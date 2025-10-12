  MENIU  
Cât timp se fierbe dulceața de gutui

Adina Zamfir
Dulceața de gutui este diferită de gemul de gutui și necesită un mod de preparare deosebit. Gospodinele vor o dulceață de gutui bine legată, cu un sirop auriu ca mierea și cu o aromă inconfundabilă. Dar este important să știi cât timp se fierbe dulceața de gutui și cum să faci siropul perfect doar din apă și zahăr.

Gemul de gutui este ușor de preparat, dar dulceața de gutui este mai complexă. Dulceața se face întotdeauna din gutui bine coapte, iar siropul se fierbe până scade bine și fructele devin sticloase și aurii. Dar cât timp se fierbe dulceața de gutui? Depinde foarte mult de ingrediente și de modul în care faci siropul de zahăr înainte.

Gutui feliate sau date pe răzătoare? Care sunt mai bune pentru dulceață

Gospodinele împătimite în ale dulcețurilor ar spune că o dulceață de gutui adevărată trebuie să aibă felii de gutui subțiri, mici de două degete, tăiate la cuțit. Siropul trebuie să fie ca o peltea aurie, ca o miere mai densă, iar bucățile de fructe aproape translucide, sclipitoare, aurii și ușor confiate.

Când mănânci o dulceață bună de gutui, trebuie să se topească pe limbă și să aibă o aromă de toamnă caldă, de fructe amărui și dulci în același timp.

Așadar, multe gospodine cu experiență recomandă să tăiem gutuile cu un cuțit în felii subțiri de câțiva milimetri, dacă vrem să facă dulceață. Iar pentru gem recomandă gutuile bine coapte, date pe răzătoare.

Tăiate cu un cuțit bine ascuțit, în felii subțiri, gutuile păstrează mult mai bine textura ușor crocantă și mai ales aroma lor specifică, atât de îndrăgită. Dulceața trebuie să fie foarte fină, dar bucățile de fructe ușor crocante și confiate în siropul de zahăr. Dacă folosești gutui date pe răzătoare, se pierde acea textură ușor crocantă și se pierde și o parte din parfumul fructelor.

Cum alegi gutuile pentru dulceață

mancare de gutui

Majoritatea gospodinelor pregătesc dulceața de gutui din fructele pe care le au la îndemână. Dar, dacă poți alege, atunci alege doar gutui mari, foarte bine coapte, galbene-aurii, cu o culoare intensă. Parfumul lor trebuie să fie dulce și puternic. Evită fructele prea mici, verzui sau pătate de mucegai. O gutuie bine coapte și aromată va oferi dulceții un gust mai bogat și mai autentic.

Cele mai bune gutui pentru dulceață se culeg abia la jumătatea lunii octombrie, cel mult până la jumătatea lunii noiembrie. Dacă toamna este blândă, ele se coc foarte bine pe ramuri și capătă un parfum deosebit. Dacă toamna este rece, cu multe ploi, atunci gutuile trebuie culese mai devreme și lăsate să se coacă la geam, la soare.

Cunoscătorii mai spun că aroma gutuilor se intensifică după prima brumă de la finalul lunii octombrie. Frigul nopților și bruma face ca fructul să concentreze mai bine dulceața și parfumul specific, de aceea mulți gospodari culeg gutuile după prima brumă ușoară.

Trucuri bune pentru dulceața de gutui

Dulceața de gutui este puțin mai complicată, nu este la fel de simplă precum gemul de gutui. Dar este și mult mai aromată și mai bună pentru prăjiturile festive de Crăciun sau pentru cornulețe și umpluturi dulci.

Înainte de toate, trebuie să alegi gutui mari, bine coapte și parfumate. Le speli bine, le cureți de puf, le tai felii sau le dai pe răzătoarea cu ochiuri mari. Dar cea mai bună recomandare este să le tai felii. Unele gospodine le taie cubulețe, dar nu recomand deoarece nu mai poți folosi dulceața pentru torturi și prăjituri sau pentru umpluturi fine.

După ce ai pregătit fructele, se fierbe siropul din apă și zahăr. Se folosește aproximativ o cană sau 250 ml de apă la 1 kg de zahăr, să iasă un sirop gros și bine legat. Când este gata, se face testul cu picătura.

Se pot adăuga arome de lămâie și vanilie

Când siropul este gata, se adaugă gutuile rase care au fost amestecate dinainte cu suc proaspăt de lămâie, să nu capete culoare maronie. Se lasă să fiarbă aproximativ 20 de minute, se stinge focul și se acoperă vasul. Câteva ore, gutuile absorb siropul de zahăr și aroma fină de lămâie, alături de care mai poți adăuga câteva picături de esență de vanilie de bună calitate.

Se pot adăuga nuci sau ghimbir

Unele rețete arată că se pot adăuga în această dulceață bucăți de nuci tăiate mai mari sau un vârf de cuțit de ghimbir mărunțit foarte fin. Cu acest ghimbir se pare că se obține cea mai bună dulceață de gutui și cea mai parfumată.

Nucile se taie grosier, pentru a rămâne crocante, chiar dacă mai fierb cu dulceața câteva minute. Iar ghimbirul se pune cu numai 2 minute înainte să stingi focul.

După ce adaugi nucile, dulceața se mai fierbe până dă de câteva ori în clocot și este gata!

