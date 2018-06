Cum arată fostul soț al Ozanei Barabancea

Ozana Barabancea este foarte populară și foarte îndrăgită în showbizz-ul autohton, însă despre viața sa de dinainte de micile ecrane nu s-au scris foarte multe lucruri.

Ozana Barabancea a preferat să fie mereu discretă cu viața personală și nu s-a implicat în scandaluri mondene care să-i afecteze imaginea. Cu toate acestea, Ozana a vorbit mereu deschis despre fostul său soț și tatăl copiilor săi.

Ozana Barabancea a fost căsătorită cu Sorin Terinte, un pianist extrem de bine cotat, și au împreună doi copii, pe Andrew, care anul acesta va deveni major, și pe Gloria, în vârstă de 15 ani.

Ozana și Sorin Terinte au divorțat în 2004 după ce l-a surprins în pat cu o altă femeie. Ulterior, cei doi au rămas în relații bune, însă în urmă cu trei ani artista l-a dat în judecată ca urmare a faptului că nu contribuia cum se cuvine la întreținerea celor doi copii și a cerut o reevaluare a obligațiilor de plată pentru pensia alimentară.

Anul trecut cei doi au căzut la pace și s-au împăcat, iar Ozana a publicat atunci o fotografie de pe vremea când erau încă soț și soție, iar mesajul care a însoțit-o a fost emoționant: ”Cea mai frumoasă surpriză, dragii mei. După 11 ani, am găsit pozele de la turta Gloriei. Timpul le vede, le iubeşte, le iartă pe toate! Dragul meu Sorin, îţi cer iertare dacă te-am supărat în viaţa asta, dar îţi mulţumesc şi te iubesc pentru că mi-ai dăruit cei mai frumoşi şi buni copii şi ei sunt fericiţi că aşa i-am educat! De aceea, viaţa e frumoasă definitiv”, – a scris Ozana Barabancea pe pagina sa de Facebook.

Sorin Terinte și-a refăcut viața sentimentală, însă nu a mai ajuns la altar, iar Ozana se află în relații bune cu actuala iubită a fostul său soț: “Ne-am iertat şi cu fostul soţ. A venit şi cu prietena lui la noi, am mâncat cu toţii la masă. Nu o consider o straină, femeia nu are nicio vină că am divorţat. E o fata civilizată, când ne strângem toţi râdem de ne tăvălim pe jos.” – a povestit Ozana Barabancea la emisiunea “Dincolo de aparenţe”.

Zilele trecute, Ozana Barabancea a vorbit despre relația pe care o are cu fostul său soț și a explicat de ce nu s-a recăsătorit până acum: „Copiii se văd cu tatăl lor, au o relație foarte frumoasă și nu cred că este cazul să vin eu cu vreun Făt Frumos. Cred că am devenit foarte cerebrală. De la o anumită vârstă ai tabieturile tale și este greu să te obișnuiești cu o nouă persoană. Să ies la un suc, la un pahar, să facem un proiect împreună, aș accepta, dar să am o relație cu cineva care să vină, să doarmă la mine, să vină în casă la mine, cred că ar fi prea mult și nu cred că asta ar vrea copiii mei și nici eu.” – a mărturisit Ozana Barabancea la Antena Stars.

Sursă foto: Facebook