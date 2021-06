Dragoș învață, la 13 ani, să meargă din nou. Pentru a putea spera la o viață normală, băiatul bolnav de tetrapareză spastică și cancer are nevoie de 3.000 de lei lunar

www.ajutacopiii.ro.

text de: Cristian Buricoiu

Sunt nouă ani de când Dragoș Condescu, din comuna doljeană Secu, își trăiește copilăria într-un scaun cu rotile. Aproape un deceniu de chin și suferințe în care băiatul nu a abandonat însă nici măcar o clipă lupta cu tetrapareza spastică, dar și cu cancerul, îngrozitoare boli care l-au aruncat în cel mai negru coșmar. Dragoș – copilul pe care mâinile și picioarele nu-l mai pot ajuta -, a făcut tot ce i-a stat în putință pentru ca visul de a merge din nou să devină aievea. Însă, fără ajutor din partea semenilor nu va putea să continue recuperarea. Pentru asta, băiatul cu trupul firav are nevoie de 3.000 de lei lunar.

”Ajutorul oamenilor cu suflet ar fi salvarea băiețelului meu”

”Doamne, nu mai pot, sunt disperată! Aș face orice ca băiețelul meu scump și drag să poată să meargă din nou. Să-l văd pășind singur, așa cum o făcea până să se îmbolnăvească…Nu trece o zi fără să mă întrebe când va putea merge pe picioarele lui…”Mami, eu când o să merg fără ca tu să mă ții, fără cadru și fără orteze?”, asta mă intreabă…Mă doare sufletul…Imi plânge inima…E un copil curajos, care luptă de atâția ani cu toată forța, dar fără bani nu știu ce vom face. Avem nevoie de 3.000 de lei pe lună pentru recuperare. Pentru că fără gimnastică, mușchii se vor atrofia și vom pierde tot ce am câștigat până acum. Ajutorul oamenilor cu suflet ar fi salvarea băiețelului meu”, ne-a spus, în lacrimi Aniana Condescu (54 de ani), mama lui Dragoș.

De nouă ani, Dragoș nu merge și nu poate să ducă o lingură la gură

Speranța că Dragoș – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România -, va putea merge într-o zi este una uriașă. Și asta pentru că medicii și terapeuții care-l monitorizează sunt de părere că Dragoș își va putea reveni. Poate nu va putea să alerge, să facă sport, dar cu tratament și gimnastică de recuperare și de întreținere a mușchilor care nu trebuie să se atrofieze, băiatul va putea să facă singur, fără sprijin, măcar câțiva pași. Dar este nevoie de foarte multă gimnastică de recuperare. De foarte multe terapii și proceduri pentru ca musculatura copilașului greu încercat de soartă, să nu se atrofieze. Pentru a merge singur măcar câțiva pași. Și pentru a putea duce la gură o lingură cu mâncare. Lucruri care, de nouă ani, îi sunt interzise de soarta potrivnică.

”Nu abandonăm, vom lupta cu toate puterile noastre”

”Doctorii care l-au consultat și care îl au sub observație pe copilașul nostru mi-au spus că speranțe sunt, că nu e totul pierdut. Există șanse să meargă, să facă singur câțiva pași, dar e nevoie de foarte multe terapii de recuperare și întreținere. Sun tratamente pe care le face aproape zilnic și care costă enorm pentru bugetul nostru și așa subțiat considerabil. Dar nu abandonăm, vom lupta cu toate puterile noastre”, a mai spus mama lui Dragoș.

Cancerul a ”înghețat”, iar Dragoș nu are bani nici pentru RMN

Ca un dar primit pentru toate chinurile îndurate în acești nouă ani de suferință și speranțe împletite înr-un singur firsperanță, Dragoș a aflat, în urma investigațiilor imagistice (RMN), că tumora de la cap nu mai crescut. A încremenit la o dimensiune care, cel puțin deocamdată, nu-i pune în pericol viața. E o victorie uriașă pentru băiețelul care continuă să lupte. Vremea unui nou examen imagisitic a venit din nou însă mama lui Dragoș nu are nici măcar acele câteva sute de lei pentru un RMN. De aceea, este nevoită să aștepte câteva luni pentru o programare fără bani, pe bază de trimitere. Răstimp în care cancerul ar putea evolua.

”Avem nevoie de ajutorul oamenilor și al fundațiilor”

”Nu am nici măcar acele câteva sute de lei pentru RMN… Așa, sunt nevoită să aștept câteva luni pentru a prinde un loc fără plată, pe bază de trimitere. E cumplit…Ne concentrăm pe recuperare, pe multă gimnastică pentru că băiețelul meu are corpul slăbit. Nu poate să meargă și nici măcar să ducă o lingură de mâncare la gură. Dar chiar și așa. trebuie să reușim. Trebuie să-l văd mergând singur…Dar pentru asta avem nevoie de ajutor financiar, avem nevoie de acei 3.000 de lei în fiecare lună pentru gimnastică, pentru kineto…Dar și pentru medicamente, vitamine și transport la clinicile din București și Craiova… Pe noi, un singur drum la București, unde stăm 14 zile pentru terapii, ne costă aprape 3.000 de lei.. Și ar trebui să mergem lunar, câte două săptămâni pentru a se vedea rezultatele. Pur și simplu, nu ne permitem…Avem nevoie de ajutorul oamenilor și al fundațiilor pentru a continua. Ultima oară am plăcit cu vaucherele de vacanță primite din postura de asistent personal al copilului meu. Au fost ultmii bani…”, este apelul disperat al mamei lui Dragoș, băiatul care de nouă ani se luptă cu tetrapareza spatică și cu cancerul.

Chiar și bolnav, Dragoș se pregătește pentru școală, iar marea lui dorință este o tabletă, că cea veche s-a spart

Dragoș alături de care au fost donatori care au răpuns primelor campanii umanitare ale Fundației Ringier România -, este elev în clasa a șasea la școala din Secu, satul natal. Chiar dacă știe că nu va putea merge chiar în fiecare zi la cursuri din cauza programului de tratament de la care nu se poate abate, băiețelul se pregătește ca orice școlar. Ca și anul tecut, mama îi va fi colegă de bancă. Ea îl ajută să așeze pe hârtie, cu mâna încleștată pe creion, liniuțe și bastonașe.

Cei care doresc să îl ajute pe Dragoș o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «DRAGOȘ».

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5 % din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținut la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.