Dana Grecu este însărcinată

Veștile bune din sfera mondenă continuă să sosească. Dana Grecu, devenită de curând Dana Chera, este însărcinată și marea veste a dat-o chiar îndrăgita prezentatoare TV.

După ce a divorțat de soțul său, Bogdan Grecu, cu care mai are doi copii, o fată de 14 ani și un băiat de 11 ani, Dana Grecu, așa cum este cunoscută în continuare telespectatorlor, se pregătește să devină mamă pentru a treia oară. Moderatoarea TV are 40 de ani și din cauza vârstei se teme pentru sarcina sa: “Să ştii că îmi este foarte greu să vorbesc despre asta, nu pentru că nu ar fi adevărat ce spui tu şi ce vezi tu, ci pentru că am aşa o strângere de inimă că este o vârstă şi mă rog la Dumnezeu să pot să duc sarcina până la capăt. Să dea Dumnezeu să fie bine tuturor oamenilor care au aşteptări în sensul ăsta.“, a confirmat Dana Chera, conform Spy News, în emisiunea “Dincolo de aparenţe” va fi difuzată sâmbătă de la ora 13:00 la Antena Stars.

