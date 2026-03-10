Ora de vară în 2026. Când dăm ceasurile înainte

România păstrează în continuare obiceiul de a trece la ora de vară de îndată ce se încheie sezonul hibernal. Conform tradiției, vom trece la ora de vară în 2026 spre sfârșitul lunii martie. Află data și ora exactă la care vom trece la ora de vară în 2026 și ce consecințe are această schimbare asupra psihicului și sănătății noastre.

Ora de vară în 2026 va intra în vigoare, conform tradiției, la sfârșitul lunii martie. România va trece la ora de vară în 2026 în ultimul weekend din luna martie și vom beneficia de mai multe ore de lumină în timpul zilei în tot sezonul cald.

Țara noastră menține tradiția de a schimba ora de două ori pe an, iar ora de vară în 2026 va intra în vigoare în noaptea de 28 spre 29 martie 2026. Conform regulamentelor internaționale, România va trece la ora de vară în ultimul weekend din luna martie, la numai 8 zile după echinocțiul de primăvară.

Așa cum știm, la echinocțiul de primăvară, care va fi pe data de 20 martie 2026, ziua va fi egală cu noaptea, iar lumina zilei va crește treptat și nopțile vor fi tot mai scurte până la solstițiul de vară 2026 care va fi pe data de 20 iunie.

Ce aduce ora de vară 2026 în programul nostru zilnic

Cel mai mare beneficiu pe care îl aduce ora de vară în 2026 este faptul că vom câștiga o oră în plus de lumină. Începând din data de 29 martie 2026, ne vom bucura de mai multă lumină pe timpul zilei.

În ziua echinocțiului de primăvară, Soarele va răsări la ora 6 și 18 minute și va apune la ora 18 și 29 de minute (ora României). La o săptămână după echinocțiu, când se renunță la ora de iarnă, lumina zilei începe deja să crească simțitor. Odată ce trecem la ora de vară în 2026, vom avea parte de o oră de lumină în plus.

În mod normal, soarele ar apune pe data de 29 martie la ora 19 și 11 minute, conform orarului de iarnă. Dar, având în vedere că vom trece la ora de vară, apusul se va amâna cu o oră, astfel că soarele va apune pe data de 29 martie 2026 la ora 20 și 11 minute.

Telefoanele inteligente trec automat la ora de vară în 2026

Duminică dimineața, pe data de 29 martie 2026, este ziua în care trebuie să ne dăm ceasurile cu o oră înainte. Conform convențiilor internaționale, ora 3 în dimineața zilei de duminică, 29 martie, va deveni ora 4. Vom pierde o oră din programul nostru, dar vom câștiga o oră de lumină, deoarece soarele va apune după ora 20.

Calculatoarele, telefoanele și ceasurile inteligente, conectate la internet, vor trece automat la ora de vară. Noi avem obligația să schimbăm ora doar la ceasurile de perete sau la ceasurile de birou care nu sunt conectate la internet.

Ce țări trec la ora de vară 2026 mai devreme

România, mare parte din statele Uniunii Europene, Vaticanul, Serbia, Muntenegru sau Republica Moldova vor trece la ora de vară pe data de 29 martie 2026. Cu toate acestea, câteva zone din lume, între care Statele Unite ale Americii, vor trece la ora de vară pe data de 10 martie 2026. De menționat că, atât în UK, cât și în SUA au fost discutate în parlament renunțarea la schimbarea orei.

Ora de vară – 10 martie 2026

Majoritatea regiunilor din Canada

Insulele Bermude

Cuba

Haiti

Unele regiuni din Mexic, precum Baja California

Bahamas

Statele Unite ale Americii cu excepția Hawai și Arizona

De când a adoptat România ora de vară

Tranziția către ora de vară are rădăcini adânci în istoria României, fiind o măsură adoptată inițial sub presiunea realităților economice din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Inspirată de eficiența demonstrată în Germania și Marea Britanie, România a implementat pentru prima dată acest mecanism în 1939. Deși a fost abandonată temporar în 1943, practica a fost reluată cu rigoare în perioada comunistă, începând cu anul 1979, din dorința de a maximiza utilizarea luminii naturale și de a reduce consumul de energie electrică.

În prezent, acest ritual al acelor de ceasornic este o realitate globală, fiind implementat în peste 70 de state și influențând viața a peste un miliard de oameni în fiecare an. În spațiul comunitar, Uniunea Europeană a armonizat acest calendar după modelul britanic: călătoria noastră temporală începe în ultima duminică a lunii martie și se încheie în ultima duminică din octombrie, oferindu-ne astfel seri mai lungi și mai luminoase pe parcursul sezonului cald.

Cât de necesară mai este azi ora de vară

În ultimii ani, utilitatea trecerii la ora de vară a devenit un subiect intens dezbătut, vocea celor care cer renunțarea la acest mecanism fiind tot mai puternică. Principalul argument împotriva acestei practici este impactul direct asupra stării de bine: pierderea acelei ore de somn într-o zi de duminică nu este doar un inconvenient minor, ci o perturbare a odihnei esențiale pentru echilibrul nostru fizic și psihic.

