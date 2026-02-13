Mesaje de Sfântul Valentin 2026 – urări și felicitări de Ziua Îndrăgostiților

Ziua Îndrăgostiților nu este despre flori și ciocolată, ci mai mult despre iubire și despre cuvintele care ating inima exact atunci când are cea mai mare nevoie. Pregătește un mesaj plin de dragoste de Sfântul Valentin 2026 pentru cel sau pentru cea care îți este cea mai dragă!

Profită de ziua de 14 februarie, de Sfântul Valentin 2026, pentru a trimite un nou mesaj de dragoste persoanei iubite, soțului sau soției. Te poți inspira din mesajele noastre cu șoapte timide, promisiuni curajoase și declarații care aprind emoții vechi. Am adunat mesaje de Sfântul Valentin 2026 care spun „te iubesc” în feluri diferite — pentru începuturi fragile, iubiri mature sau sentimente pe care încă nu ai avut curajul să le rostești.

Mesaje de Sfântul Valentin 2026 pentru iubitul tău

Astăzi nu sunt disponibilă pentru nimic. Nu am timp să merg la muncă, nu am chef să stau să fac mâncare, nu îmi doresc să îmi fac planuri pentru mâine. Astăzi am timp şi vreau să fiu numai cu tine… să ne iubim! Îţi mulţumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam că există, îţi multumesc pentru tot. Te iubesc îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa! Te iubesc oriunde, oricând, oricum. Nu e nevoie să îţi mai scriu, să îţi mai spun. Îţi arăt asta prin fiecare gest, prin fiecare mişcare, prin fiecare atingere, iubitul meu drag! Te iubesc pentru că trăiesc împlinirea mea totală. Te iubesc pentru că eşti totul meu. Te iubesc pentru viitorul meu, al nostru…” Ceea ce-ţi scriu acum nu sunt cuvinte, sunt bucăţi de suflet şi minte, căci dragostea nu se scrie se simte. Te iubesc!” Dacă aş planta o floare, de fiecare dată când mă gândesc la tine, aş merge acum printr-o grădină plină de flori, fără să îi mai găsesc capătul.” „Dac-ai fi o lacrimă în ochii mei nu aş plânge niciodată de frică să nu te pierd”. Eşti un trandafir crescut în inima mea. Promit să-ţi fiu aer, apă, pământ. Dar tu trebuie să-mi promiţi că vei înflori numai pentru mine.” Voi merge alături de tine pe stradă cu o condiţie: ascundeţi aripile pentru ca lumea să nu ştie că eşti îngerul meu! „Nu îţi voi scrie o poezie, nu voi folosi cuvinte alese… îţi voi spune doar că TE IUBESC mai mult decât orice.” Te-am cunoscut în clipe grele, când sufletul mi-era pustiu, şi m-am îndrăgostit de tine, fără să vreau, fără să ştiu.” Aş vrea să poţi să te vezi prin ochii mei. Numai aşa ţi-ai da seamă ce mult însemni pentru mine!” Oricât de speciale ar fi cuvintele nici măcar nu pot să înceapă să-ţi spună despre toată dragostea pe care ţi-o port în suflet.” Am învățat că ziua are 24 ore, că o oră are 60 min, că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate.

