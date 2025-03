Când se taie moţul copilului. Tradiţii şi obiceiuri

Părinții și nașii așteaptă cu bucurie aniversarea de un an a bebelușului și pregătesc daruri speciale pentru ziua în care se taie moțul copilului. Tradiția se respectă și în zilele noastre, fiind un bun prilej de petrecere și reuniune a familiei cu nașii copilului. Află ce obiceiuri se păstrează când se taie moțul copilului și cum îi poți prevedea destinul!

Românii se pregătesc de mare petrecere la aniversarea de un an a bebelușului și organizează, împreună cu nașii, momentul deosebit în care se taie moțul copilului. În cele mai multe regiuni din țară, dacă bebelușul este băiețel, se taie câteva fire de păr din frunte, iar dacă este fetiță, se rupe deasupra capului o turtă dulce.

Acest obicei nu are nicio legătură cu tradițiile creștine, deși imită o parte din ritualul pe care preotul îl ține la botez. Așa cum preotul taie câteva fire de păr din fruntea bebelușului, înainte să îl ungă cu mir și să îl încredințeze Domnului, așa și nașul taie moțul copilului când împlinește un an. Dar obiceiul acesta are mai degrabă tradiții păgâne, decât creștine, și este întâlnit în toate țările ortodoxe, precum și în regiunile ocupate de fostul Imperiu Roman.

De ce se taie moțul copilului la un an

În vremurile mai vechi, primul an de viață era crucial pentru bebeluș. Copiii care împlineau un an erau considerați puternici și sănătoși, iar familia sărbătorea cu mare bucurie trecerea acestui prag.

Foarte mulți copii mureau în primele luni de viață. Până și în zilele noastre mortalitatea infantilă constituie o problemă acută. Împlinirea unui an de viață le oferă părinților speranța că bebelușul va fi puternic și sănătos și va avea viață lungă înainte.

În vremea Imperiului Roman, în multe regiuni se obișnuia ca, la câteva zile de la naștere, părinții să dea o petrecere la care erau invitate rudele, persoane apropiate, dar și ursitoare care aveau rolul de a proteja destinul copilului. La astfel de petreceri, se tăia moțul copilului, care se păstra pentru a fi folosit în diverse ritualuri pentru noroc și sănătate.

Pe măsură ce populațiile din vechiul imperiu au fost creștinate, petrecerea care se ținea după naștere a fost înlocuită cu botezul. Iar obiceiul de a tăia moțul copilului a fost amânat la aniversarea de un an, simbolizând faptul că bebelușul a căpătat putere și este pregătit pentru o nouă etapă a vieții.

Cum se alege o zi norocoasă pentru tăierea moțului

În tradițiile populare, tăierea moțului nu se făcea la întâmplare și nu se făcea chiar în ziua în care bebelușul împlinea un an. Părinții și nașii așteptau o zi prielnică pentru această mică sărbătoare de familie.

Se spunea că cele mai norocoase zile pentru tăierea moțului erau zilele de luni, de joi sau de sâmbătă. Părinții se fereau de zilele de marți, pentru că aduceau ghinion, de zilele de miercuri și de vineri, pentru că se ținea post, dar și de zilele de duminică, atunci când mergeau la biserică.

Tradiția celei mai norocoase zile s-a pierdut în timp. În zilele noastre, familia și nașii aleg de comun acord o zi liberă, de obicei sâmbăta, în care se poate reuni toată familia la petrecere.

Pentru mulți părinți, aniversarea de un an și momentul în care se taie moțul copilului este aproape la fel de importantă ca botezul și organizează petrecere mare la local, cu mulți invitați și cu muzică, cu decoruri pline de culoare și de flori, cu ursitoare și artiști care să distreze invitații.

Ce obligații au nașii

Conform obiceiurilor, nașii trebuie să pregătească un trusou complet de hăinuțe pentru copil. Nașa este cea care se ocupă de obicei de alegerea hainelor, iar obiceiurile mai noi arată că sunt preferate hainele festive, rochițele din dantelă și mătase pentru fetițe sau costumașele elegante pentru băieței.

Trusoul complet cuprinde un set de haine pornind de la body, șosete sau ciorapi, la cămașă, bluziță, rochie sau pantalon, până la cardigan sau paltonaș, dacă este vremea rece. Este de bonton să se cumpere pentru copil și o pălărie sau o căciulă, dacă se taie moțul iarna, și o pereche de încălțăminte de sezon.

Tot nașii trebuie să aducă daruri copilului și să pregătească obiecte simbolice care se pun pe o tavă, de unde va alege copilul ceea ce îl atrage cel mai mult.

Totodată, nașa este cea care pregătește foarfeca, iar nașul este cel care taie moțul copilului, în timp ce nașa îl ține în brațe.

Dacă este fetiță, nașa pregătește turta, iar mai nou se fac turte decorate cu bombonele și floricele din marțipan. Nașa rupe turta deasupra capului fetiței, în timp ce nașul ține fetița în brațe.

Ce obligații au părinții

În mod evident, părinții se ocupă de organizarea petrecerii, fie că închiriază un local, fie că organizează totul acasă. Ei mai au obligația de a pregăti și o serie de cadouri pentru nași, iar printre aceste cadouri se recomandă să se ofere o cruciuliță de aur sființită sau o icoană sfințită la biserică.

Mama este cea care pregătește o tavă largă, uneori decorată cu flori și panglici, pe care se pun obiectele simbolice din care va alege copilul.

