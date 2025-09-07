Când şi cum trebuie să-i faci baie pisicii

Multe pisici se tem de apă, dar sunt și pisici care adoră să se joace cu apa, dacă sunt învățate de mici să facă baie. Cu toate acestea, nu trebuie să îi faci baie pisicii prea des, chiar dacă este obișnuită. Iată în ce situații este necesară baia și cum înveți pisica să accepte apa treptat, dacă se teme de ea.

Pisicile sunt foarte curate și petrec aproape un sfert din zi curățându-și blana fir cu fir. Saliva lor are proprietăți antibacteriene și distruge o mulțime de microbi care ar putea provoca boli de piele și eczeme.

Nu este nevoie să îi faci baie pisicii prea des, doar în anumite situații în care sănătatea ei este în pericol, spre exemplu când vine acasă cu purici de la alte animale sau când se murdărește de substanțe toxice.

De ce se curăță pisicile atât de mult!

Spre deosebire de câini, pisicile se curăță singure zi de zi. Micile feline adoră să fie foarte curate și nu lasă niciun centimetru de blăniță murdar. Mai greu o duc pisicile de pe stradă care sunt asaltate de purici, dar și acestea se curăță în mod constant tocmai pentru a îndepărta cât mai mulți paraziți din blană.

Pisicile ”aristocrate”, pisicile de rasă sau maidanezele crescute în casă sunt mult mai rar expuse riscului de a lua purici sau păduchi. Oricât ar fi de sănătoase și de curate, ele tot se curăță ore întregi pentru a menține blana lucioasă și fină.

Medicii veterinari recomandă să-i faci baie pisicii rar și numai în situațiile în care este absolut necesar. Pisica ta se toaletează singură și nu are nevoie de baie. Strămoșii micilor feline nu au avut niciodată nevoie de baie, spre deosebire de câini, care se bucură să se scalde în orice pârâu sau baltă.

Toaleta zilnică a pisicilor are numeroase funcții, nu doar pe aceea de a menține blana curată. Pisicile se spală singure după un ritual ancestral deoarece:

– saliva omoară o bună parte din microbi și bacterii și menține blana și pielea curată;

– stimulează anumite glande din piele care eliberează grăsimi naturale (sebum) pentru a păstra blana impermeabilă, rezistentă la ploaie, dar și la razele soarelui;

– stimulează creșterea de noi fire de blană pentru a face față temperaturilor scăzute;

– linsul blăniței le ajută să se răcorească în zilele prea calde;

– totodată toaleta sau linsul blăniței eliberează anumite endorfine care ajută pisica să se relaxeze, să se liniștească după o perioadă mai stresantă sau să adoarmă mai bine.

Este bine sau nu să-i faci baie pisicii?

Pisica se curăță singură, iar linsul blăniței are numeroase beneficii pentru ea, așa cum am arătat mai sus. Este adevărat că pisicile de rasă cu o blană foarte deasă și lungă nu reușesc întotdeauna să curețe toate firele de blană care se desprind singure. Sunt și zone unde pisica nu poate ajunge singură să se curețe, așa cum este ceafa.

Dar ele pot fi ajutate printr-o simplă periere. Un periaj făcut la două – trei zile este suficient pentru a ajuta pisica să își păstreze blănița curată pe tot corpul. Periajul îndepărtează mult mai eficient firele de blană moarte, ajută și pisica, și ajută și curățenia din casa ta.

Medicii veterinari recomandă periajul frecvent, însă baia mult mai rar și numai dacă este absolut necesară. Cu alte cuvinte, nu este nevoie să-i faci baie pisicii, așa cum i-ai face baie unui câine de companie.

Pielea și blana pisicii sunt mult mai delicate și pot fi afectate, dacă îi face baie prea des sau dacă nu folosești șampoane special concepute pentru pisici. Baia poate curăța sebumul natural care protejează blana și care menține pielea sănătoasă. Dacă îi faci baie frecvent pentru că ți se pare că miroase sau că se linge prea mult, riști să îi pui sănătatea în pericol.

Dacă pisica ta se linge și se scarpină excesiv, mergi cu ea la un medic veterinar. Este posibil să aibă paraziți, eczeme, boli de piele sau alergii la hrană care necesită un diagnostic și un tratament adecvat.

Cum știi dacă pisica ta iubește apa sau nu

O pisică trebuie obișnuită de mică să facă baie. Dacă este de la bun început o experiență plăcută, cu apă caldă, cu încurajări din partea stăpânei și mici gustărele care o motivează după baie, pisica ta va deveni prietenă cu apa.

Dacă o încurajezi treptat să accepte apa caldă și îi vorbești blând, se va obișnui mai repede. În cazul în care o simți că toarce sau că este suficient de maleabilă să suporte mângâierile tale în timp ce se află în apă, înseamnă că îi place.

