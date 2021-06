Larisa Udilă și jucătorul de fotbal Alexandru Ogică s-au căsătorit. Modelul și sportivul formează un cuplu de 7 ani, iar în august vor deveni părinți pentru prima dată.

Larisa Udilă s-a căsătorit cu iubitul ei, jucătorul de fotbal Alexandru Ogică

Perechea, care va avea un fiu, și-a oficializat relația pe 23 iunie 2021. „Oficial sunt Larisa Ogică”, a mărturisit creatoarea de conținut pe Instagram.

Printre invitații la eveniment s-au numărat Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea, artista Karmen și câștigătoarea sezonului 2 Bravo, ai stil!, Marisa Paloma.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Primele fotografii de la eveniment le găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

Larisa a optat pentru o rochie albă cu un decolteu în V, mâneci lungi ușor bufante și o fustă dreaptă, îmbrăcată în cristale și mulată pe burtică. Și-a purtat părul desprins și ondulat lejer, iar machiajul a fost unul luminos.

Larisa Udilă, emoții la analizele din timpul sarcinii

„Nu mă așteptam niciodată. Ce să mă lovească pe mine? Eu super puternică merg la morfologie și când colo mi-a spus o chestie care pe mine m-a dărâmat foarte tare.

Mi-e și foarte greu să vorbesc despre asta pentru că m-a marcat extraordinar de tare și nu credeam că mi se întâmplă mie.

Există un lichid în ceafă, se numește translucență nucală, este foarte important pentru bebeluș. Atunci când faci morfologia sunt trei vectori care trebuie urmăriți, dacă nu mă înșel, nasul bebelușului, ceva la plămâni și translucența nucală.

Medicul mi-a zis că translucența nucală este mărită și că dacă trece de 3 este un risc foarte mare de sindrom down. Dacă este 1.9, 1.8, nu e niciun fel de problemă. Aveam 2.3 și medicul mi-a spus că este mare.

Că nu vrea să mă mintă și că trebuie să-mi fac analize în continuare. (…) Am ieșit din cabinet, am închis ușa și mergeam pe hol, spre Ogi al meu, și pur și simplu încercam să nu plâng ca să nu se sperie pentru că știam cât de mult își dorește și el bebelușul.

Am ajuns la el și am bufnit într-un plâns.. am crezut că mi s-a sfârșit toată lumea. (…) Eu, în plânsul meu, i-am explicat lui Ogi. El a încercat să mă întărească pentru că m-a văzut extrem de dărâmată. (…)

Am făcut toate analizele apoi. Am optat pentru un test care se trimite în America. A ieșit perfect. La două zile am făcut și petrecerea de dezvăluire a sexului”, spunea Larisa la începutul lunii martie, în emisiunea Teo Show.

Foto: Instagram