Contrar așteptărilor istorice, studiile europene recente indică faptul că, în peisajul actual, trecerea la ora de vară nu mai aduce beneficii reale economiei. Din contră, balanța înclină spre efecte nedorite care se răsfrâng asupra sănătății publice, a ritmului în agricultură și chiar asupra siguranței în traficul rutier. Încă din 2018, parlamentarii români au semnalat perturbările majore pe care această schimbare le provoacă în transportul aerian și feroviar, subliniind că economia de energie electrică a devenit, în prezent, un argument depășit.

Realitatea este că lumea s-a schimbat radical față de secolul trecut. Astăzi, orașele noastre pulsează de lumină artificială pe tot parcursul nopții, iar programele de lucru flexibile au diminuat dependența noastră de lumina naturală a serii. Mai mult, eficiența becurilor economice și explozia consumului de curent generat de aparatele de aer condiționat sau de sistemele frigorifice pe timpul verii anulează orice mic câștig energetic de altădată. Astfel, ora de vară pare să rămână doar o relicvă a trecutului într-o societate modernă care funcționează după reguli cu totul noi.

Pro și contra orei de vară

Argumente CONTRA: impactul asupra sănătății și echilibrului

Perturbarea „hormonului somnului”: Melatonina este secretată pe întuneric pentru a ne pregăti de odihnă. Amânarea apusului cu o oră (până la ora 22:00 în iulie) păcălește creierul, ne ține treji până spre miezul nopții și ne privează de orele esențiale de somn profund.

Melatonina este secretată pe întuneric pentru a ne pregăti de odihnă. Amânarea apusului cu o oră (până la ora 22:00 în iulie) păcălește creierul, ne ține treji până spre miezul nopții și ne privează de orele esențiale de somn profund. „ Lunea neagră”: Studiile arată că în prima zi de luni după schimbarea orei crește riscul de accidente rutiere și erori la locul de muncă, din cauza oboselii acumulate și a dezorientării.

Studiile arată că în prima zi de luni după schimbarea orei crește riscul de accidente rutiere și erori la locul de muncă, din cauza oboselii acumulate și a dezorientării. Șocul hormonal și emoțional: Schimbarea bruscă provoacă stări de anxietate, nervozitate și astenie. Pentru persoanele sensibile, adaptarea poate dura până la două săptămâni.

Schimbarea bruscă provoacă stări de anxietate, nervozitate și astenie. Pentru persoanele sensibile, adaptarea poate dura până la două săptămâni. Eficiență economică nulă: În era aparatelor de aer condiționat și a becurilor LED, economia de curent electric este nesemnificativă, fiind anulată de consumul ridicat pentru răcirea locuințelor seara.

Argumente PRO: beneficii sociale și stil de viață

Mai multă lumină pentru activități în aer liber: Seara prelungită ne încurajează să fim mai activi după muncă, fie că mergem la o plimbare în parc, facem sport sau ieșim la o terasă, ceea ce contribuie la creșterea nivelului de vitamina D și a stării de bine.

Seara prelungită ne încurajează să fim mai activi după muncă, fie că mergem la o plimbare în parc, facem sport sau ieșim la o terasă, ceea ce contribuie la creșterea nivelului de vitamina D și a stării de bine. Stimularea comerțului și turismului: Oamenii tind să cheltuiască mai mult și să viziteze obiective turistice atunci când afară este încă lumină, susținând astfel economia locală și sectorul HoReCa.

Oamenii tind să cheltuiască mai mult și să viziteze obiective turistice atunci când afară este încă lumină, susținând astfel economia locală și sectorul HoReCa. Siguranța pietonilor: Mai multe ore de lumină naturală în timpul orelor de vârf ale traficului de seară pot reduce riscul de accidente în care sunt implicați pietonii în zonele urbane aglomerate.

Ora de vară 2025 – 2030

Weekendul 29 – 30 martie 2025

Weekendul 28 – 29 martie 2026

Weekendul 27 – 28 martie 2027

Weekendul 25 – 26 martie 2028 (an bisect)

Weekendul 24 – 25 martie 2029

Weekendul 23 – 24 martie 2030

Ce țări au renunțat deja la schimbarea orei

Parlamentul European a votat încă din luna martie 2019 renunțarea la ora de vară la nivelul Uniunii Europene. A fost organizată și o consultare publică la care au răspuns individual 4,5 milioane de cetățeni europeni, iar 84% dintre ei s-au pronunțat în favoarea întreruperii modificării orei.

Ultima schimbare de oră pentru ţările din Uniunea Europeană trebuia să aibă loc în anul 2021, dar nu toate țările au luat decizie finală. Nici România nu a decis concret ce oră oficială păstrează, fie ea ora standard sau ora de iarnă, ori pe cea de vară. O parte dintre țările care au aderat la acest sistem au decis, pe parcurs, să renunțe la ora de iarnă. În total sunt 74 de țări care schimbă ora, 175 de state care nu au schimbat ora niciodată și 68 de țări care au decis să renunțe la schimbarea orei.

Între timp, la nivelul Parlamentului European planul a fost abandonat, poate și din cauza faptului că este necesar un timp mai lung pentru a corela orarul transporturilor, trenuri și avioane, în funcție de sistemul pe care îl adoptă fiecare stat european.

Foto: Shutterstock