Cum ajuți pisica să facă baie

Pentru început nivelul apei în cădiță sau în chiuveta în care vrei să speli pisica trebuie să fie scăzut, de câteva degete. Este important să nu se sperie și să intre treptat, încurajată cu jucăria ei preferată sau cu niște gustărele delicioase.

La primele încercări, este de preferat să ai o cădiță joasă, specială pentru ea, și să o încurajezi să vină cât mai aproape de apă. Pisicile sunt curioase și va veni, mai ales dacă are încredere în tine. Dacă intră singură în apă, ai câștigat! Încet, se va obișnui singură și o să îi placă să te joci cu ea și să o speli ușor pe labe.

Ține cont de faptul că pisicile nu suportă apa pe cap, pe urechi și pe ochi. Nu o stropi cu apă pe cap, ai grijă să nu îi intre apă în urechi. Începe mai întâi să îi speli labele, apoi ușor partea dorsală, coada și spatele. Abia la final, când este relaxată, poți încerca să o speli pe burtică.

Folosește doar șampon special pentru pisici și doar o cantitate mică, atât cât scrie în prospect. Nu încărca blana de șampon. Masează ușor cu șampon și vorbește blând cu pisica, să capete încredere. Dacă nu ai șampon special pentru pisici, poți folosi o cantitate foarte mică de șampon delicat pentru bebeluși, care face foarte puțină spumă și nu usucă pielea.

La final, tamponează ușor blana cu prosoape moi și pufoase. Evită să folosești uscătorul, deoarece este prea zgomotos și se poate speria de el. Iar zgomotul uscătorului poate fi asociat cu baia și va deveni încăpățânată data viitoare.

În ce situații este necesar să faci baie pisicii

Așa cum spuneam, baia nu este recomandată de medicii veterinari decât în situații absolut necesare. Este bine să faci baie pisicii dacă:

– s-a murdărit de noroi care se usucă în blană;

– s-a atins de substanțe toxice precum detergentul de rufe, prafuri și soluții periculoase, polen de crini, sevă de la plante otrăvitoare;

– s-a infestat cu purici sau păduchi;

– are prea multe noduri încâlcite în blăniță și nu pot fi periate, decât dacă blana este ușor umedă;

– s-a murdărit cu ulei sau cu grăsime, cotrobăind prin bucătărie etc;

– dacă suferă de o boală de piele care necesită igienizare și baie în mod constant pentru a evita răspândirea bolii.

Sunt puține și destul de rare situațiile în care este necesar să îi faci baie pisicii. Nu insista cu baia, dacă pisica ta chiar nu o suportă și nu este necesar. Lasă pisica să se curețe în mod natural, așa cum știe ea mai bine.

Evită să folosești prea des șampoanele antipurici din comerț. Ele pot omorî o parte din paraziți, dar de obicei nu sunt eficiente în ceea ce privește ouăle depuse de purici. Consultă un medic veterinar pentru soluții mult mai eficiente împotriva puricilor sau a paraziților.

Nu folosi baia nici dacă observi căpușe în blana pisicii. Ține cont de sfatul medicului veterinar și folosește soluții repelente cu adevărat eficiente. Baia nu face decât să o streseze, dar nu o va scăpa să fie mușcată iar de căpușe.

Oferă întotdeauna recompense

După fiecare baie, ține minte să îi oferi o tratație delicioasă micuței tale prietene. Cu atât mai mult dacă baia este stresantă pentru ea. După ce o speli și o usuci ușor cu un prosop, oferă-i o bucățică de somon, câteva cubulețe suculente din hrana preferată sau orice știi tu deja că îi place foarte mult.

Astfel, pisica va asocia baia cu o recompensă delicioasă la final și va accepta mai ușor întregul proces data viitoare.

După baie, lasă pisica să stea o vreme liniștită, eventual în locul în care îi place să se ascundă sau într-un culcuș cald.

Rase de pisici care adoră apa

Multe pisici sunt atrase de apă și o consideră o jucărie. Este plin internetul de clipuri amuzante în care pisicile se joacă în cadă sau la chiuvetă cu apa care curge de la robinet. Treptat, treptat începe să le placă, iar când atmosfera se încinge în zilele caniculare, sar singure să facă baie în cadă sau în piscina din curte.

Pisicile din rasa Van turcească sunt recunoscute pentru abilitățile lor de înotători extraordinari. Le place apa la nebunie și nu se feresc să facă o baie când le este prea cald.

Alte rase de pisici care se acomodează rapid cu apa și înoată excelent sunt Bengal și Maine Coon.

Dar orice pisică va îndrăgi apa și va fi încântată să facă baie dacă are de la început o experiență plăcută și stăpâna ei o ajută să nu se sperie de apă.

