Ce salariu avea Teo la începuturile carierei: „Țin minte că am plâns”

Teo Trandafir a vorbit despre începuturile sale în televiziune, dar și despre remunerația pe care o primea la vremea respectivă. Ei bine, dacă astăzi salariul său este unul consistent care-i poate permite să se răsfețe și să-și satisfacă poftele, la debutul carierei sale lucrurile stăteau exact invers: „Îmi aduc aminte de o perioadă în care aveam salariul de 2.000 de lei, o vreme când această sumă nu era mare lucru. Doar că eram plătită în banconte mici și, la final de lună, primeam banii în plic, alături de fluturașul de salariu. Aveam senzația că am câștigat considerabil. Într-o bună zi, m-au plătit în bancnote mari, aceeași sumă. Patru bancnote. M-am speriat îngrozitor și țin minte că am plâns. Pentru mine a fost o lovitură fantastică. Nu înțelegeam la vârsta aceea că valoarea banilor nu stă în greutatea plicului” – a dezvăluit Teo Trandafir pentru Libertatea.

Teo Trandafir a povestit de curând și care a fost primul său job, dar și ce a făcut cu primul său salariu: „În anul 1990 am câstigat primii bani, au fost primii mei bani, din primul salariu. Țin minte că mi-am cumpărat ciocolată în formă de Moș Crăciun, îmbrăcat în staniol. Am plâns și am mâncat-o departe de ochii lumii. Eram fericită că am câștigat primii mei bani. La acea vreme, vindeam bilete de odihnă și tratament. Înainte de asta, vândusem sticlărie, acum treceam la alt nivel. Se întampla în timpul facultății. După Revoluție, studenții la zi au avut voie să se angajeze, înainte de 89, conform legii, nu puteai să fii și angajat, și student. Primul lucru pe care l-am făcut după Revoluție a fost să mă angajez.”

Teo Trandafir, în vârstă de 50 de ani, a trecut prin două divorțuri, cel de-al doilea mariaj, cu rugby-istul Constantin Iosef, finalizându-se în 2012. Teo este mămica unei fetițe înfiate pe nume Maia, în vârstă de 14 ani.

Sursă foto: PR