Catinca Roman nu s-a căsătorit niciodată. Care este motivul

Catinca Roman, în vârstă de 51 de ani, este mamă, femeie de afaceri, designer de succes, însă nu și-a întâlnit niciodată sufletul pereche, persoana alături de care să trăiască toată viața: „Am o prietenă care mă stresează să mă căsătoresc. N-am fost neapărat împotriva căsătoriei, dar cred că nici n-am întâlnit persoana. Am profesia de a fi părinte. Cred că nu toată lumea e făcută pentru asta. Ideal ar fi să te căsătorești cu cel mai bun prieten. În primul rând, familia mea a fost foarte deschisă. Nu au pus presiune pe noi când venea vorba despre viața privată”, – a mărturisit Catinca Roman, la Răi Da’ Buni.

Catinca Roman are o fiică, pe nume Calina, în vârstă de 19 ani, în urma unei relații de lungă durată cu dansatorul Petre Dumitrescu, cunoscut sub numele de scena „Bebe”, fost component al unei trupe de stripperi: „La vremea respectivă, faptul că am făcut un copil necăsătorită a fost privit într-un mod dubios. Am avut comentarii și din partea celor apropiați. Acum e altceva, e cool să fii părinte singur. Am fost cerută în căsătorie, dar nici nu mi-a trecut prin cap”, – a adaugat Catinca Roman pentru sursa citată.

Sursă foto: arhivă