Când şi cum trebuie să-i faci baie câinelui tău

Adina Zamfir
.

Câinii adoră să facă baie, mai ales dacă sunt învățați de mici. O bălăceală bună este excelentă în orice anotimp, în special după plimbări lungi prin parcuri și locuri de unde câinele ar putea căpăta purici, căpușe sau boli de piele. Iată când și cum este bine să îi faci baie câinelui, astfel încât să vă distrați amândoi și să ai grijă de sănătatea lui!

Indiferent de rasă, de lungimea blăniței și de mărime, orice câine are nevoie din când în când de o baie strașnică. Majoritatea câinilor adoră baia pe timp de vară!

Câinii se bălăcesc în orice baltă după ploaie și cei mai mulți dintre ei știu să înoate în mod instinctiv, nu au frică de apă! Și iarna poate fi utilă baia, mai ales dacă se întoarce cu lăbuțele pline de noroi din parcuri.

Află când și cum trebuie să îi faci baie câinelui, pentru a elimina orice risc de paraziți sau boli de piele.

Cât de des poți face baie câinelui

Mulți stăpâni se ocupă săptămânal de toaletarea câinelui și apelează uneori la specialiști pentru a tunde blana sau gheruțele. Toți câinii au nevoie de îngrijire regulată, iar aceasta include și toaletarea și baia, tăierea unghiilor, perierea blănii, folosirea unor perii speciale de tip de-shedding pentru câinii cu blana deasă, dar și curățarea urechilor sau a pliurilor de piele.

Frecvența toaletărilor depinde de fiecare câine în parte, dar majoritatea blănoșilor au nevoie măcar de o îngrijire săptămânală: scurtarea unghiilor, curățarea urechilor și îndepărtarea nodurilor din blană. Această rutină simplă previne probleme mai mari și menține câinele fericit și sănătos.

Când vine vorba de spălat cu apă și șampon, regula de aur este echilibrul.

  • Prea des: pielea și blana se pot usca, provocând iritații și disconfort.
  • Prea rar: pot apărea probleme de sănătate, miros neplăcut și disconfort pentru câine.

Adevărul este că fiecare câine are propriul ritm. Unii au nevoie de baie o dată pe săptămână, alții doar de câteva ori pe an. În general, cu cât este blana mai lungă, cu atât este nevoie de mai multe îngrijiri și, poate, de mai multe băi. Vara, în perioadele caniculare, o baie poate fi binevenită pentru răcorire.

Cățelușii sau câinii din rasele dinamice, care aleargă mult și se joacă zilnic pe afară au nevoie mai des de baie, decât cățeii adulți sau seniorii care preferă plimbările liniștite. Iar cei care au blana fină și lungă și fac adesea noduri au nevoie mai degrabă de periaj zilnic, decât de băi prea dese. Dar, în mod cert, câinii care capătă un miros neplăcut au nevoie și de baie, și de un consult veterinar, deoarece este posibil ca mirosul neplăcut să nu fie doar de la blana nespălată, ci și de la boli de piele sau alte afecțiuni interne grave.

– un câine cuminte, care se murdărește rar, are nevoie doar de 3 – 4 băi pe an;

– un câine care năpârlește mai des, ar avea nevoie de baie la fiecare 2 luni;

– un câine cu blana deasă și lungă ar avea nevoie de baie în fiecare lună, mai ales în sezonul cald sau când năpârlește.

Cum te pregătești pentru baie

Baia câinelui poate fi o adevărată aventură, dar cheia succesului este să fii pregătit dinainte. Nu ți-ai dori ca blănosul tău să fugă ud prin casă, în timp ce tu cauți prosoapele și păturica. Pentru a evita hazardul, urmează câțiva pași simpli și asigură-te că ai totul la îndemână.

Unde faci baie câinelui

Primul pas: locul. Alegerea spațiului potrivit depinde atât de dimensiunea câinelui, cât și de cum este organizată casa ta:

  • Un mic lighean – perfect pentru câinii de talie mică – pui apă doar atât cât este nevoie și îți este mult mai ușor să-i manevrezi.
  • Cada sau cabina de duș. Soluția cea mai practică pentru câinii mari. Totuși, pregătește-te pentru multă blană în scurgere, așa că un filtru sau o sită specială îți pot salva instalația.
  • Curtea. Dacă ai spațiu, baia în aer liber poate fi o experiență plăcută pentru amândoi. Important este să-ți asiguri câinele – prinde lesa de un stâlp, gard sau un suport fix, ca să nu fugă înainte să termini, deoarece este foarte important să clătești bine blana de șampon și să tamponezi bine de apă.

Ce obiecte sunt necesare

– perie pentru blană

– șampon special pentru câini

– balsam special pentru câini – dacă este necesare

– bețișoare de urechi

– prosoape groase și absorbante

– păturică

– uscător de păr

– periuță și pastă specială pentru a curăța dantura câinelui – dacă este necesar și dacă este obișnuit;

– mănuși fine din latex pentru tine, dacă ai obișnuit câinele să fie spălat purtând mănuși.