Mesaje de Sfântul Valentin pentru soț

„Poţi să spui ‘te iubesc’ într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secundă din viaţa ta, îţi voi fura un minut, te voi săruta o oră şi te voi iubi o viaţă” Te iubesc cu totul, cu nasul, cu gura, cu ochii cu buzele…cu totul! Aș vrea ca iubirea noastră să reușească și să fie un exemplu de loialitate și dăruire, te iubesc! Iubirea este ceea ce văd în zâmbetul tău în fiecare zi. Ai pășit în viața mea ușor și te-ai strecurat cu grijă – acum nu îți mai dau drumul. Te iubesc! Este bine când mi-e dor de tine, așa că mi-e dor de tine. Este bine când mă gândesc la tine, așa că mă gândesc la tine. Este bine când te iubesc, așa că te iubesc, dragul meu. Te iubesc pentru că fără tine e greu și nu mă pot regăsi. Te iubesc pentru liniștea daruită clipelor alaturi, te iubesc pentru că îmi zâmbești, pentru că mă alinți, pentru că mă atingi, îmbrățișezi. Vreau să-ți spun că ești persoana pentru care vreau să trăiesc și pentru care, totodată, mi-aș da viața. Cu tine am descoperit paradisul, am văzut o lumină mai puternică decât cea a soarelui. Te iubesc, perlă sclipitoare care s-a lăsat prinsă în acest ocean nemărginit al vieții. Încă am fluturi în stomac atunci când te văd, chiar dacă te-am mai văzut de un milion de ori! Te iubesc! Te iubesc pentru că pot fi eu însămi doar când sunt cu tine, pentru că simt că pot să-ți spun orice, pentru că atunci când mă gândesc la tine mă înconjoară un sentiment minunat. De fiecare dată îmi spui exact ce vreau să aud, ești perfect, ești exact cum îmi doresc să fii, te ador! Tu ești acela care m-a învățat să iubesc cu adevărat. Îți mulțumesc ca exiști tu, soarele meu iubitor, blând, atent, grijuliu. Te am în gând, în suflet și în inimă… anume tu ești cel care apare în mintea mea când deschid ochii dimineața, anume tu ești cel cu care adorm… tu ești persoana care mă face să respir liniștită în zilele zbuciumate, tu ești persoana care mă face să simt intensitatea momentelor înzecit în timpurile senine. Te iubesc… și o spun involuntar, așa simt eu acum si aș fi cea mai fericită dacă am putea păstra aceste sentimente până la sfîrșitul vieții. Zi de zi în gândul meu învârtesc mii și mii de scenarii ale viitorului nostru. Vreau să creștem cei mai dulci copilași, să fim mereu dornici de a fi împreună, de a întâlni cu zâmbet fiecare dimineață, astfel că peste zeci de ani să privești în ochii mei și să vezi tot acea fetiță care te-a iubit și te va iubi mereu… Dragul meu, ești mai mult decât mi-aș putea dori vreodată! Te iubesc și sper să nu te pierd! Te iubesc pentru că… îmi alungi singurătatea într-o lume plină și aglomerată. Te iubesc pentru că… fară tine e greu și nu mă pot regăsi. Te iubesc pentru simplele banalități pe care le faci, pentru liniștea dăruită clipelor alături, te iubesc pentru ca îmi zâmbești, pentru că mă alinți, pentru că mă atingi, mă îmbrățișezi. Te iubesc enorm, ești sensul vieții mele…