Cât timp se fierbe dulceața de gutui să își păstreze aroma

Dacă ai un sirop de zahăr bine legat, sunt suficiente 20 de minute pentru a fierbe dulceața de gutui. Dar, atenție! Este vorba de 20 de minute de la primele clocote. Siropul de zahăr se fierbe până se leagă ca o miere lichidă, apoi se adaugă fructele. Se așteaptă ca siropul să înceapă să clocotească ușor cu fructele și abia apoi se numără 20 de minute.

Aceasta este metoda clasică după care se fierbe dulceața de gutui. În timp ce fructele fierb ușor în sirop, cele 20 de minute sunt suficiente pentru a face ca pulpa fructelor să se înmoaie și să absoarbă siropul, devenind ușor confiate și translucide.

Dacă ai avut gutui mai tari, este posibil ca fructele să nu fie bine fierte după cele 20 de minute. După prima etapă de fierbere, se oprește focul și se așteaptă câteva ore să se răcească dulceața și să se îmbibe fructele de suc, apoi se pun iar pe foc și se mai fierb încă 20 de minute după ce începe să clocotească siropul.

Sunt și rețete care recomandă fierberea timp de o oră, dacă nu pregătești siropul dinainte sau dacă observi că fructele lasă prea multă zeamă.

Cele mai populare rețete de dulceață de gutui

Cât timp se fierbe dulceața de gutui

Fiecare rețetă menționează cât timp se fierbe dulceața de gutui, în funcție de ingredientele folosite, dar mai ales în funcție de cantitatea de zahăr. De obicei, rețetele care conțin o cantitate mai mare de zahăr, au nevoie de un timp mai îndelungat de fierbere. Ține cont de sfaturile din fiecare rețetă și vei obține o dulceață de gutui bine făcută, care poate rezista în borcane la rece până la doi ani.

Dulceață de gutui cu zahăr

Gutuile nu sunt fructe chiat atât de dulci pe cât am dori pentru o dulceață tradițională, cu sirop lipicios. De aceea, majoritatea rețetelor de dulceață de gutui necesită și un adaos important de zahăr. Pe de altă parte, dacă folosești gutui mai uscate sau mai acrișoare, cu atât mai important este zahărul pentru a forma siropul.

Ingrediente necesare:

  • 2 kg gutui;
  • 1 kg zahăr;
  • 300 ml apă;
  • O lămâie

Mod de preparare:

  1. Se spală bine gutuile, se curață de coajă și se decupează miezul cu sâmburi. Bucățile de miez se strâng și se pun într-un tifon curat care se leagă. Apoi se feliază gutuile curățate în felii foarte subțiri de câțiva milimetri.
  2. Se stropesc gutuile feliate cu suc de lamaie, se adaugă zahărul și apa, se amestecă și se lasă peste noapte să se dizolve bine zahărul.
  3. A doua zi săculețul cu miez și sâmburi se fierbe 15 minute cu o cană de apă și apoi sucul obținut prin fierbere se pune în vasul cu gutui.
  4. Se pun gutuile la foc mic timp de o oră pana ce sucul devine gros și fructele devin roșii.
  5. Se pune apoi dulceața de gutui în borcanele bine spălate și se înfiletează capacele. Se lasă să se răcească borcanele întoarce pe capace.

Rețetă dulceață de gutui fără zahăr

Ingrediente necesare:

  • 5 gutui;
  • 2 mere;
  • 300 ml suc de lămâie.

Mod de preparare:

  1. Merele și gutuile se curăță de coajă. Se scot cotoarele fructelor apoi pulpa se dă prin răzătoare ori robot de bucătărie până când totul se mărunțește bine.
  2. Se pune totul într-un vas cu pereți înalți, se adaugă apa și se pune la foc mic pe aragaz. Se amestecă des pentru a nu se lipi de fundul vasului.
  3. Dulceața de gutui fără zahăr se lasă pe aragaz pentru 20-30 de minute, iar la final se adaugă și sucul de lămâie proaspăt stors.
  4. Dulceața se pune în borcane curate și sterilizate, iar borcanele se fierb la bain-marie pentru 30 de minute.
  5. La final, borcanele se scot din apă, se acoperă cu prosoape pentru un proces lent de răcire care ajută la omogenizarea sucului. Se lasă să se răcească la temperatura camerei.

Dulceața de gutui cu scorțișoară

Ingrediente necesare:

  • 2 kg gutui;
  • 1 kg zahăr;
  • o lămâie
  • 2 căni de apă;
  • scorțișoară.

Mod de preparare:

  1. Gutuile se spală, se curăță și se taie cubulețe ori se dau prin răzătoare. Se stropesc cu zeamă de lămâie să își păstreze culoarea aurie.
  2. Între timp, la foc mic se pune apa, zahărul și praful de scorțișoară și se lasă până când se formează un sirop dens.
  3. Gutuile tăiate se adaugă în sirop și se pune totul la fiert pentru 20 – 30 de minute, din momentul în care clocotesc ușor fructele.
  4. Dulceața de gutui fierbinte se pune în borcane, se pun capacele și se acoperă cu șervete groase, să se răcească treptat până a doua zi. Apoi se pune la păstrat în cămară.

Temperatura ideală în casă ca să nu plătești mai mult de 400 de lei pe lună la căldură: cât să setezi termostatul ziua și noaptea
Foi de varză murată la borcan pentru sarmale
De ce se usucă plantele de apartament?
