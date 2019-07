Există sau nu dragoste la prima vedere? Ce spun specialiștii

În filme, dragostea la prima vedere este ceva normal și firesc. Protagoniștii se întâlnesc într-un cadru imposibil de adorabil și deja știu că și-au găsit sufletul pereche. Dar este acest lucru posibil în lumea reală?

Dacă este să ne luăm după vorbele oamenilor, este. Spre exemplu, prințul Harry a spus că prima oară când el și Meghan Markle s-au întânit, a știut că ea este aleasa lui. La rândul ei, Portia de Rossi a zis același lucru despre soția ei, Ellen DeGeneres, la fel și Matt Damon despre soția sa. Iar dacă ai avut în grupul de prieteni persoane îndrăgostite, măcar una din ele trebuie să îți fi povestit despre cum a știut că perechea sa era aleasa sau alesul.

Într-o lume în care dating-ul devine tot mai complicat din cauza dezamăgirilor anterioare, respingerilor dure și nesiguranțelor dezvoltate de-a lungul timpului, este plăcut să crezi în dragoste la prima vedere. Dar ce spune știința despre acest concept? Adevărul e că cercetătorii nu au analizat prea des ideea de dragoste la prima vedere. Însă în 2018, rezultatele unui studiu realizat pe un eșantion de 400 de femei și de bărbați din Olanda cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani sugerează că ar putea exista mai degrabă atracție la prima vedere, însă oamenii o confundă cu dragostea.

Potrivit unui studiu publicat în Journal of the International Association for Relationship Research, mult-discutata dragoste la prima vedere este de fapt o atracție inițială foarte puternică, o dorință intensă, care are potențialul de a se transforma într-o relație mai serioasă. Oamenii au însă tendința să confunde acel sentiment intens cu dragostea, de unde și ideea de dragoste la prima vedere.

Însă factorii cheie care definesc iubirea – anume intimitatea, devotamentul și pasiunea – nu sunt prea puternici în primă fază în rândul oamenilor care spun că au experimentat dragoste la prima vedere. Acești factori nu sunt nici pe departe la fel de puternici ca în cazul oamenilor care se află în relații de lungă durată, după cum arată Psychology Today.

Așadar, dragostea la prima vedere nu există – există însă atracția la prima vedere cu potențialul dezvoltării unei relații.

