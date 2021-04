Tatăl Laurei Cosoi și-ar fi prevestit moartea. Actrița a trăit o adevărată dramă înaintea decesului părintelui

În toamna anului trecut, pe 26 noiembrie, Marius Cosoi, tatăl actriței Laura Cosoi a murit în urma complicațiilor apărute după ce s-a infectat cu SARS-CoV-2. Marius Cosoi, fost sportiv de performanță, avea diabet, iar după ce a fost confirmat pozitiv cu COVID-19, starea s-a degradat rapid.

Laura Cosoi și-a reamintit recent tragicul episod al pierderii părintelui. Actrița spune că tatăl său era convins că va muri de COVID-19, spunânu-i adesea acest lucru de la începutul pandemiei.

„Din momentul în care am aflat ca există acest COVID, in luna martie a anului trecut, vorbeam foarte mult cu tata, el fiind diabetic. Ce a fost cel mai ciudat în tot periplul ăsta a fost că tata-mi tot spunea ‘eu am să mor de COVID’. Eu îi spuneam ‘te rog frumos să nu vorbeşti aşa, opreşte-te’. Eu fiind şi însărcinată, mi se părea un act de egoism. Închideam telefonul şi plângeam. Mă găsea Cosmin plângând. Am plans mult în perioada aia, eram foarte stresată pentru el în special” i-a mărturisit Laura Cosoi prezentatoarei Andreea Braşoveanu, în emisiunea “Brave Talk”.

Anunțul decesului lui Marius Cosoi a fost făcut de Cătălin Eugen Caba, vicepreședintele Federației Române de Scrabble prin mesajul următor:

„Unul dintre cei mai mari antrenori de handbal pe care i-a avut sportul ieșean s-a stins din viață după ce a fost infectat cu noul coronavirus. Oamenii buni se duc, răpuși de nenorocirea asta căreia nu-i dăm de capăt încă. Profesorul Marius Cosoi a fost un om dedicat sportului și Iașului. A șlefuit nenumărate talente în handbal și baschet, masculin și feminin. A condus echipa de baschet fete Politehnica Iași în divizia A. Mi-a fost profesor de sport și, ca extremă stângă, am făcut parte din echipa de handbal de băieți a școlii 22, care a jucat în faza regională și cea națională a „Daciadei”, cum se numea întrecerea școlară înainte de 1990. Din acea echipă, mai târziu, au rămas în handbal componenți ai lui Poli Iași. Era și acum profesor de sport la Colegiul Național. Feciorul meu și colegii săi, chiar dacă nu au făcut sportul cu dumnealui, au avut șansa să cunoască un om pentru care era o bucurie să învețe copiii să iubească mișcarea și jocurile sportive. Sportul ieșean îi datorează multe și este mai sărac, de astăzi. Drum lin, profesore drag, rămâneți veșnic în amintirea noastră! Condoleanțe familiei îndurerate!”

