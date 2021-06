INTERVIU. Alexandra Micu, femeia care le ajută pe tinerele mame să își găsească un job

Pentru multe mame la început de drum, întoarcerea la locul de muncă după concediul de maternitate este o adevărată provocare. Alexandra Micu este femeia care a găsit o cale să le ajute. Societatea adeseori plasează într-un con nemeritat de inferioritate femeile care se întorc din concediul de maternitate.

Comunitatea fondată de Alexandra are mii de membri, iar anul acesta a câștigat la categoria „Compania cu cel mai mare impact social în 2020”, din cadrul Business Review Awards Gala. Pentru că inițiativa din spatele acestui business ne-a cucerit complet, am stat de vorbă cu Alexandra și am aflat mai multe despre universul She is MOM.

Alexandra, platforma She is MOM este una cu adevărat inovatoare, mai ales în România. Sunt curioasă,cum ți-a venit ideea?

Viziunea She is MOM a pornit de la dorința de a ajuta femeile și mamele din România, și nu numai, să dea viața visurilor lor. Visul meu este unul măreț, de a crea o lume în care femeile să facă din pasiunea lor o carieră, de a aduce astfel împlinirea și fericirea în viața lor și astfel mai departe în fiecare familie, „Happy mommy, happy family, happy world!”.

În 2019, într-o vacanță în România, am întâlnit-o pe MAMA care m-a ambiționat să acționez pentru a-mi îndeplini acest vis. O mamă care lucra remote într-o corporație, mutată într-un colț de rai, făcând din pasiunea ei un business, toate acestea în timp ce era mama a trei copii. Intrând mai mult în povestea ei am descoperit că fix copiii au fost motorașul care au adus-o în punctul în care este acum.

Câteva luni mai târziu, după research, studii de piață și cu mult entuziasm adunat, am creat platforma She is MOM. De atunci am ajutat zeci de mame în cariera lor profesională, în viața personală, în acest echilibru pe care îl putem crea între cele două, am adunat peste 50 de mentori în comunitate, 40 de beneficii pentru mame și o comunitate cu peste 3 500 de membri.

Din punctul tău de vedere, care sunt problemele cu care se confruntă cel mai des mamele care încearcă să se întoarcă în câmpul muncii în România?

Lipsa de flexibilitate în ceea ce privește programul și nevoile lor actuale. Și întoarcerea la un loc de muncă care nu le mai este potrivit – având în vedere că timpul și experiențele te schimbă, cred că experiența maternității este cu adevărat una revelatoare.

Ce stereotipuri au mulți angajatori când vine vorba de a angaja o mamă?

Mulți văd în continuare bărbații și femeile în rolurile tradiționale – femeile fiind cele care se îngrijesc de familie și bărbații, cei care o întrețin. Odată cu statutul de mamă, această etichetă capătă, din nefericire, valențe mai profunde.

Care sunt nevoile comune ale femeilor din comunitatea She is MOM, despre care angajatorii ar trebui să știe?

Nevoia unui program flexibil, eventual un job remote, care să le permită să îmbine cu succes viața personală cu cea profesională. Resurse precum workshopuri, tutoriale, cursuri, mentori cu care pot intra în contact, aici noi venim în sprijinul lor, iar pe lângă cele menționate venim și cu o mulțime de alte beneficii, atât pe plan profesional, cât și personal. Și, nu în ultimul rând, au nevoie să li se acorde încredere.

În ce moduri reușește She is MOM să dărâme prejudecățile și să ajute mamele care vor o carieră?

Prin She is MOM vrem să aducem în fața acele aptitudini ale mamelor care pot convinge orice angajator că ele sunt omul potrivit pentru compania lor. De exemplu, o mamă care este atentă la copilul ei, face cumpărături, mâncare, plătește facturi, nu uită de programarea la medic și știe fiecare detaliu din programul familiei sale, toate astea într-o singură zi, este cu siguranță o femeie organizată, expertă în multitasking și în gestionarea eficientă a timpului.

Mai mult decât atât, mamele găsesc soluții la orice, sunt creative și își găsesc resursele interioare să ducă la bun sfârșit sarcinile pe care le au. Dacă toate aceste aptitudini există în viața lor personală, cu siguranță ele pot fi duse și în plan profesional. Asta ne dorim să aducem în față, atât în fața angajatorilor, cât și a mamelor.

Ce pași trebuie să parcurgă o mamă care vrea să beneficieze de ajutorul comunității She is MOM?

Tot ce au de făcut mamele este să intre pe platformă, https://www.sheismomclub.com/, să își creeze un cont și să completeze CV-ul cu datele personale și, foarte important, să încarce o video prezentare. Imediat ce pașii au fost urmați, acestea au acces la o gamă generoasă de resurse educaționale care le vor ajuta cu siguranță în carieră.

Care este una dintre cele mai îndrăgite amintiri pe care le ai alături de comunitatea She is MOM?

Bucuria primelor mămici angajate prin She is MOM și, odată cu bucuria lor, și bucuria noastră, a echipei She is MOM.

Cum gestionezi totul în aceste vremuri dificile, în care siguranța locului de muncă este pusă în pericol de pandemie?

Când crezi foarte mult în visul tău, în produsul tău, în drumul tău profesional și îți dorești să reușești, nimic nu îți va sta în cale, nici măcar criza legată de siguranța locurilor de muncă declanșată de pandemia SARS-CoV-2. Eu aleg ca în aceste vremuri să îmi păstrez optimismul și să am încredere.

Pentru mamele care se tem să revină la locul de muncă după concediul de maternitate, ce lucru ți-ai dori să știe ele?

Că suntem aici pentru ele, că femeile cresc când se susțin reciproc, cresc în comunități, fiind înțelese și susținute. Iar She is MOM este această comunitate dedicată mamelor, cu viziunea de a le sprijini în cariera lor profesională, dar nu numai.

Foto: Arhiva personală