De asemenea, mama pregătește o cutiuță și un ban de argint la îndemână. Nu în ultimul rând, mama este bine să aprindă lumânarea de la botez, în momentul în care se taie moțul copilului.

Cum se desfășoară ritualul

Ziua în care se taie moțul copilului începe cu vizita nașilor, care sosesc cu trusoul complet de hăinuțe. Nașa și mama se ocupă de pregătirea copilului și îl îmbracă în cele mai frumoase haine aduse de nași. Apoi, mama aprinde în cameră lumânarea de la botez lângă o icoană a Maicii Domnului cu pruncul.

Cu toate că acest ritual nu are nicio legătură cu tradiția creștină, iar biserica nu îl încurajează, oamenii se bucură de aniversarea de un an a bebelușului și folosesc anumite elemente creștine sființite, așa cum este lumânarea de la botez, crucea, icoana sau mirul.

Este bine ca bebelușul să fie uns pe frunte cu mir, după ce este frumos îmbrăcat. Apoi, nașa prinde câteva fire de păr din creștat cu o fundă, iar nașul taie moțul copilului, dacă este băiețel. Dacă este fetiță, nașa rupe deasupra capului o turtă rotundă și frumos împodobită. Ea trebuie să rupă turta sub formă de cruce. Bucăți mai mici din turtă sunt apoi împărțite tuturor invitaților, mai ales nașilor și copiilor mici.

În cazul în care se taie moțul unui băiețel, o parte din firele de păr sunt puse de către mamă într-o cutiuță, iar altele sunt lipite cu ceară de o monedă de argint.

Cum este prezis destinul copilului

Cel mai așteptat moment al petrecerii este momentul în care copilul alege trei obiecte simbolice, care, se spune, îi vor prezice destinul.

Mama pregătește o tavă largă pe care nașii și alți invitați pot pune diverse obiecte de la bani, chei, stilouri, perie de păr, foarfece, flori sau jucării etc. Fiecare element este un simbol care poate prezice ce destin va avea copilul, cât va fi de norocos și de sănătos sau ce meserie va avea.

Se spune că importante sunt doar primele trei obiecte alese, deși mulți părinți încurajează copiii să aleagă mai multe obiecte, cinci sau șapte.

Iată ce semnificație au cele mai folosite obiecte la tăierea moțului:

● foarfeca sau pieptan – va fi o persoană cochetă, va manifesta o pasiune pentru stil, imagine; meserie de frizer sau hair-stylist;

● caiet si pix – predilectie catre studiu, invatatura; profesii academice, de scriitori, jurnalisti;

● carte – predilectie catre meseria de profesor;

● seringa, stetoscop de jucarie – posibila meserie in medicina;

● bani – noroc in viata; bogatie; succes in afaceri;

● parfum – predispozitie catre eleganta, lux, rafinament; copilul va fi o persoana dichisita, atenta la imaginea proprie;

● aur sau bijuterii – cochetarie, dar si noroc la bani, avutie;

● oglinda – preocuparea pentru imagine;

● ustensila de bucatarie – meserie de bucatar, pasiune pentru gatit sau… pentru mancat, copil pofticios, gurmand;

● ruj, farduri – inclinatie catre meserii in domeniul cosmetic, preocupat de frumusete si imagine;

● papiota sau centimetru de croitorie – inclinatie catre moda, meserie de croitor;

● surubelnita, unelte – predilectie catre mestesug; copilul va fi descurcaret, perspicace

● verigheta – noroc in dragoste;

● mini-calculator – inclinatie catre meserii bazate pe numere, cifre – contabil, economist, dar si inginer;

● instrument muzical in miniatură – inclinatie catre arte, meserie in muzica.

De ce se păstrează moțul tăiat. Obiceiuri și superstiții

Superstiții din bătrâni spun că mama trebuie să păstreze moțul copilului la loc sigur. O parte din fire se țin într-o cutiuță și se afumă cu lumânarea de la botez, dacă se îmbolnăvește copilul.

Părul lui simbolizează vigoarea și rezistența, iar dacă este afumat cu lumânarea sfințită la botez, se crede că micuțul își recapătă mai repede sănătatea.

O parte din moț se lipea cu ceară de o monedă de argint și se folosea tot în ritualuri legate de sănătate și noroc pentru copil. Când copilul se făcea mai mare, mama îi arăta moțul și îi povestea ce a ales el de pe tavă la tăierea moțului. Se credea că, dacă băiatul își vede moțul când crește, nu va mai fi deloc fricos, iar femeile foloseau acest truc pentru copiii speriați sau deochiați.

Și în cazul fetițelor, este bine să se păstreze câteva fire de păr cu o monedă de argint și să se afume părul cu lumânarea de la botez pentru a alunga bolile și sperietura sau deochiul.

Lumânarea de la botez are, pentru creștini, puteri vindecătoare și trebuie păstrată cu grijă toată viața. Este unul dintre cele mai frumoase și valoroase simboluri pe care le primește copilul, când este creștinat, alături de iconiță și cruciuliță.

Tradițiile spun că lumânarea de la botez trebuie aprinsă a doua zi după botez, când copilul este scăldat de nașă și se spală mirul cu care a fost uns la biserică. Lumina lumânării va ocroti sufletul micuțului creștinat, în timp ce este spălat și primenit. Apoi, lumânarea aceasta poate fi aprinsă la petrecerea de moț sau în fiecare an, când copilul își serbează ziua de naștere.