Mesaje de Sfântul Valentin pentru femeia iubită

Eşti cea care mereu îmi dăruiește surprize, precum o face natura odată cu schimbarea anotimpurilor: uneori eşti gingaşă precum iarba primăvara, uneori caldă precum nisipul de pe plajă, uneori imprevizibilă precum ploaia, uneori la fel de pură si sinceră precum zăpada iarna… Şi în toate aceste ipostaze te iubesc la fel de mult! Eşti TOTUL pentru mine şi fără asta TOT nu aş mai putea trăi! Jur să te iubesc în toate formele, acum și întotdeauna. Promit să nu uit niciodată că aceasta este o iubire pe care o simți o dată-n viață. Te ador! Mă faci să-mi doresc să fiu un bărbat mai bun. Te iubesc! Pentru mine, ești perfectă. Te ador! Dragostea mea pentru tine va dura până când un orb va reuși sa picteze zgomotul unei petale de trandafir căzută pe o masă de cristal. TE IUBESC! Într-o zi mă vei intreba: Ce este mai important pentru tine, eu sau cu viața ta? Îți voi spune: viaţa mea… Nu pleca de lângă mine pentru ca TU ești viața mea!!! Tu nu știi de mine.. Nu știi cine sunt. Dar eu mi-am creat o lume în care ne iubim și tu mă știi, mă vrei, mă ai, iar eu… eu te privesc și nu-mi ajunge.. te simt și nu mă satur.. te am și te mai vreau, pentru că te iubesc! Te iubesc mult viața mea, te iubesc așa cum nu am mai iubit pe nimeni în viața mea, ai apărut atunci când aveam cea mai mare nevoie de tine, ești un înger pe pământ, orice aș face, orice mi-aș dori, iubire ca a ta nu voi mai găsi, te iubesc mult viața mea! Aşa cum nimeni nu poate trăi fără căldura soarelui, aşa nici eu, iubita mea, nu pot trăi fără căldura ochilor şi a zâmbetului tău! Mă încălzeşti, îmi luminezi viaţa, îmi dai putere să trăiesc, mă faci să nu pot exista în lipsa ta… Cu tine viața este mai frumoasă, dar când lipsești lumea mea parcă se prăbușește. Nimeni nu va putea să ne despartă fiindcă noi ne iubim mereu și nu putem renunța unul la celălalt fiindcă suntem făcuți unul pentru altul.

Mesaje de dragoste în versuri pentru Ziua Îndrăgostiților

Spune-mi, dacă te-aș prinde-ntr-o zi/ și ți-aș săruta talpa piciorului,

nu-i așa că ai șchiopăta puțin, după aceea/ de teamă să nu-mi strivești sărutul?… (Nichita Stănescu)

2. De-ai şti, iubite, cât de mult/ Mi-i dor ca glasul tău s-ascult,

Ai veni pe-aripi de vânt/ Şi mi-ai spune un cuvânt.

Vorba fie rea sau bună Am vorbi-o împreună,

M-ai vedea, eu te-aş privi /Vorbele s-ar înmulţi. (Veronica Micle)

3. Ce e amorul? E un lung prilej pentru durere/ Căci mii de lacrimi nu-i ajung

Și tot mai multe cere./De-un semn în treacăt de la ea

El sufletul ți-l leagă, Încît să n-o mai poți uita/ Viață ta întreagă. (Mihai Eminescu)

4. În lumea asta sunt femei/ Cu ochi ce izvorăsc scântei…

Dar, oricât ele sunt de sus/ Ca tine nu-s, ca tine nu-s!

Căci tu înseninezi mereu/ Viața sufletului meu,

Mai mândră decât orice stea/ Iubita mea, iubita mea! (Mihai Eminescu)

5. Și toată ziua vom iubi, iubirea noastră

Prin ochii stinși de lacrimi vom privi, iubirea noastră

Și tot ce-a fost și tot ce va fi, va fi numai iubirea noastră

Și vom fi, și vom fi, doar iubirea noastră. (Adrian Păunescu)

Mesaje de dragoste haioase de Sfântul Valentin 2026

Ești dovada vie că dragostea mea este necondiționată. Până și atunci când mănânci ultima bucată de pizza, continui să te iubesc.

Crezi in dragoste la prima vedere sau e nevoie sa mai trec inca o data prin fata ta?

Luna, stelele-mi zambesc, eu pe tine te iubesc! Daca simti si tu la fel, hai te rog da-mi un apel!

Daca am fi numai noi doi pe o barca si s-ar scufunda, iar pe ea s-ar afla doar o singura vesta de salvare, mi-ar fi foarte dor de tine.

Dimineata nu mananc, ca ma gandesc la tine, la pranz nu mananc, ca ma gandesc la tine, seara nu mananc, ca… ai ghicit, ma gandesc la tine! Iar noaptea nu dorm ca mor de foame!

Creierul funcționează din momentul în care te naști până te îndrăgostești.

Dacă ai ști cât de mult mă gândesc la tine, m-ai raporta pentru hărțuire mentală.

