Produsele Jovis Cosmetics sunt realizate din ingrediente pure, 100% naturale, de cea mai bună calitate. Acolo unde se poate, se folosesc ingrediente produse local, pentru a încuraja micii producători. Brandul este definit de o continuă aspirație către un viitor sustenabil. Am stat de vorbă cu ele pentru a descoperi mai multe despre această frumoasă afacere de familie.

Descoperă interviul integral în ediția de iunie a revistei Unica! Revista Unica se găsește din 26 mai la punctele stradale de difuzare a presei, în lanțurile Metro și în rețeaua Inmedio.

Cum și când a pornit întreaga poveste?

Povestea Jovis a început acum aproximativ 10 ani, când am făcut primul săpun natural. Pe atunci însă nu aveam un brand propriu-zis sau un magazin online – Jovis era un blog unde scriam despre rețete cosmetice naturiste, iar prepararea săpunului și a altor produse de îngrijire era un hobby.

Între timp lucrurile au evoluat, a urmat un drum lung de la hobby la business, am dezvoltat o gamă de peste 60 de săpunuri și cosmetice 100% naturale, avem un atelier de producție, colaboratori în toată țara și mii de clienți mulțumiți.

Piața produselor cosmetice evoluează constant. Ce schimbări ați observat din momentul în care ați pus bazele afacerii și până acum?

Când am pus bazele Jovis, ideea producției manuale de săpunuri și cosmetice naturale era ceva nou în România, am fost printre pionerii care au adus și dezvoltat acest curent în țara noastră. Între timp, piața pentru produsele naturale și bio s-a dezvoltat fantastic, a crescut cererea, a crescut și oferta, au apărut mulți producători locali, cumpărătorii au devenit mai bine informați și mai selectivi.

Avem mulți clienți fideli încă din primii ani de activitate și asta cred că se datorează faptului că am fost constanți și consecvenți în câteva aspecte – calitatea a primat întotdeauna, am păstrat neschimbate rețetele produselor care ne-au consacrat și ne-au adus primii clienți, dar am și încercat să venim tot timpul cu ceva nou și să dezvoltăm brandul și gama de produse, în ton cu vremurile și cerințele pieței.

Care sunt principiile din spatele brandului, de la care nu v-ați abate niciodată?

Produsele noastre vor fi întotdeauna realizate manual, din ingrediente 100% naturale de cea mai bună calitate. În plus, toată activitatea noastră este ghidată de principiile sustenabilității – produsele Jovis sunt eco-friendly, cu ambalaje biodegradabile sau reciclabile (sau chiar fără ambalaj, în varianta vrac), am renunțat să mai folosim plastic atât pentru ambalaje, cât și în colete, și în general încercăm să avem o amprentă cât mai mică asupra mediului înconjurător.

Ce vă inspiră pentru a crea produse noi?

Ne inspiră mult schimbarea anotimpurilor și culorile și aromele pe care le regăsim în natură – de aceea facem frecvent produse în ediție limitată de vară, de iarnă, de primăvară sau de toamnă; emoțiile și relațiile interumane – așa s-a născut colecția de săpunuri cadou Emoții; dar mai ales sugestiile și feedbackul clienților noștri.

Drumul unui produs de la idee până pe rafturile magazinului poate dura câteva luni sau chiar mai mult. Mai întâi apare inspirația, apoi urmează studiul și selecția ingredientelor, nenumărate teste în atelier, până ajungem la o variantă de produs de care suntem mulțumiți, teste fizico-chimice, microbiologice și dermatologice la laboratoare specializate, întocmirea dosarului de produs și notificarea acestuia la Comisia Europeană, conform procedurilor legale. În paralel se lucrează la designul ambalajului, iar când totul este gata facem o ședință foto de produs și apoi ajunge la clienți.

Există un produs-vedetă în gama Jovis? Acel produs care pare să fie cumpărat și îndrăgit mai mult decât oricare altul?

Da. De departe cel mai bine vândute produse sunt seturile de săpunuri vrac, adică aceleași săpunuri Jovis, dar fără ambalaj și la un preț redus. Asta datorită faptului că avem mulți clienți fideli care cunosc îndeaproape produsele, știu exact ce le place și nu mai vor să se încurce cu ambalajele, dar și datorită curentului zero waste (zero deșeuri) pe care mulți cumpărători l-au adoptat și pe care noi îl promovăm.

Foto: Jovis