5 pași să-i faci baie câinelui în siguranță

Când şi cum trebuie să-i faci baie câinelui tău

1. Verifică de două ori să fie apa călduță, să nu fie prea fierbinte pentru pielea lui;

2. Perie bine blana înainte de baie, pentru a îndepărta nodurile și firele de blană care se desprind ușor;

3. Aplică șampon doar atât cât scrie în instrucțiuni și masează ușor cu apă caldă, insistă în zonele mai murdare, pe labe, pe burtică sau în zona organelor genitale.

4. Clătește bine blana de tot șamponul și balsamul folosit, lasă dușul călduț să curgă pe blană și să spele bine orice urmă de șampon care ar putea ulterior să irite pielea sau să fie înghițit de câine.

5. Tamponează bine blana cu prosoape absorbante și folosește uscătorul de păr setat la o treaptă inferioară pentru a usca ușor blana. La final, folosește peria să întinzi bine blana – astfel este stimulată și producția de sebum care protejează pielea și blana după baie.

Sfaturi utile când faci baie câinelui

Pare floare la ureche să îi faci baie câinelui, dar nu este întotdeauna ușor, dacă este un câine mai sperios, mai agitat sau mai dificil. Este bine să îl înveți de mic să stea liniștit când face baie, să nu se agite, să nu se scuture și să împrăștie apa prin toată baia.

– folosește mici tratații savuroase în timp ce îl pregătești pentru baie;

– oferă-i ceva bun de ronțăit la fiecare etapă, pentru a asocia pregătirile și baia în sine cu o experiență plăcută;

– vorbește cu el calm și nu ridica niciodată tonul, nu țipa la el dacă se agită, pentru că va deveni mult mai anxios și baia se va transforma într-o experiență neplăcută;

– ai grijă cum perii blana, să nu îl doară când încerci să descurci nodurile;

– încearcă să îi protejezi urechile cu mici tampoane de vată;

– evită să îl speli pe cap cu șampon, deoarece nasul și ochii sunt foarte sensibili; este de preferat să nu le speli, decât dacă sunt murdare, iar în acest caz este mult mai bine să le cureți cu o dischetă de vată înmuiată în apă sau ser fiziologic;

– răsplătește-l la final cu o tratație delicioasă și ai grijă ca blana lui să fie bine uscată, înainte de a ieși iar afară.

Cum să îi faci baie pe timp de iarnă

Iarna, fă-i baie câinelui, doar dacă în ziua respectivă nu plecaţi la plimbare. Blana lui se usucă greu, în decurs de câteva ore, şi este indicat să rămână în casă, într-o cameră bine încălzită. Acest sfat îi priveşte atât pe câinii cu blana lungă şi deasă, cât şi pe cei cu blana scurtă.

Pe de altă parte, sunt rase de câini care au nevoie de baie doar de câteva ori pe an. Cere sfatul medicului veterinar, dacă este bine să îi faci baie câinelui tău iarna sau nu. În magazinele de specialitate, există acum şampoane sub formă de pudră pentru spălare uscată. Îţi poţi curăţa câinele cu un astfel de şampon, după care blana trebuie periată bine, să îndepărtezi restul de pudră.

  • pregăteşte baia ca de obicei, dar ţine cont ca apa să fie mai caldă;
  • după baie, şterge-i blana cu un prosop gros şi ţine-l într-o pătură, să se încălzească;
  • poţi folosi un uscător de păr, să îi usuci blăniţa mai bine;
  • nu uita să îl perii după ce se usucă, astfel ca grăsimea de pe piele să ajungă pe blană şi să îi ţină de cald când ieşiţi la joacă.

Dacă se murdăreşte de noroi pe lăbuţe şi burtică, curăţă-l cu o cârpă înmuiată în apă caldă, chiar dacă nu îi faci baie. Apoi, înveleşte-l în pătură, să se încălzească.

Ce beneficii are baia pentru câine

Câinii au nevoie din când în când de baie, mai ales dacă se joacă adesea pe afară, prin parcuri, prin praful din curte, prin locurile special amenajate pentru animale. Spre deosebire de pisici care au nevoie doar ocazional de baie, un câine poate căpăta anumite mirosuri sau poate atrage paraziți și este nevoie mai des de baie.

Consultă medicul veterinar și fă baie câinelui doar atunci când este necesar. Baia are câteva avantaje pentru sănătatea câinelui și pentru starea lui de bine:

– vei observa mai ușor paraziții și vei putea lua măsuri imediate pentru a elimina puricii sau căpușele;

– vei menține pielea și blana curate pentru a evita boli de piele, iritații, inflamații locale;

– vei scăpa de nodurile din blană;

– vei stimula producția de sebum care protejează pielea și blana, să rămână lucioasă și frumoasă!

