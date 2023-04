Cum faci acasă mici ca la restaurant. Sandu Cocoșatu’ a dezvăluit secretul

Sandu Cocoșatu, bărbatul care face cei mai buni mici din București, le-a făcut o surpriză celor trei jurați ai emisiunii Chefi la Cuțite.

Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au fost serviți cu micii pregătiți de maestrul micilor și au rămas uimiți când în platou a intrat chiar Cocoșatu.

Sandu Cocoșatu, invitat surpriză la Chefi la Cuțite

Sandu Cocoșatu are 73 de ani și continuă să facă cei mai buni mici din Capitală.

„Nu știu cum să vă spun. Dacă aș spune că bucătăria e viața mea, atunci poate că ar fi prea puțin. Bucătăria e mai mult decât viața mea. De la 22 de ani și până la 73 sunt mai mult de 50 de ani, zi de zi, de dimineața de la 6 și jumătate și până seara chiar și la 12. Viața mea a fost cârciuma, viața mea a fost grătarul și am iubit munca asta. Mereu am căutat să fie mai bine, mai frumos, să fie mai mulțumit. Acestea sunt frumueți ale naturii (nr. micii). Am mici care au plecat de la Cocoșatu la Toronto, Israel, Germania, Cipru. Nu mă deranjează cu nimic că mi se spune Sandu Cocoșatu’, am o bucurie că mă cunosc toți și tot ce realizez fac din suflet”, a afirmat bucătarul înainte de a-i impresiona pe chefi cu micii lui.

Domnul Sandu a reușit să aducă și lacrimile în ochii Ginei Pistol, atunci când a povestit că se confruntă cu probleme de sănătate de mai bine de 40 de ani.

„Am avut o problemă de sănătate, o spondilită anchilozantă. Am aflat de acest diagnostic la vârsta de 29 de ani, dar nu eram într-o stare avansată. Alergam, jucam fotbal, nu eram în starea în care sunt acum. Dar zi de zi, fiind toată ziua pe grătar și făcând această treabă, m-am adus de spate. La ora actuală sunt foarte, foarte mulți oameni care vin, au funcții mari și ne calcă pragul. Ies la poartă și ei zic: Să trăiască tăticul! Și când vin farfuriile goale simt în inimă mai mult decât orice pe lume”, a povestit Sandu Cocoșatu.

Care este secretul celor mai buni mici

Înainte de a se deschide ușile, chefii au ghicit că în spatele lor s-ar putea afla chiar Sandu Cocoșatu, datorită gustului special pe care l-au avut micii găsiți pe farfurii.

„Omulețul ăsta, e o legendă”, a afirmat Cătălin Scărlătescu.

După momentul în platou, cei trei chefi l-au invitat pe Sandu Cocoșatu la o bere, în culise, unde l-au rugat să le dezvăluie care este secretul celor mai buni mici pe care i-au mâncat vreodată.

Chef Florin Dumitrescu a vrut să afle care este secretul lui, iar bucătarul a răspuns imediat: micii sunt făcuți numai din carne de vită și porc și stau 48 de ore la macerat.

De asemenea, Sandu Cocoșatu spune că sunt extrem d eimportante și condimentele folosite, precum și felul în care sunt gătiți.

Secretul este însă la grătar: micii trebuie întorși ori de câte ori este nevoie și trebuie “bătuți”.

„Dacă sar pe grătar, sunt gata în proporție de 80%”, a dezvăluit Sandu Cocoșatu la Chefi la Cuțite.

Sursă foto: Captură video