință au dat verdictul: de ce au apărut, de fapt, cheagurile de sânge la unele persoane vaccinate anti-COVID?
Studiu: consumul de apă îmbuteliată duce la ingerarea a 90.000 de microplastice pe an. Care e soluția propusă de experți
Studiu: consumul de apă îmbuteliată duce la ingerarea a 90.000 de microplastice pe an. Care e soluția propusă de experți
TV Mania
Cum arată casa Loredanei Groza din nordul Capitalei. De ce a refuzat luxul ostentativ și ce obiect neașteptat domină dormitorul artistei? Vezi imagini rare din vila divei!
Cum arată casa Loredanei Groza din nordul Capitalei. De ce a refuzat luxul ostentativ și ce obiect neașteptat domină dormitorul artistei? Vezi imagini rare din vila divei!
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Aici e alături de Roxana Hulpe, fina lui, dar cine e soția lui Cosmin Stan? Vezi imagini rare cu familia și află cu ce se ocupă partenera lui, care a ales o carieră departe de TV!
Mama lui Radu Ștefan Bănică, apariție rară! Cum arată azi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică Jr. Este total schimbată!
Mama lui Radu Ștefan Bănică, apariție rară! Cum arată azi Camelia Constantinescu, fosta iubită a lui Ștefan Bănică Jr. Este total schimbată!
„Șansele sunt minime!” Aurelian Temișan rupe tăcerea despre dezastrul din culisele Antena 1! Există un detaliu tulburător legat de plecarea Andreei Bălan și a lui Andrei Aradits. „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
„Șansele sunt minime!” Aurelian Temișan rupe tăcerea despre dezastrul din culisele Antena 1! Există un detaliu tulburător legat de plecarea Andreei Bălan și a lui Andrei Aradits. „Nu trebuia dezbinat acel juriu”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristina Darha, fosta solistă din trupa Uni-K. Nici nu o mai recunoști!
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton